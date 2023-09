escuchar

La conquista del título, el tercero en cadena, será cuestión de tiempo. Los 143 puntos que separan a Max Verstappen de su perseguidor inmediato, su compañero de garaje Sergio Checo Pérez, permiten afirmar que una catástrofe le quitaría la corona al neerlandés que, desde la cita en Miami, la quinta del calendario de la Fórmula 1, solo conoce de victorias. De paso aplastante, apenas otros dos rivales quedan de pie para pulsear por el Mundial de Pilotos: Fernando Alonso (Alpine) y Lewis Hamilton (Mercedes), aunque las posibilidades las sustentan las matemáticas y no el desempeño de los dos campeones más experimentados del paddock. El Gran Circo iniciará el fin de semana la gira asiática, con el Gran Premio de Singapur, y el circuito callejero de Marina Bay resultará un triple desafío para Verstappen: bajo las 1500 lámparas de 2000 watts, nunca firmó una victoria, marcó la pole-position ni logró registrar la vuelta rápida de la carrera. Un reto menor, pero que servirá para mantener intacta la voracidad de MadMax, demoledor cuando se incorpora al cockpit del modelo RB19 de Red Bull Racing, un auto que está predestinado a ofrecerse entre los mejores de la historia de la F.1.

Max Verstappen acumula diez éxitos consecutivos, una marca histórica en la Fórmula 1; el Gran Premio de Miami, el inicio de una cuenta que el neerlandés pretenderá extender el fin de semana en Singapur Lars Baron - Getty Images Europe

Las estadísticas, los récords, empiezan a emparentarse con Verstappen. Piloto con mayor cantidad de triunfos consecutivos, acumula diez, Singapur es una cita particular porque se desarrolla de noche, pero también es uno de los tres escenarios de la temporada en los que el neerlandés nunca pudo treparse a lo más alto del podio. Las restantes son Qatar –el gran premio se correrá el 8 de octubre- y Las Vegas, que regresa al circuito, después de 41 años. Trece veces la F.1 se presentó en Marina Bay y son cinco los pilotos que inscribieron su nombre entre los vencedores: el más ganador es Sebastian Vettel, que celebró en tres oportunidades con Red Bull Racing y en dos con Ferrari; el tetracampeón tuvo en las calles singapurenses su último éxito –el N°53 de su cosecha-, en 2019. Entre los que están en actividad, Hamilton sumó cuatro victorias –el último en 2018-; Fernando Alonso, dos -2008, con Renault, una carrera escandalosa que derivó en una investigación por la orden de Flavio Briatore a Nelson Piquet Jr., para que estrelle el auto, y 2010- y Checo Pérez ganó el año pasado, cuando el Gran Circo regresó a Singapur.

Verstappen y el caos en la largada de Singapur 2017

“Creo que no somos tan competitivos aquí como en otros circuitos. Probablemente será el fin de semana más desafiante de las próximas carreras: hay mucho en juego en un circuito urbano y los autos suelen estar muy igualados, sin mencionar el calor y la humedad…”, apuntó Verstappen, que corrió seis veces en el trazado urbano de Marina Bay y ostenta dos podios como mejor clasificador: segundo en 2018 y tercero, en 2019. La presunción de MadMax quizás resulte una manera de despistar a los rivales: Red Bull Racing ganó las 14 carreras del calendario, adaptándose a dibujos urbanos de altísima velocidad –Yeddah, Arabia Saudita- o intrincados, como Mónaco. El circuito de Singapur sufrió una modificación –se quitó el sector donde Piquet Jr. se accidentó, Curva 17, pero el rediseño se extiende desde las curvas 16 a la 19- y los especialistas señalan que la vuelta ganará en velocidad y que el tiempo se bajará en ¡20 segundos!

El año pasado, en el regreso de la Fórmula 1 a Singapur, Max Verstappen lidió con un error del equipo en la clasificación: la falta de combustible le quitó la posibilidad de lanzarse en vuelta rápida por la pole-position Agencia AFP - AFP

La última visita no resultó agradable para Verstappen, que tuvo que abortar su último intento para marcar la pole por un error de la escudería. Un fallo de cálculo en la cantidad de combustible, el motivo que le impidió a MadMax lanzarse en velocidad. No fue una situación que aceptó rápidamente, porque el neerlandés tenía la primera oportunidad de sellar el bicampeonato. La voz del ingeniero Gianpiero Lambiase ordenándole que ingrese al pitlane en lugar de intentar desbancar el tiempo de Charles Leclerc (Ferrari), rival en la pulseada por la corona, sorprendió y desató el enojo: el error lo retrasaba a largar en el octavo lugar de la grilla. En la carrera cedió cuatro posiciones en la largada, cuando se activó el sistema antibloqueo, y el resultado final lo descubrió en la séptima posición. No fue la única experiencia desalentadora: en 2017 partía desde la segunda posición, por detrás de Vettel, pero una pésima partida derivó en un toque con Kimi Raikkonen (Ferrari) y en una carambola que también perjudicó a Alonso (McLaren).

Gran Premio de Singapur 2019, segundo podio de Max Verstappen en el circuito de Marina Bay; el neerlandés compartió la celebración con los pilotos de Ferrari, Charles Leclerc y Sebastian Vettel, que lograría su éxito N°53 en la Fórmula AFP

“Pueda que sea mi fin de semana, siempre es posible. No tenemos idea de lo que nos deparará la carrera, hay que ver cómo funciona esta sueva sección del circuito. Debería apretar más a la parrilla, porque hay menos curvas para que Red Bull esté delante del resto”, comentó Hamilton, que desea retomar la senda del éxito. Máximo ganador histórico, con 103 triunfos, no sabe del éxito en un gran premio desde el GP de Arabia Saudita 2021. Otro piloto de fuste que busca abrazarse al triunfo es Alonso, que cuando en mayo y bajo el sorprendente rendimiento de Aston Martin vaticinó que Mónaco, Hungría y Singapur podían ser los escenarios para el festejo 33; el asturiano no gana desde el GP de España 2013, con Ferrari.

Ganar, señalar la pole y la vuelta rápida son materias pendientes de Verstappen en Singapur, un pequeño reto dentro del máximo desafío: ganar la tercera corona.

LA NACION