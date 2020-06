Norris apoyó el Black Lives Matter y perdió casi un millón de seguidores en redes Fuente: AFP

Con tan solo 20 años, el británico Lando Norris es uno de los grandes protagonistas de la Fórmula 1 como piloto de McLaren . Mientras la competencia se prepara para regresar el 5 de julio en el circuito austríaco Red Bull Racing luego de casi cuatro meses de parate, durante los últimos meses el joven disfrutó de las competencias virtuales y alcanzó mucha popularidad en la plataforma Twitch y en distintas redes sociales.

Así, en los últimos días, a través de su canal y sus cuentas, mostró un fuerte apoyo a las manifestaciones contra el racismo a lo largo del mundo y alentó a las personas que lo siguen a actuar y firmar peticiones para combatir la discriminación. Pero el resultado fue impensado: perdió más de 800.000 seguidores

Tras la muerte del ciudadano afroamericano George Floyd en Minneapolis el 25 de mayo, Norris escribió en su cuenta de Twitter el 31 de mayo: "Tengo admiradores y seguidores. Apoyo y amor. Y tengo poder a través de esto para liderar e inspirar a muchos. Pero también defendemos lo que es correcto. Esta vez te pido que hagas algo y actúes. Marcá la diferencia... #BlackLivesMatter". Hoy, a casi dos semanas de aquella publicación, el piloto contó la reacción que recibió.

"Fue el día en que más personas que me han dejado de seguir en todos mis canales de redes sociales. Entonces, es raro. Uno intenta hacer lo que es bueno y lo que es correcto, pero también mucha gente no cree en ello. Igualmente, si no creen en eso, entonces estoy feliz de que me hayan dejado de seguir" , expresó el joven británico en una entrevista con Evening Standard.

"Yo tengo que aprovechar al máximo las oportunidades para mostrarle a la gente que hay que creer en lo que es correcto. Poder inspirar a otros de alguna manera y hacerles creer más en las cosas. De cualquier forma que pueda tratar de persuadirlos para que crean en lo que es correcto, lo intentaré", agregó Norris, quien hoy tiene como compañero a Carlos Sainz en McLaren y en 2021 compartirá techo con el australiano Daniel Ricciardo, ya que el español emigrará a Ferrari.

Las palabras del piloto británico se suman a las de su compatriota Lewis Hamilton. El seis veces campeón de Fórmula 1 y actual piloto de Mercedes manifestó su indignación por el silencio de la mayoría de sus colegas tras el asesinato de Floyd.

"Veo a los que se están quedando en silencio. Algunos, las más grandes estrellas. Se mantuvieron en silencio en el medio de la injusticia. No hay una señal de nadie de mi industria que por supuesto es un deporte dominado por los blancos. Soy uno de las pocas personas de color, entonces, protesto sólo. Habría pensado hasta ahora que ustedes hubieran visto por qué pasa esto y digan algo al respecto, pero no se levantaron de nuestro lado. Sólo quiero que se sepa que los conozco y los estoy viendo", sentenció Hamilton hace diez días.