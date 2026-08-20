La renovación de Franco Colapinto con Alpine está encaminada: lo que falta para cerrar el acuerdo

ZANDVOORT.- El viento, la llovizna intermitente, temperaturas comparables a las de la ciudad de Buenos Aires en invierno y un sol esquivo que parece en huelga definen al verano de los Países bajos. Los neerlandeses que se acercaron este jueves al circuito de Zandvoort afirman que es un verano tórrido. Así lo deben sentir, porque sus bicicletas llegaban a la puerta 2 de acceso al paddock a una velocidad alta, apenas abrigados con una camiseta, remera y fino chubasquero de nailon.

Algunos días son algo mejores. Por ejemplo el del domingo 30 de agosto de 1981, cuando intentando adelantar al francés Jacques Laffite en el Gran Premio de ese año, Carlos Reutemann se lanzó por adentro en la frenada de la primera curva. Laffite cerró su Ligier para bloquear la maniobra y se tocaron, abandonando ambos. Los preciosos puntos perdidos ese día le iban a costar caro más adelante a “Lole”, porque en Las Vegas perdía el certamen por una sola unidad ante Nelson Piquet.

En esa curva estaba este cronista hace 45 años y, tratando de no soltar un exabrupto, rehizo su camino hacia el paddock. Por aquel entonces todavía había cierta holgura alrededor de los garajes, pero el crecimiento del personal de los equipos y del tamaño de los hospitalities (antes eran simples casas rodantes alquiladas) obligó a separar la calle del paddock de la línea de boxes.

Lo que no cambió es el viento, que ahora discurre haciéndose notar mucho en la ahora corta calle donde, unas frente a las otras, se han instalado las moles acristaladas de las escuderías.

En el análisis del rendimiento de Colapinto es muy importante la comparación con su compañero, Pierre Gasly Alpine

Las mejoras, para Gasly

Había cierta expectativa en torno a la situación de Franco Colapinto y el equipo Alpine para esta carrera. La cuestión inmediata se refería a las modificaciones aerodinámicas (que se explicarán mañana por el equipo con más precisión) y otra con mayores consecuencias, que es la situación contractual de Franco para 2027.

Al recibir a la prensa escrita internacional en el hospitality de Alpine hoy, y entre ellos al representante de LA NACION, el piloto de Pilar respondía preguntas:

—Gasly tiene las mejoras que presenta Alpine este fin de semana y vos no. ¿Una parte de vos querría que él esté muy por delante porque significará que las mejoras son buenas, o preferís estar cerca de él por tu propio rendimiento en esta carrera?

Colapinto: Ayer estaba pensando exactamente lo mismo. Me preguntaba qué es lo que realmente quiero. No lo sé, en el simulador las mejoras son muy potentes y, si es así en la pista, es muy bueno para nosotros. Es cierto que cuanto mayor sea la diferencia de carga aerodinámica que obtengamos entre ambos coches, mejor será. No hay misterio en eso, porque será bastante positivo para la última parte del año. Pero, por otro lado, yo también quiero hacerlo bien. Ojalá sea un paquete muy bueno el que traemos; hasta el momento se ve bien en el simulador y en los datos parece ser un cambio grande y fuerte. Con suerte podremos dar el paso necesario para luchar contra Racing Bulls e idealmente estar delante de ellos. Era una mejora prevista para Monza y para ambos coches, pero se adelantó y llegó aquí para uno solo. Si (las mejoras) funcionan al cien por cien, puede que sea un fin de semana un poco doloroso para mí. Por supuesto voy a dar lo mejor de mí para sacarle el máximo rendimiento al paquete que tengo.

Franco Colapinto quiere volver a sumar puntos en la temporada, en el regreso de la Fórmula 1 tras el receso Clive Mason - Getty Images Europe

Una espera alargada

Desde la carrera de Hungría y durante las semanas de vacaciones de la F1 hasta hoy, fuentes allegadas a los patrocinadores de Franco en Argentina aseguraban que ya había un contrato sobre la mesa que esperaba la firma de Flavio Briatore, el jefe de equipo Alpine. El italiano había adelantado que terminado el receso habría una definición en cuanto a Franco, ya que Gasly renovó su vínculo por tres temporadas más.

Parece que habrá que esperar algo más de lo que había anticipado Briatore, ya que fuentes cercanas a Alpine aseguraban hoy que había que esperar hasta bien entrado septiembre, coincidiendo con o incluso hasta después del Gran Premio de Italia el 6 de septiembre, para tener una respuesta oficial.

Deslizaban, sin embargo, una frase que apunta claramente en la buena dirección: “El problema hoy no son los pilotos, el problema hoy es el auto”. Lo había dicho Flavio ya hace un par de meses y esa situación, según las fuentes, sigue siendo la misma. Si eso no ha cambiado, puede interpretarse como la respuesta que desean todos los fans argentinos de Franco.

¡Tremenda reacción de Franco Colapinto para evitar llevarse puesto a Lawson en la largada del #AusGP!



Seguí toda la actividad de la Fórmula 1®️ en la pantalla de Fox Sports. pic.twitter.com/KaDdsiaGWX — Fox Sports Argentina (@FOXSportsArg) March 8, 2026

Claro que Franco no iba a ser específico sobre el tema:

—¿En qué punto te encuentras en tus conversaciones con el equipo sobre el próximo año y qué te han dicho sobre el plazo para tomar una decisión?

Colapinto: Bien, en lo personal estoy contento con mi rendimiento. Por supuesto, intento dar pasos cada fin de semana y mejorar. Así que todo bien. Estamos realmente enfocados en intentar hacer el coche más rápido y mejor en cada carrera y extraer más ritmo de él. Creo que pensar en esas cosas (la renovación) no es el foco principal en este momento, sino hacer el coche mucho más rápido, que es lo que necesitamos. Personalmente estoy contento con (mi) rendimiento y mucho más cómodo con el coche y el equipo. Ha sido un buen año hasta ahora, una buena primera parte de la temporada, e intentaré mejorar más para la segunda.

Su lenguaje corporal durante toda la entrevista de 10 minutos era el de un tipo tranquilo, relajado, como el de alguien que no tiene preocupaciones serias por detrás. En estos contactos a corta distancia Franco suele contestar con una expresión seria, neutra, pero hoy esbozaba fácilmente una sonrisa.

Verstappen congela el mercado de pilotos

Alpine perdió la quinta posición en el campeonato en el Gran Premio de Bélgica a manos de Racing Bulls. También se ha visto superado al menos por los dos Audi en el Hungaroring y “de la nada” en esa carrera aparecieron ambos Aston Martin, que le ganaron a Gasly y a Franco.

Mientras en la lucha por las victorias ha reaparecido el equipo campeón, McLaren, con Lando Norris ganador en Hungría, sigue de líder el joven Kimi Antonelli (Mercedes). Ferrari se ha acercado también mucho al rendimiento de los Mercedes y Red Bull le ha entregado a Max Verstappen un RB22 muy mejorado. Con él, Max ha logrado tres podios en las últimas 4 carreras. Verstappen corre en su país este fin de semana. Las tribunas se vestirán de anaranjado y ha aprovechado la ocasión para anunciar su renovación con el equipo Red Bull hasta el final de la temporada de 2030. Hábiles él y su mánager, que en los meses que desembocaron en esta renovación hacían ver que negociaban o consultaban tanto con Mercedes como con McLaren.

Max Verstappen renovó con Red Bull, con lo que no habrá "efecto dominó" en el mercado de pilotos JOHN THYS - AFP

Al no moverse Max no habrá caída de ficha de dominó en el mercado de pilotos, ya que otro jugador de peso, Carlos Sainz, renovó con Williams y Fernando Alonso parece decidido a quedarse en Aston Martin ahora que el chasis y el motor Honda comienzan a funcionar en serio. Sería casi un milagro que en las próximas semanas se produjera algún movimiento significativo. Los planetas están alineados a favor de Colapinto.

En el “aquí y ahora” Franco se concentraba esta tarde en los detalles de su preparación para la única práctica libre de mañana viernes y la posterior prueba de clasificación para la carrera Sprint del sábado.

Objetivo de él y del equipo: recuperarse para rendir en velocidad tanto como los Racing Bulls de Arvid Lindblad y Liam Lawson y bloquear el embate de los Audi y de los revitalizados Aston Martin. El circuito favorece a los chasis con el mejor rendimiento aerodinámico (carga alta) en curvas largas. Sobre todo en la parte trasera de la pista, en los virajes 7 a 10, y en la zona de la peraltada entre las curvas 12 y 14, esta última con salida lanzada a la recta.

Alpine y Colapinto sabrán si las modificaciones que parecen buenas en las simulaciones se comportan de igual manera en la realidad mañana a partir de las 07:30 hora argentina.