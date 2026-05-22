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Agenda de TV y streaming del viernes: Copa Argentina, Fórmula 1, Super Rugby Americas y Final Four

La actividad deportiva en el fin de la semana, disponible a través de las pantallas

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Franco Colapinto comienza su acción en Canadá
Franco Colapinto comienza su acción en CanadáRebecca Blackwell - AP

La siguiente es la programación de la televisación de los acontecimientos deportivos del viernes 22 de mayo de 2026:

FÚTBOL

Copa Argentina

  • 20 Independiente vs. Unión. Los 16avos de final. TyC Sports
Independiente y Unión de Santa Fe buscan el pase a los octavos de final
Independiente y Unión de Santa Fe buscan el pase a los octavos de finalSebastián Hipperdinger - LA NACION

Copa de Francia

  • 16 Lens vs. Niza. La final. DSports (1614)

AUTOMOVILISMO

Fórmula 1

  • 13:25 Práctica 1 del Gran Premio de Canadá. Disney+ y Fox Sports
  • 17:25 Clasificación sprint del Gran Premio de Canadá. Disney+ y Fox Sports

RUGBY

  • 18.55 Pampas vs. Cobras Brasil Rugby. Super Rugby Americas. ESPN 3
  • 20:55 Peñarol Rugby vs. Dogos XV. Super Rugby Americas. ESPN 3
Pampas reicbe a Cobras por el Super Rugby Américas
Pampas reicbe a Cobras por el Super Rugby AméricasSRA

BÁSQUETBOL

Final Four Euroliga

  • 14 Olympiacos vs. Fenerbahce. La semifinal. DSports+ (1613)
  • 17 Valencia vs. Real Madrid. La semifinal. DSports+ (1613)

CICLISMO

  • 8 Giro de Italia. La etapa 13. DSports 2 (1612)
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