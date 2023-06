Gran Premio de España de Fórmula 1: el minuto a minuto

escuchar

9.30 La FIA sanciona a Gasly

Pierre Gasly sufrió la clasificación del Gran Premio de España, ya que el piloto de Alpine fue investigado dos veces después de la sesión por molestar en dos ocasiones a otros pilotos durante la Q1, primero a Carlos Sainz, y posteriormente a Max Verstappen. Después de escuchar las versiones del francés y de los dos pilotos perjudicados, los comisarios decidieron aplicarle una sanción de 6 posiciones, 3 por cada acción, lo que provoca que baje de la cuarta posición a la décima plaza para la carrera de este domingo.

9.15 Alonso desde el octavo lugar y un “puro” para celebrar

Fernando Alonso cometió su primer error del año en la séptima cita de 2023, cuando se salió en su primera vuelta al tocar la línea blanca interior de la última curva (su primer intento en Q1) y eso dañó el suelo de su Aston Martin. Ya en la Q3 volvió a cometer un error que le costó caro: “En la vuelta final de la Q3, me salí por la parte húmeda, pero venía para hacer un 12.7, que me hubiera dado la segunda plaza. Por eso soy optimista” dijo Alonso. Y agregó: “Si terminamos en el podio saliendo desde el octavo lugar, nos fumamos un puro”.

9.00 Leclerc, penalizado y desde el pitlane

Charles Leclerc no estaba cómodo con su Ferrari, no tuvo una buena Q1 y terminó en el puesto 19. El monegasco notó que su SF-23 no respondía: “Ha sido un comportamiento muy raro, así que tendremos que revisar el coche”, dijo Leclerc. En ese contexto es que la escudería decidió hacer cambios en el monoplaza: tendrá nueva centralita (la cuarta de la temporada 2023), batería (la tercera de este año) y caja de cambios (la tercera). Por ende, deberá cumplir penalización y saldrá desde el pitlane.

8.45 La grilla de partida en Montmeló

Tras la clasificación del sábado, así quedó conformada la grilla de partida para la carrera del GP de España: después de su primera pole en Barcelona-Catalunya, Max Verstappen arranca desde la primera posición, en el segundo lugar partirá Carlos Sainz y en tercera posición estará Lando Norris.

8.30 Bienvenidos al Gran Premio de España

Bienvenidos al Gran Premio de España de Fórmula 1, en el circuito de Barcelona Catalunya. La longitud del circuito es de 4,675 kilómetros con un total de 16 curvas, 6 a la izquierda y 8 a la derecha; será una prueba con 66 giros.

LA NACION