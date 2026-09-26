Lando Norris pidió la suspensión de una carrera para Franco Colapinto tras el accidente en Bakú

El accidente que dejó fuera de carrera a Franco Colapinto, Pierre Gasly y Lando Norris en el Gran Premio de Azerbaiyán sigue generando repercusiones. El campeón del mundo fue especialmente crítico con el argentino y llegó a reclamar la suspensión de una carrera para el piloto de Alpine, debido a lo ocurrido en el reinicio posterior al Safety Car en el circuito callejero de Bakú.

La maniobra se produjo después del accidente de Alex Albon. En el relanzamiento, Colapinto llegó pasado a la curva 1 y chocó contra Gasly. El Alpine del francés terminó impactando también contra el McLaren de Norris, lo que provocó el abandono de los tres pilotos. Un escenario caótico del que el pilarense fue el único responsable.

Lando Norris, de McLaren, tras el retiro en el GP de Azerbaiyán Pavel Bednyakov - AP

Al ser consultado por Motorsport.com sobre la acción, Norris, que había partido 5° desde la grilla, no ocultó su malestar. “No lo he visto. Simplemente me sacaron de la carrera. Creo que la FIA debería ser más estricta y empezar a imponer suspensiones por este tipo de cosas”.

El británico, que siempre ha tenido buena relación con Colapinto, fue todavía más allá al referirse a las consecuencias de este tipo de incidentes. “Es una imprudencia por parte de la gente. Cuesta mucho dinero, todas mis piezas ahora están en la basura. La gente debería ser suspendida porque eso no es conducir; eso no merece estar en la Fórmula 1”, afirmó.

Durante la entrevista surgió la posibilidad de que la forma en la que George Russell gestionó la reanudación hubiera influido en el accidente. Sin embargo, Norris descartó por completo esa explicación y sostuvo que los pilotos deben estar preparados para ese escenario.

“George puede hacer lo que quiera. En Fórmula 1, creo que esperas que los pilotos anticipen las cosas; no va a haber agarre, las temperaturas de los neumáticos van a ser bajas, aunque ni siquiera estaban tan bajas”, señaló el piloto de la escudería de Woking al analizar lo ocurrido en la primera curva tras la bandera verde.

Luego reforzó su postura con otra crítica contundente hacia quienes protagonizan errores de ese tipo y dejó un mensaje directo sobre el nivel de exigencia de la categoría. “En Fórmula 1 queremos competir contra los mejores pilotos del mundo y, cuando pasan cosas así, es porque no deberías estar ahí”, insistió. Más tarde, al ser consultado sobre una eventual intervención ante la FIA si no hubiera una penalización severa para Colapinto, concluyó: “No lo he visto, pero si provocas un accidente en un reinicio como este, deberías recibir al menos una suspensión de una carrera”.

Verstappen defendió a Colapinto

En contraste con la dura opinión de Norris, Max Verstappen pidió más comprensión con el accidente protagonizado por Colapinto: “Si el piloto es consciente de lo que hizo y se disculpa... son cosas que suceden por un pequeño error o un error de juicio. Sí, es un poco desafortunado que involucre a tantos coches. Pero, lamentablemente, es algo que pasa y no es agradable para cualquier involucrado, pero como dijo George [Russell], creo que la suspensión de una carrera es un poco demasiado”, apuntó el tetracampeón, que en el pasado también fue un escudo del piloto argentino, cuando recibía críticas en su paso por Williams, y que el viernes, en Bakú, apoyó a Andrea Kimi Antonelli (Mercedes), el puntero del campeonato que se accidentó en la Q1 de la prueba de clasificación y dilapidó la oportunidad de pulsear por la pole.