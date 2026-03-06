Franco Colapinto terminó con molestias en un ojo tras la segunda práctica en Australia: qué le pasó

Franco Colapinto no tuvo las mejores sensaciones arriba del auto luego de las dos jornadas de prácticas libres desarrolladas en Melbourne, como preludio del Gran Premio de Australia. Su Alpine estuvo lejísimo del rendimiento que había mostrado en los tests de Bahréin, y los puestos 16° y 18°, respectivamente, dejaron un sabor amargo en la escudería francesa, donde también Pierre Gasly sufrió problemas.

Para colmo, cuando bajó del A526 preocupó a todos. Colapinto dejó el monoplaza y caminó unos metros con una visible molestia en el ojo derecho, para el que recibió asistencia. Más tarde, aclaró cuál fue el inconveniente. “Me tiraron hielo seco y me quedó un poco en una parte del ojo, pero ya estoy mejor. Tengo anestesia, pero ahora con unas cremas y unas gotas voy a andar mejor. El tema es que el hielo seco no se derrite entonces queda dentro del ojo. Es todo un químico, se me quemó una parte, pero ahora estoy bien", develó Colapinto en diálogo con Cadena 3 de Córdoba.

Franco Colapinto aclaró qué fue lo que le pasó durante las prácticas del Gran Premio de Australia: "Me tiraron hielo seco y me quemó un poco una parte del ojo, pero ya estoy mejor. Tengo anestesia, pero con unas cremas y unas gotas, creo que voy…"

La prueba de clasificación tendrá lugar este sábado a las 2 de la madrugada de Buenos Aires, luego de la tercera de prácticas, programada para las 23.30 del viernes, siempre con transmisión de Fox Sports y Disney+. Pero Alpine tiene mucho por analizar y trabajar para reducir la brecha, más allá de lo relativo de los ensayos.

Lo reconoció Colapinto, que luego de las prácticas le dijo a ESPN: “Hay cosas que no están funcionando como deberían. Es un poco entender por qué estamos tan mal. Es una pregunta que por ahora no tiene respuesta. Habíamos visto algunas cosas claras que teníamos en el auto para trabajar que no están funcionando como deberían”.

"NO ENTENDEMOS LA FALTA TAN GRANDE DE PERFORMANCE COMPARADO CON OTROS EQUIPOS. ESTAMOS BASTANTE LEJOS". Franco Colapinto analizó el rendimiento de su Alpine en las dos prácticas libres del #AusGP.



📺 #AusGP | Toda la temporada de #F1 por #DisneyPlus Plan Premium

Por cierto, el piloto argentino cometió varios errores entre las dos rondas del viernes de Melbourne. En la primera se pasó en la curva 1 y le hizo probar al A526 el sabor de la leca, aunque sin afectarlo. En la segunda se excedió algo en el viraje 3 y sacudió un poco el auto, también sin mayores problemas. Lo que pudo ser grave fue un error no de técnica de manejo sino conceptual: al perder potencia repentinamente al ingresar a la recta principal, Colapinto dejó al Alpine en la línea de tránsito a muy baja velocidad en vez de apartarlo y por poco no fue atropellado por el Ferrari de Lewis Hamilton, que circulaba a fondo y lo esquivó de golpe por la derecha. El heptacampeón reportó por radio el incidente sin saber de quién se trataba y ralentizó la marcha.