Agenda de TV y streaming del viernes: Copa Argentina, Fórmula 1, Super Rugby Americas y Final Four

La siguiente es la programación de la televisación de los acontecimientos deportivos del viernes 22 de mayo de 2026:

FÚTBOL

Copa Argentina

20 Independiente vs. Unión. Los 16avos de final. TyC Sports

Independiente y Unión de Santa Fe buscan el pase a los octavos de final Sebastián Hipperdinger - LA NACION

Copa de Francia

16 Lens vs. Niza. La final. DSports (1614)

AUTOMOVILISMO

Fórmula 1

13:25 Práctica 1 del Gran Premio de Canadá. Disney+ y Fox Sports

17:25 Clasificación sprint del Gran Premio de Canadá. Disney+ y Fox Sports

RUGBY

18.55 Pampas vs. Cobras Brasil Rugby. Super Rugby Americas. ESPN 3

20:55 Peñarol Rugby vs. Dogos XV. Super Rugby Americas. ESPN 3

Pampas reicbe a Cobras por el Super Rugby Américas SRA

BÁSQUETBOL

Final Four Euroliga

14 Olympiacos vs. Fenerbahce. La semifinal. DSports+ (1613)

17 Valencia vs. Real Madrid. La semifinal. DSports+ (1613)

CICLISMO