Horario de la qualy del Gran Premio de Australia de la Fórmula 1, con Franco Colapinto

Este sábado, a partir de las 2 de la mañana (hora argentina), Franco Colapinto afrontará su primera clasificación en la Fórmula 1 2026. El argentino se encuentra en Melbourne para el Gran Premio de Australia, el primero de esta temporada. Tanto la qualy como la carrera, programada para el domingo a la 1 de la mañana (horario argentino), se pueden ver en vivo por televisión a través de Fox Sports, como así también por streaming por intermedio del plan premium de Disney+ y F1 Pro TV.

Colapinto es uno de los 22 pilotos titulares del Campeonato Mundial 2026, ya que para este año se sumó una nueva escudería, Cadillac, que tiene a Sergio ‘Checo’ Pérez y Valtteri Bottas como representantes. El argentino, que formará parte del Gran Circo desde la fecha inicial por primera vez, tiene como compañero en Alpine al francés Pierre Gasly. Tuvo su primera pretemporada oficial y, al término de los test, se mostró entusiasmado: "Creo que ya es como haber disputado ocho carreras en términos de kilometraje. Así que ayuda mucho. Y eso es algo que me faltó el año pasado y el anterior. Así que es un gran paso", aseguró.

Franco Colapinto en el Circuito de Albert Park; el argentino aún no logró encontrar su mejor versión Scott Barbour� - AP�

En el primer entrenamiento libre de este jueves en la noche de la Argentina, Charles Leclerc (Ferrari) fue el más rápido con un tiempo de 1:20.267. Colapinto, por su parte, fue 16° y quedó a 3.058s del líder.

con un tiempo de 1:20.267. Colapinto, por su parte, fue 16° y quedó a 3.058s del líder. En el segundo ensayo, Oscar Piastri (McLaren) lideró con un tiempo de 1:19.729, a 2.890 de Colapinto, que terminó 18°.

Cronograma y resultados de Colapinto en el GP de Australia de la F1 2026

Jueves 5 de marzo

Prácticas libres 1: 16°

Viernes 6 de marzo

Prácticas libres 2 : 18°

: 18° Prácticas libres 3: 22.30.

Sábado 7 de marzo

Clasificación: 2.

Domingo 8 de marzo

Carrera: 1.

*Todos los horarios corresponden a la Argentina

Cómo ver online el Gran Premio de Australia

El Gran Premio de Australia se disputa este fin de semana en el Circuito de Albert Park, con la clasificación programada para este sábado a las 2 (horario argentino) y la carrera para el domingo a la 1. Todas las instancias de este fin de semana se pueden ver en vivo por televisión a través de Fox Sports, como así también por streaming por intermedio del plan premium de Disney+ y F1 Pro TV (en ambos casos se requiere una suscripción activa).

Fox Sports.

F1 TV Pro.

Disney+.

¿Qué dicen las apuestas para la clasificación?

En las principales plataformas de pronósticos deportivos alrededor del planeta, George Russell (Mercedes) es el favorito a quedarse con la pole position en el GP de Australia 2026. En caso de conseguirlo, las casas de apuestas pagan cuotas de hasta 3.25. Más atrás aparece el monegasco Charles Leclerc (Ferrari), con 3.75, y el neerlandés Max Verstappen (McLaren), con 5.00.