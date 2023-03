La victoria de Sergio Pérez en Jeddah que consolida la supremacía de Red Bull en la Fórmula 1

escuchar

El interrogante se agiganta en la Fórmula 1: ¿Quién detiene a Red Bull? En 2021 llegó el punto de quiebre, cuando Max Verstappen luchó palmo a palmo para romper la extensa hegemonía de Mercedes y terminó derrotando en los últimos giros a Lewis Hamilton, en aquella inolvidable definición de Abu Dhabi. El año pasado marcó la consolidación de la escudería de bebidas energizantes, después de que el neerlandés se impusiera nada menos que en 15 Grandes Premios a lo largo de la temporada. Y el transcurso de 2023 no hizo más que ratificar el rumbo, con dos carreras ganadas sobre dos disputadas. Sin prisa y sin pausa, el imperio con base en Milton Keynes suma ladrillo tras ladrillo para convertirse en una fortaleza inexpugnable, como lo fue entre 2010 y 2013, cuando Sebastian Vettel era imbatible al volante.

Ahora, el Gran Premio de Jeddah dio otra pauta del dominio de Red Bull, después de que Sergio “Checo” Pérez revalidara lo demostrado en la clasificación y no solo eso: su capacidad para imponerse en circuitos callejeros. Es notoria la ambición del mexicano de 33 años, que no se resigna a jugar el papel de segundo de Verstappen –aunque en la escudería nunca lo dejarán asumir el rol principal- y consiguió su quinta victoria en la Fórmula 1, después de triunfar en Sakhir (Bahrein) en 2020 con Racing Point y, ya como piloto de Red Bull, en Azerbaiyán en 2021 y en Mónaco y Singapur en 2022.

Mientras que Jos Verstappen –el padre de Max- no podía ocultar su fastidio y le negaba la mirada a Checo durante los efusivos festejos, casi convertido en un “hombre de hielo”, el piloto de Jalisco se refería a los problemas que tuvieron que atravesar: “Estuve cerca de la victoria aquí el año pasado, cuando salí desde la pole y fui cuarto, pero esta vez lo conseguí. El equipo realizó un trabajo increíble, hemos solucionado todos nuestros problemas mecánicos”, contó. Parte de esas complicaciones tienen que ver con lo que padeció el propio Verstappen, que abandonó la segunda sesión de clasificación debido a una rotura de palier del eje de transmisión y arrancó en el 15º puesto. Esa contingencia no fue impedimento para que MadMax avanzara durante la carrera del domingo como un cohete hasta subirse al 2º lugar. Y a partir de allí, no pudo darle caza al mexicano, que siempre mantuvo un muy buen ritmo, pese a la aparición del auto de seguridad en la vuelta 18, que estrechó los tiempos luego del abandono de Lance Stroll (Aston Martin).

Tarde o temprano, la carrera se perfilaba para un 1-2 de Red Bull, pero el tercero en discordia siempre fue Fernando Alonso, que superó a Pérez en los primeros compases del gran premio con una gran maniobra, aunque enseguida fue penalizado con cinco segundos por una incorrecta posición de salida, ya que quedó corrido hacia la izquierda en el cajón de la grilla. Sin embargo, el asturiano tuvo buenas sensaciones con su Aston Martin ya desde la pretemporada y en todo momento transmitió su satisfacción con su auto en las comunicaciones por radio. Concluyó la carrera en el tercer lugar, ubicación que significaba el centésimo podio de su trayectoria. Sin embargo, se encontró con otra mala noticia después de que festejara con champagne allí arriba, junto con los pilotos de Red Bull: pagó con otra penalización, esta vez de 10 segundos, porque un mecánico tocó su monoplaza con un gato mientras cumplía la sanción de cinco segundos que sufrió en la salida. El doble campeón del mundo lamentó la tardanza de la FIA para comunicar la sanción.

Fernando Alonso en el podio, junto con Checho Pérez y Max Verstappen; después se enteraría de la sanción de 10 segundos y la caída al cuarto puesto Hassan Ammar - AP

“La FIA no ha quedado muy bien, han tenido una hora para dar la penalización y lo han hecho un poco todo mal. Cometí un error en la salida por ubicarme demasiado a la izquierda. Cuando me dijeron que tenía cinco segundos de penalización pensé en empujarun poco más. Si me llegan a decir que tenía 10 segundos de penalización hubiese tirado más y hubiese sacado 11 o 12 a Russell, pero no dijeron nada. Podía más, pero no habían dicho nada”, se quejó.

Lejos estuvieron los Ferrari de asumir el protagonismo en Jeddah, una situación que Carlos Sainz, dueño de un inexpresivo 6º lugar final, asumió con sinceridad: “Fue una carrera sufrida, en general durante el fin de semana. No había mucho más, nos ha sorprendido el ritmo de Aston Martin y de Mercedes al final. Es la cruda realidad, están un paso por delante en ritmo de carrera”, reconoció. En tanto que el monesgasco Charles Leclerc, ubicado 7º, tampoco pudo arremeter, en su fallido intento por desafiar a Verstappen en la lucha por el campeonato.

“Vamos a continuar atacando fuerte. Lo importante es que hemos logrado este doblete hoy. Todavía nos queda trabajo por hacer con nuestras salidas, en eso tenemos que mejorar”, apuntó un exultante Checo Pérez, que ya piensa junto con todo Red Bull en volver a demostrar su supremacía en el Gran Premio de Melbourne, Australia, el 2 de abril próximo.

La clasificación final en Jeddah

Las posiciones del campeonato

Temas Fórmula 1