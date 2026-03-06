Resultados FP2 de la F1 hoy: cómo le fue a Franco Colapinto en las prácticas

Franco Colapinto completó sus dos primeras prácticas libres oficiales de la temporada 2026 de Fórmula 1 en el circuito de Albert Park, en Melbourne, Australia. A bordo de uno de los Alpine, finalizó en la 16° posición durante la primera tanda y retrocedió al 18° lugar en la segunda sesión de este viernes. El inicio del Gran Premio de Australia expuso las dificultades de su equipo para pelear por puestos más altos, algo que parecía iba a ser diferente, aunque el Campeonato Mundial recién comienza.

Ferrari dominó la tanda inicial con un sólido registro del monegasco Charles Leclerc y un segundo puesto de Hamilton. Luego, el local Oscar Piastri impuso condiciones con su McLaren al marcar una vuelta rápida de 1:19.729.

Oscar Piastri fue el más rápido en la FP2 y sueña con ganar el Gran Premio de su propia casa MARTIN KEEP - AFP

El incidente más “riesgoso” de la jornada inaugural ocurrió en el segundo ensayo. Al ingresar a la recta principal del trazado australiano, el A526 de Colapinto experimentó una baja de potencia repentina. En ese momento, Lewis Hamilton, de Ferrari, manejaba a toda velocidad en plena vuelta rápida y debió ejecutar una maniobra evasiva muy brusca para esquivarlo y evitar una colisión. El heptacampeón mundial reportó la situación por el intercomunicador sin conocer la identidad del corredor involucrado y redujo la velocidad de inmediato.

Durante la FP1, el rendimiento del piloto albiceleste entregó un saldo levemente más positivo que el de su compañero de escudería, Pierre Gasly. Colapinto dio 25 vueltas y registró un tiempo de 1:23.325 con neumáticos blandos. Esa marca lo dejó en el 16° lugar, dos puestos y siete décimas por delante del francés. Su actuación incluyó algunos contratiempos particulares: un pájaro ingresó en la toma de aire de su motor y modificó transitoriamente el programa de trabajo. Además, protagonizó un despiste al bloquear sus neumáticos y despistarse hacia la grava.

Franco Colapinto y el incidente con Lewis Hamilton en la práctica 2 de Australia

Para la segunda salida a la pista australiana, las posiciones internas de Alpine se invirtieron. Gasly encontró mayor velocidad y cronometró 1:22.167 para adueñarse del 16° puesto. Colapinto, por su parte, cerró su vuelta más rápida en 1:22.619 y cayó al 18° lugar de la clasificación general. Ambos autos quedaron apenas por delante de los de Cadillac y Aston Martin, que hasta el momento, incluyendo los test de pretemporada, demostraron ser los más flojos.

El Circuito de Albert Park volverá a tener a los protagonistas en pista este viernes, a partir de las 22.30 de la Argentina, con la tercera y última práctica libre. A las 2 del sábado, se llevará adelante la primera clasificación del año, con un formato renovado por la inclusión de dos nuevos pilotos: se mantiene la estructura de tres sesiones (Q1, Q2, Q3), pero aumentan los eliminados: seis en Q1 (18 minutos) y seis en Q2 (15 minutos), para que los 10 mejores luchen por la pole position en la Q3. Por último, la carrera está programada para el domingo a la 1.

Franco Colapinto en el Circuito de Albert Park; el argentino aún no logró encontrar su mejor versión Scott Barbour� - AP�

Cronograma y resultados de Colapinto en el GP de Australia de la F1 2026

Jueves 5 de marzo

Prácticas libres 1: 16°

Viernes 6 de marzo

Prácticas libres 2 : 18°

: 18° Prácticas libres 3: 22.30.

Sábado 7 de marzo

Clasificación: 2.

Domingo 8 de marzo

Carrera: 1.

*Todos los horarios corresponden a la Argentina