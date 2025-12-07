Lando Norris tras ganar su primer título en la Fórmula 1: “¡Soy campeón del mundo de por vida!"

A los 26 años, el británico Lando Norris logró el título mundial, lo que soñó desde muy chico. El británico, campeón en la Fórmula 1 por primera vez, se bajó del McLaren tras el Gran Premio de Abu Dhabi y no pudo ocultar su gran emoción. Tampoco sus padres (Cisca Wauman y Adam Norris), su hermano, su pareja. Todos lloraron; también cada integrante del equipo. El deportista nacido en Bristol se encumbró como el 35º campeón de la historia de la Fórmula 1, el octavo en alcanzarlo con el equipo McLaren.

El abrazo emotivo con su madre

Max Verstappen se quedó con la carrera en Abu Dhabi y detrás llegó Oscar Piastri, compañero de Norris en McLaren. A ellos, precisamente, los elogió el británico: “Esto es increíble. Es el mayor premio. Pero quiero felicitar a Oscar, a Max, dos grandísimos competidores. Lo disfruté mucho, fue un año largo, pero lo logramos. Estoy orgulloso de todos”.

Norris se refirió, puntualmente, a esta última carrera de la temporada, en el circuito de Yas Marina: “No podés pensar mucho, sabía que sería una carrera larga hasta el final. Lo vimos en el pasado: en la Fórmula 1 puede pasar cualquier cosa, quería pelear hasta el final, como lo hicimos todo el año, pero los muchachos no me hicieron la vida fácil este año. Estoy muy contento”.

Lando Norris, el nuevo campeón del mundo, encima de su auto McLaren

Durante la carrera en Abu Dhabi se produjo una gran maniobra de Norris para supera a Yuki Tsunoda, saliendo prácticamente de la pista para quedarse con el tercer puesto. En algún momento se temió por una sanción, pero finalmente no ocurrió. Al respecto, Norris dijo: “No tenía idea (de la posible sanción), te soy sincero. Sé que hice las cosas bien, no había nada de qué preocuparse, tenía que disfrutar el momento y experimentar lo que hice. Estoy contento por todos más que por mí. Estoy feliz”. Y le dedicar un párrafo a los integrantes del equipo, que le chocaron las manos no bien se bajó del auto y lo escuchaban con atención: “Fue un camino largo con McLaren, fueron muchos años, vivimos momentos difíciles. Poder darles algo, para mí, es como un retorno, es muy bueno. Estoy orgulloso por lo que hice, pero más por el trabajo del equipo”.

Más tarde, desde el podio, tras recibir el trofeo de campeón, volvió a hablar, ahora con Jenson Button: “Es increíble. Es surreal, realmente. Soñé con esto por mucho, mucho tiempo. Se pasa por muchas cosas en una temporada como esta, vos lo sabés; estás arriba, estás abajo. Disfruté de muchos momentos, no sólo este año, sino los siete años que llevo con McLaren y los 16 años de mi vida que llevo persiguiendo este sueño. Mi mejor performance apareció en la parte final del año. Estoy orgulloso; está toda mi familia acá, mi novia, todos. Es algo que se sueña desde chico. ¡Soy campeón del mundo de por vida!”. La voz de Freddie Mercury cantando We Are The Champions fue el mejor final.

