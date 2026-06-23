Horarios del GP de Austria de la Fórmula 1, con Franco Colapinto

Con la ‘sangre en el ojo’ de la sanción que le impidió ser octavo en el Gran Premio de Barcelona-Cataluña y lo hizo retroceder hasta el décimo puesto, Franco Colapinto (Alpine) competirá el próximo fin de semana en el GP de Austria que tendrá lugar en el circuito de Spielberg y corresponde la décima fecha del calendario, aunque será la octava que se desarrolle porque se cancelaron las carreras de Bahréin y Arabia Saudita por el conflicto bélico en Medio Oriente.

El argentino iniciará su participación el viernes 26 de junio con los dos primeros entrenamientos. Un día después, tendrá la última práctuca para ajustar detalles en su monoplaza y, luego, clasificará para la carrera del domingo a las 10 (hora argentina).

Cronograma del Gran Premio de Austria

*Todos los horarios corresponden a la Argentina.

Viernes 26 de junio

8.30: Práctica 1.

12: Práctica 2.

Sábado 27 de junio

7.30: Práctica 3.

11: Clasificación.

Domingo 28 de junio

10: Carrera.

See you soon, Austria 🇦🇹🔜 pic.twitter.com/M4qmOzpTBD — BWT Alpine Formula One Team (@AlpineF1Team) June 21, 2026

Toda la actividad se transmitirá en vivo por TV a través de Fox Sports, canal que se puede sintonizar online en Flow, DGO y Telecentro Play; y en la plataforma digital Disney+ Premium.

Franco marcha duodécimo en la tabla de posiciones de pilotos con 16 puntos conseguidos en los GP de China, Miami, Canadá y Barcelona-Cataluña. Es su mejor temporada en el Gran Circo siendo protagonista en casi todas las pruebas que hubo hasta el momento y está cumpliendo con creces las expectativas que había sobre él antes de comenzar el año.

Por su labor y la de su compañero Pierre Gasly, quien cosechó 41 unidades, la escudería francesa marcha quinta en la tabla de constructores que domina ampliamente Mercedes con 262 tantos gracias a que cuenta con el líder entre los conductores, Kimi Antonelli. El joven italiano ganó cinco de las siete carreras que se disputaron y acumula 156 puntos, 41 más que Lewis Hamilton (Ferrari) quien se impuso en la jornada anterior en Barcelona-Cataluña. George Russell (Mercedes) marcha tercero con 106 unidades y Charles Leclerc (Ferrari) acumula 75.

Pierre Gasly y Franco Colapinto, los pilotos titulares de Alpine en la temporada 2026 de la F1 x.com

Todas las carreras de Franco Colapinto en la F1 2026

Alpine

GP de Australia: 14°

GP de China: 10°

GP de Japón: 16°

GP de Miami: 7°

GP de Canadá: 6°

GP de Mónaco: 15°

GP de Barcelona: 10°

Franco Colapinto es protagonista de la Fórmula 1 2026 con su Alpine Clive Mason - Getty Images Europe

Cronograma, ganadores y tabla de posiciones de la F1 2026

*Todos los horarios corresponden a la Argentina.

GP de Australia en Melbourne: George Russell (Mercedes).

GP de China: Kimi Antonelli (Mercedes).

GP de Japón: Kimi Antonelli (Mercedes).

GP de Bahréin en Sakhir - Suspendido por la Guerra en Medio Oriente.

GP de Arabia Saudita - Suspendido por la Guerra en Medio Oriente.

GP de Miami: Kimi Antonelli (Mercedes).

GP de Canadá: Kimi Antonelli (Mercedes).

GP de Mónaco: Kimi Antonelli (Mercedes).

GP de Barcelona-Cataluña: Lewis Hamilton (Ferrari).

GP de Austria: 28 de junio a las 10 (Spielberg).

GP de Gran Bretaña: 5 de julio a las 11 (Silverstone).

GP de Bélgica: 19 de julio a las 10 (Spa-Francorchamps).

GP de Hungría: 26 de julio a las 10 (Budapest).

GP de Países Bajos: 23 de agosto a las 10 (Zandvoort).

GP de Italia: 6 de septiembre a las 10 (Monza)

GP de España: 13 de septiembre a las 10 (Madrid).

GP de Azerbaiyán: 27 de septiembre a las 8 (Bakú).

GP de Singapur: 11 de octubre a las 9 (Marina Bay).

GP de Estados Unidos: 25 de octubre a las 17 (Austin).

GP de la Ciudad de México: 1° de noviembre a las 17 (Hermanos Rodríguez).

GP de São Paulo: 8 de noviembre a las 14 (Interlagos).

GP de Las Vegas: 21 de noviembre a la 1 (Las Vegas Strip).

GP de Qatar: 29 de noviembre a las 13 (Lusail).

GP de Abu Dhabi: 6 de diciembre a las 10 (Yas Marina).

La tabla de posiciones de pilotos de la Fórmula 1 2026

Tabla de posiciones de constructores de la Fórmula 1 2026