GP de Canadá: Antonelli se impuso en una tensa pulseada y festejó como protegido de Hamilton y Verstappen

Empapado en champagne, con la medalla de ganador colgando del cuello, la sonrisa de Andrea Kimi Antonelli reflejó la felicidad de un adolescente que termina de ejecutar una tarea brillante para firmar la cuarta victoria en la Fórmula 1. Un dato estadístico histórico, porque nunca un piloto encadenó de modo consecutivo sus primeros cuatro triunfos en el Gran Circo. Un detalle que resalta el valor del éxito porque el italiano, de 19 años, estiró a 43 puntos la brecha en el Mundial de Pilotos.

En el Gran Premio de Canadá le plantó cara a su compañero de garaje, George Russell, con el que libró una tensa batalla en la pista en la carrera Sprint y después en la de largo aliento. Y no solo salió airoso, se marcha fortalecido por redondear una tarea consistente, olvidándose del enojo del sábado, de sus quejas... Recién se cumplieron cinco de las 22 estaciones que tendrá el calendario, pero el boloñés agita la bandera de Mercedes, la escudería que hizo un pleno de victorias en el comienzo de la temporada.

Cuarta victoria consecutiva de Andrea Kimi Antonelli en la Fórmula 1; el italiano es el punto del Mundial de Pilotos, con 43 puntos de ventaja sobre su compañero en Mercedes, George Russell SONA MALETEROVA - GETTY IMAGES NORTH AMERICA

En el escalón más alto del podio, en medio de Lewis Hamilton (Ferrari) y de Max Verstappen (Red Bull Racing), segundo y tercero, respectivamente, Antonelli flotaba en una nube. Los referentes de cuando tejía un sueño en karting, los causantes de que su buzo estuviera impregnado de champagne. Los pilotos que marcaron las dos últimas eras de la F.1, que juntos suman 11 títulos mundiales, regalándole abrazos, felicitaciones, compartiendo la felicidad de quien en la segunda temporada en el Gran Circo camina con pie de plomo.

Dos consagrados que no ocultan que la irrupción de Antonelli es saludable para el deporte y que se enseñan siempre cercanos al italiano: el británico dejó un mensaje en una pared del motorhome de Mercedes para Kimi al marcharse a Ferrari. El boloñés fue el seleccionado por Toto Wolff para reemplazar la experiencia de Hamilton y el séptuple campeón lo arropó.

El abrazo entre Andrea Kimi Antonelli y Lewis Hamilton: el italiano reemplazó en 2025 al británico en Mercedes y el séptuple campeón le dejó un cálido mensaje que se conserva en el motorhome MARK THOMPSON - GETTY IMAGES NORTH AMERICA

“Leer el mensaje me llenó el corazón. Hizo muchísimo y sigue ahí, dando lo mejor. Es uno de los mejores de la historia y recibir un mensaje así fue increíble. Son consejos que reflejan mucho cómo es Lewis como persona. Pude ver mucho de su lado humano no solo del piloto. Me sirve como motivación para dar lo mejor todos los días”, reconocía Antonelli en Imola, el año pasado. El trato casi paternalista de Hamilton se replica en la relación con Verstappen, que fue un defensor del italiano cuando recibió críticas y que lo cubrió después del error en Austria, el año pasado, donde el neerlandés resultó perjudicado.

La admiración de Antonelli para con MadMax se observa en los momentos que comparten en los grandes premios –Verstappen llegó a bromear de que siempre que están conversando aparece un integrante del staff de Mercedes y se lleva a Kimi-, pero también en el deseo de correr con el tetracampeón del mundo con las Flechas de Plata en Nürburgring, aunque desde la fábrica dijeron que por el momento no será posible.

Apretón de mano entre Max Verstappen y Andrea Kimi Antonelli en Montreal: MadMax defendió de las críticas al joven boloñés, con el que mantiene una cordial relación MARK THOMPSON - GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Para disfrutar de ese momento único en el podio, Antonelli antes tuvo que controlar los fantasmas que lo envolvieron en la carrera Sprint y correr al límite también en el gran premio contra su compañero Russell. La última curva del circuito Gilles Villeneuve, de Montreal, denominada el Muro de los Campeones –porque ahí chocaron tres pilotos monarcas de la F.1 como Michael Schumacher, Damon Hill y Jacques Villeneuve- fue el escenario en donde se avivó el fuego interno en Mercedes. Un leve roce provocó que Antonelli cortara la chicana por el pasto y el joven explotó en la radio, luego de una segunda salida de pista, y tildó de “sucio”, al británico. Su ingeniero, Peter Bonnington intentó calmarlo y Toto Wolff fue más firme: “Kimi, concéntrate en el manejo”. Y ante la insistencia del boloñés, el jefe de la escudería atacó: “Es la cuarta vez que hablamos de esto. ¡No se habla por radio de estas cosas!”.

Con Russell dominante -ganó en Canadá en 2025, marcó las dos pole este año y triunfó en la carrera Sprint-, la segunda parte de la batalla se presentó con la misma aspereza. Una sucesión de maniobras al límite, donde quedó asegurada que la libertad para confrontar por posiciones no fue recortada, aunque tienen que cumplir con la premisa de no generar un accidente. Comenzó una secuencia de adelantamientos, donde el que estaba por detrás aprovechaba el rebufo del modo adelantamiento y el que iba adelante no tenía posibilidades de marcar una distancia, porque tenía que recargar batería. Fue un espectáculo desde la sexta vuelta hasta el giro 30, cuando una falla mecánica dejó a pie a Russell. En el medio hubo frenadas tardes, bloqueos, roces de neumáticos y salvadas milagrosas. También mensajes de radio, donde cada piloto defendía su posición ante la maniobra.

Al límite corrieron George Russell y Andrea Kimi Antonelli en el Gran Premio de Canadá; la batalla entre los pilotos de Mercedes comenzó el sábado en la carrera Sprint y finalizó al día siguiente con el abandono del británico RUDY CAREZZEVOLI - GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Desde el garaje pidieron a Antonelli devolver la posición, después de transitar por la calle de escape y quedar primero –así se evitaría una posible sanción-, pero el italiano se quejó: “¿Por qué? Yo estaba delante, él me dejó sin pista y me echó fuera. ¿Por qué? ¿Cuál es el motivo?”, confrontó, aunque acató la decisión de Mercedes, cedió el puesto, aunque no la tenacidad para volver sobre su compañero.

Era una carrera de dos que eclipsaba los avances de Hamilton y Verstappen y hasta la debacle de McLaren, que no tuvo a sus pilotos en los casilleros que premian con puntos: el campeón defensor Lando Norris abandonó con problemas en la caja de velocidades y Oscar Piastri finalizó undécimo.

El resumen del Gran Premio de Canadá

Con Russell fuera de combate, que detuvo el auto en el pasto por problemas de batería del motor eléctrico, Antonelli enfiló directo hacia la victoria. “Me lo pasé bien luchando con Kimi, lo disfruté muchísimo. Me sentí como en los días del karting: fue duro, reñido, pero sin contactos. De eso se trata correr. Me habría encantado que continuara durante 30 vueltas más, pero, aunque me sienta frustrado, no siento que hubiera algo más que pudiera hacer”, señaló Russell. La respuesta del italiano no tuvo el fuego de los intercambios de radio ni de la queja del sábado: “Una batalla muy divertida y una pena para él tener ese problema que lo obligó a retirarse: hubiéramos peleado hasta el final”.

En Montreal, Antonelli se impuso en la pulseada interna de Mercedes y como premio extra tuvo un podio con Hamilton y Verstappen, dos escudos protectores para un joven que está reescribiendo la historia.