IndyCar: Agustín Canapino y una carrera de recuperación en Road América, y el éxito para Palou

El aprendizaje de Agustín Canapino y la clase magistral de Álex Palou fueron los dos extremos de dos pilotos y dos estructuras que desandan el desafiante camino de IndyCar. Un rookie en todo aspecto, como el arrecifeño, y un campeón que vuelve por la gloria que disfrutó en 2021. El circuito de Road América resultó el escenario de la octava estación del campeonato y una nueva aventura para el argentino y el equipo Juncos Hollinger Racing: el 19no puesto expresa el resultado de una carrera de recuperación y de sortear disímiles situaciones. En otro escalón estuvo el catalán, que suma tres victorias en el calendario, las dos últimas consecutivas, y lidera el campeonato.

Agustín Canapino en Road América: el arrecifeño y una tarea que no lo dejó conforme con el resultado, aunque el desarrollo de la prueba le dejó enseñanzas Juncos Hollinger Racing

“Fue una carrera complicada, donde sufrí mucho al comienzo con las gomas rojas (el equivalente al neumático de compuesto blando en la Fórmula 1): me fui afuera y no podía seguir al pelotón. Después, con las gomas negras (compuesto duro), me recuperé, fui competitivo y terminamos por recuperar y avanzar puestos, y definimos con un gran ritmo de carrera. Llegué por detrás de mi compañero de equipo, sumando buenos puntos. Obviamente que no fue lo que esperábamos, porque no estuvimos rápidos, pero así es IndyCar, la categoría más competitiva del mundo”, señaló Canapino, sobre la actuación. El arrecifeño terminó en la misma vuelta que el puntero y se enseñó como el mejor entre los rookie, por delante de Benjamin Pedersen, Sting Ray Robb y Marcus Armstrong.

La complejidad del circuito y el nivel de los pilotos quedó expuesta en la grilla: en la fila de adelante, Canapino tuvo al franco-suizo Romain Grosjean -exFórmula 1- y al galo Simon Pagenaud -campeón en 2016 y subcampeón en 2017 y 2019 de IndyCar-; a su lado, Will Power -el australiano bicampeón de la categoría que en la qualy tuvo un encontronazo con Scott Dixon, otro australiano y hexacampeón. Con todos ellos lidió, se respetó y avanzó en el comienzo, hasta que el neumático empezó a degradarse y asomaron las complejidades.

El festejo del catalán Alex Palou, flanqueado por el estadounidense Josef Newgarden y el mexicano Patricio O'Ward; en el circuito de Road América, el talentoso piloto firmó su tercer triunfo en el calendario y la victoria 250 del equipo Chip Ganassi Twitter

“No está mal, pero no fue lo que esperábamos. Agustín en el comienzo saltó hasta el puesto 14, desde el 21, pero tuvo una situación de despiste que lo relegó, dejó último y debió repuntar la carrera. No encontramos la velocidad de los autos en todo el fin de semana, cuando el año pasado nos metimos entre los mejores 12 en la clasificación. Felicito a los dos pilotos, en especial a Agustín, que se está adaptando muy bien y terminó la carrera en otra pista nueva para él”, apuntó Ricardo Juncos, sobre la actuación particular del arrecifeño y la del conjunto, donde el británico Callum Ilott culminó 18°.

La adaptación que lleva adelante Canapino fue destacada por Josef Newgarden, último ganador de las 500 Millas de Indianápolis. “Sorprende, es la gran revelación del año. La mayoría de la gente lo descartó en un principio y dijo que no andaría bien en IndyCar, y es todo lo contrario. Nunca antes había manejado autos de fórmula y esto es muy diferente a lo que estaba acostumbrado: los autos de turismo tienen dirección asistida, la IndyCar no lo tiene y además presenta mucha carga aerodinámica. La carga física que soporta es, probablemente, el doble de lo que conocía”, señaló a The Race el estadounidense. Y la visita a Road América resultó satisfactoria desde lo físico para el Titán: “Me bajé muy bien del auto, sin dolores, eso también es un progreso y me deja contento por el fin de semana”, apuntó el Titán, que ya se enfoca en la fecha de Mid-Ohio, del próximo 2 de julio.

Alex Palou, que el jueves realizó una prueba privada con el equipo McLaren de Fórmula 1 en el circuito de Hungría, se recuperó de un accidente en los entrenamientos y ganó en Road América para liderar el campeonato de IndyCar Twitter

En el otro extremo se enseñó Palou, con el que cenó Canapino en la previa de Indianápolis, que se repuso de un espectacular accidente en la segunda práctica y el equipo le puso en la pista un excelente auto. “Estuvieron una hora y media los mecánicos trabajando y me dieron un auto mejor al que tenía. No tengo palabras para agradecer ese sacrificio”, relató el vencedor, puntero del certamen y quien le dio la victoria 250 a Chip Ganassi Racing. El catalán enseña un momento espectacular de su carrera: el jueves pasado se destacó en los ensayos privados que realizó McLaren, con el modelo MCL35 en el circuito de Hungría.

