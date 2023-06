Alejo Véliz volvió del Mundial Sub 20 con un golazo y Rosario Central continuó frente a Instituto su racha imbatible como local

escuchar

La selección argentina fue eliminada temprano en el Mundial Sub 20, en el que alcanzó los octavos de final, pero varios integrantes de aquel plantel dirigido por Javier Mascherano se fueron con un notable crédito por lo que hicieron en el torneo. Quizá uno de los más beneficiados es Alejo Véliz, que se afianzó como el delantero titular del equipo nacional y una presencia imponente en el área, al punto de anotar un gol en cada uno de los tres partidos del grupo. Su buen momento y su importancia en Rosario Central son tales que el club decidió no perder tiempo y llamarlo para que jugara contra Instituto apenas cuatro días después de que terminara su participación en la Copa del Mundo. Y el santafesino no decepcionó, con un buen aporte en el triunfo por 4-1 en el Gigante de Arroyito, por la 19ª jornada de la Liga Profesional de Fútbol.

Apenas 14 minutos le bastaron a Véliz para mostrar de nuevo su jerarquía y su poder de fuego. En una jugada sumamente veloz del conjunto dirigido por Miguel Ángel Russo, presionó en el mediocampo Carlos Quintana, Ignacio Malcorra tocó hacia adelante para Lautaro Giaccone y éste dejó la pelota boyando en la medialuna, pero dándole tiempo suficiente al joven delantero para que se acomodara, apuntara y rematara con la cara interna. Un tiro imposible de parar para el arquero Manuel Roffo, el 1-0 del conjunto canalla.

El gol del 1-0

La alegría pudo ser aun mayor para el atacante. A los 37 minutos, Damián Martínez envió un largo pelotazo para Véliz, que controló de gran manera con el pecho y sacó un enfático derechazo con su empeine que venció de nuevo a Roffo, para el delirio de los hinchas. Pero el festejo fue interrumpido. Un largo chequeo de VAR discernió que el delantero se encontraba fuera de juego en el momento del pase.

El tanto no convalidado tras el VAR

NO CUENTA EL DOBLETE DE GOLAZOS DE ALEJO VÉLIZ: el delantero de Rosario Central estampó el 2-0 ante Instituto en la #LigaProfesional, pero fue anulado por offside.



📺 ESPN pic.twitter.com/Pk8ZvNOWAi — SportsCenter (@SC_ESPN) June 3, 2023

Pero en la segunda mitad el conjunto rosarino engrosó la cuenta. A los 12 minutos el colombiano Jaminton Campaz consiguió un gol muy parecido al que le anularon a Véliz para el 2-0, y más tarde Giaccone anotó por duplicado para hacer imposible la remontada de Instituto, que descontó con un penal de Adrián Martínez a los 27. Con el 4 a 1, Rosario Central confirmó que su estadio es hoy una fortaleza: en lo que va del año no perdió ni una vez allí (8 triunfos y 2 empates) y extendió su invicto en el Gigante a 16 partidos al hilo.

Tras el final del encuentro, Véliz reflexionó acerca del poco tiempo que pasó entre la caída en el Mundial a manos de Nigeria (2-0 en San Juan) y su regreso goleador a su club: “El fútbol es así: pasar página y al otro día ya arrancar algo nuevo. Pasamos página y gracias a Dios hoy me fue bien y volví al gol acá, en Central”, manifestó ante ESPN el delantero. Que se mostró muy agradecido a los directivos y al afecto del público. “Les agradezco por tenerme en cuenta. A la gente también: gracias por todo el cariño. Siempre digo que los hinchas son un club más para mí. Esta alegría también es para ellos. Es una locura. De chico venía acá y veía que le cantaban a un jugador... Es un sueño para cualquier pibe. Que me cante todo un estadio así es una locura”.

Las palabras de Véliz al final del partido

Un día de regresos

Véliz no fue un único protagonista de la Copa del Mundo que regresó de inmediato a la actividad en su club. Gino Infantino ingresó desde el banco de suplentes en la goleada de Central, y Juan Gauto saltó directamente al equipo titular de Huracán contra Central Córdoba, en Santiago del Estero. No obstante, el regreso del extremo no fue feliz: su equipo cayó por 2-0 y quedó en una posición sumamente comprometida en la tabla.

Otros jugadores que ya no representan a sus clubes de origen aprovecharon el fin de la temporada europea para reconectarse con ellos. También en el Gigante de Arroyito, pero en las tribunas, estuvo Facundo Buonanotte, ex compañero de Véliz e Infantino en Rosario y en el Sudamericano Sub 20 y hoy futbolista de Brighton & Hove, y que se incorporará a la selección mayor en la gira asiática de mediados de junio. Desde Inglaterra también llegó Carlos Alcaraz, jugador de Southampton, que presenció el partido de Racing contra Banfield en el Cilindro de Avellaneda. Y el delantero Luka Romero, figura argentina en el Mundial, pasó por el estadio del club de sus amores, Quilmes, antes de viajar de regreso a Italia.

LA NACION