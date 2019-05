La estrategia de River para promocionar su marca en el Indy Car de EE.UU.

El escudo de River y la mención de la escuela de fútbol, en el auto de Juncos Racing que conducirá Kyler Kaiser en las 500 millas más famosas

Agustín Lafforgue 25 de mayo de 2019

River en las 500 Millas de Indianápolis . Sí, promocionará su marca en Estados Unidos con el auto de equipo del argentino Ricardo Juncos, en la carrera de mañana.

Para Ricardo Juncos, el automovilismo siempre fue una pasión. Lo supo en todo momento. Persiguiendo concretar su sueño fue que, finalizados los estudios secundarios, decidió volver a Buenos Aires -hacía años que se había trasladado de San Isidro a Corrientes con su familia- para estudiar Ingeniería Mecánica. La dificultad económica le truncó esa posibilidad, pero, paradójicamente, lo impulsó a abrir su propio taller mecánico junto a su hermano Alejandro, en lo que sería el primer paso hacia lo que logró después.

Luego de varias aventuras, fue también con su hermano con quien empezaron a "meter mano" en un Tulia XXV, con el que cumplió el sueño de ser piloto en 1998, en la Fórmula Renault. "No sabíamos nada y era muy difícil. Pero bueno, todo eso sirvió para aprender", rememora Juancos con una sonrisa, 21 años después.

Otra vez la problemática económica, en este caso la que afectó a la Argentina en 2001, lo llevó a decidir emprender un nuevo desafío. Estados Unidos prevaleció a último momento por sobre Australia (país donde tenía familiares) y hacia allí partió. Llegó a Miami, el primer destino, con sólo 400 dólares en el bolsillo, prestados por su abuela. "Me habían recomendado que llevara dinero para pasar Aduana", asegura este argentino de 43 años.

El destino le tendría preparado un camino de pleno ascenso, respaldado por su esfuerzo. Trabajó en la sala de máquinas de una fábrica de barcos, propiedad de Ricardo Gálvez (hijo de Juan, multicampeón del Turismo Carretera) y luego empezó a escribir su historia en el karting, impulsado por Juan Manuelito Fangio. Juncos fue creciendo deportivamente y los éxitos respaldaron el objetivo trazado. Títulos en dicha disciplina, en la Star Mazda, la primera categoría en la escalera hacia la IndyCar , y luego en la Indy Lights, le permitieron a Juncos concretar el gran anhelo de llegar a la cúspide. "El título en la Indy Lights en nuestro año debut nos generó mucha repercusión", señala el bonaerense.

En 2011 fue por más y se mudó a Indiana para construir su taller allí. Mantuvo el protagonismo y, desde el domingo 19 de mayo de 2019, su nombre fue conocido en el mundo. Por apenas 12 milésimas de segundo, el Juncos Racing con Kyler Kaiser al volante dejó afuera de la 103ª edición de las 500 Millas de Indianápolis a Fernando Alonso, bicampeón del Mundo de F1, y al equipo McLaren. "Son muchas emociones juntas en apenas una semana. Quizás es un milagro que estemos en esta carrera por el gran esfuerzo que tuvo que hacer el equipo para adaptar un auto para correr en óvalo en 40 horas, luego de que el titular se rompiera en el accidente del viernes. Y, como hincha de River Plate que soy, tener el logo de la institución en el auto con el que correremos tan importante competencia, es un sueño hecho realidad", relató. Juncos había viajado a la Argentina para sellar y presentar el vínculo entre su equipo y el club de Núñez.

La exhibición del logo de River Plate en el vehículo del Juncos Racing en las 500 Millas de Indianápolis, la carrera más longeva de las tres que conforman la denominada Triple Corona del automovilismo mundial (GP de Mónaco de F1 y 24 horas de LeMans, las otras), va más allá de esta prueba. "Estoy muy contento de cumplir con el objetivo de River de expandirse en Estados Unidos. Mejor evento que este no había para empezar con una marca que el norteamericano no conoce popularmente", le aseguró Juncos a LA NACION.

Con su empresa Juncos Entertainment Group, Ricardo compró la licencia de Escuelas de Fútbol River Plate en el territorio de Indianápolis, lo que le permite utilizar la marca y el manual de enseñanza creado por el área infanto-juvenil de la institución porteña, con el aval del cuerpo técnico de la Primera. Como estrategia, eligieron empezar con dos Campus River en el territorio donde tienen la licencia. El primero se desarrollará entre el 8 y el 12 de julio y el otro en octubre, con fecha a definir, y el objetivo concluirá con la apertura de la escuela que será en marzo de 2020. La de Juncos será la cuarta escuela internacional riverplatense tras las abiertas en Bogotá, Colombia, Guayaquil, Ecuador, y Xiamen, China.

"Veo el potencial que tiene el fútbol en Estados Unidos por cómo está creciendo; pero también, la carencia que muestra en la parte técnica, táctica y física. Está muy atrasado, sobre todo en Indiana. Allí tengo muchos contactos por las carreras, y qué mejor que hacerlo con un club que tiene tanta historia en la formación de jugadores. Es una fórmula ganadora y utilizar esta carrera para promocionarlo es fundamental", asegura el empresario argentino, que va por otro reto en su vida.

Está claro que su foco está en el automovilismo, pero, con este primer paso que está dando, no se puede descartar su involucramiento también en el fútbol. "Siempre me gustó, nunca fui muy bueno. Sí lo es mi hijo Leandro, de 13 años, pero debe de haber salido a la madre [Danielle, nacida en Brasil]. El tiempo dirá. Hoy estoy abocado al equipo de carreras, pero quién te dice que el día de mañana sea un apartado mío incursionar en el fútbol de la mano de River Plate. En 2003 no me imaginaba estar donde estoy hoy, entonces tampoco proyecto más allá de lo que tengo en este momento. En Estados Unidos nunca se sabe, siempre lo digo que es el país de las oportunidades. Sería muy lindo si se llega a dar", reflexiona Juncos, quien ve como un punto a favor la poca población latina que hay en Indiana, que, si bien es una contra desde lo futbolístico, le permite hacer estas primeras acciones de una manera más tranquila en su primera experiencia con el fútbol.