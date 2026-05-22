Agenda de TV y streaming del viernes: Copa Argentina, Fórmula 1, Super Rugby Americas y Final Four
La actividad deportiva en el fin de la semana, disponible a través de las pantallas
- 1 minuto de lectura'
LA NACION
La siguiente es la programación de la televisación de los acontecimientos deportivos del viernes 22 de mayo de 2026:
FÚTBOL
Copa Argentina
- 20 Independiente vs. Unión. Los 16avos de final. TyC Sports
Copa de Francia
- 16 Lens vs. Niza. La final. DSports (1614)
AUTOMOVILISMO
Fórmula 1
- 13:25 Práctica 1 del Gran Premio de Canadá. Disney+ y Fox Sports
- 17:25 Clasificación sprint del Gran Premio de Canadá. Disney+ y Fox Sports
RUGBY
- 18.55 Pampas vs. Cobras Brasil Rugby. Super Rugby Americas. ESPN 3
- 20:55 Peñarol Rugby vs. Dogos XV. Super Rugby Americas. ESPN 3
BÁSQUETBOL
Final Four Euroliga
- 14 Olympiacos vs. Fenerbahce. La semifinal. DSports+ (1613)
- 17 Valencia vs. Real Madrid. La semifinal. DSports+ (1613)
CICLISMO
- 8 Giro de Italia. La etapa 13. DSports 2 (1612)
Encontrá resultados de fútbol en vivo, los próximos partidos, las tablas de posiciones, y todas las estadísticas de los principales torneos del mundo.
Ir a Canchallena
Otras noticias de La agenda de la TV
Más leídas de Fútbol
- 1
Se conocieron los audios del VAR de Boca vs. Cruzeiro: las dos jugadas polémicas que se analizaron
- 2
La lesión del Dibu Martínez: qué le pasó en el dedo y cuánto tiempo necesita de recuperación
- 3
Qué necesita Boca para clasificarse a los octavos de final de la Copa Libertadores: todas las combinaciones posibles
- 4
Cuándo es la final de la Champions League 2025-2026 entre PSG y Arsenal