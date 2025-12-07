El Gran Premio de Abu Dhabi de Fórmula 1, en vivo
El título de la máxima categoría de automovilismo se define en el circuito de Yas Marina; Colapinto busca terminar bien desde el puesto 20; televisan Disney+ y Fox Sports
Las expectativas de Lando Norris
“Estoy sorprendidamente bien. Esto emocionado, realmente es increíble. Esto es lo que estuvimos esperando toda nuestra vida, estamos listos para ir por todo”, dijo Lando Norris antes del Gran Premio de Abu Dhabi.
La palabra de Verstappen antes de la gran definición
“Me siento bien. Es real que fue una gran recuperación para nosotros, es bastante loco. Lógicamente que nosotros queremos hacer nuestra carrera, pero también iremos mirando para atrás para ver qué está pasando”, dijo Max Verstappen, ya que necesita ganar la carrera y que Lando Norris no termine en el podio para poder ser campeón de la Fórmula 1.
Qué dijo Colapinto tras una mala clasificación
“Vamos a intentar hacer una buena carrera. Sabemos el ritmo que tenemos que no es muy bueno, pero también pueden pasar cosas en la carrera, porque se está definiendo el campeonato adelante, ojalá haya un poco de quilombo y podamos recuperar un par de posiciones. tenemos que aprovechar las oportunidades, que es lo mejor que podemos hacer. El equipo hizo un buen trabajo todo el año, pero bueno es un poco el auto que tenemos que no estuvo costando. Va a ser dura la carrera, pero vamos con todo”, dijo Franco Colapinto en una entrevista con ESPN.
Cómo es el circuito de Yas Marina
El circuito del Gran Premio de Abu Dhabi de la Fórmula 1, tiene una longitud de poco más de 5 kilómetros (5.281 metros), el trazado cuenta con dos zonas de DRS, 16 curvas y dos rectas. Lewis Hamilton, con cinco victorias, es el más ganador en Yas Marina, pero el último que se quedó con la victoria en este circuito es Lando Norris que celebró con su McLaren.
Qué necesitan Norris, Verstappen y Piastri para ser campeón
Lando Norris llega con ventaja a la última fecha, ya que es el líder con tiene 408 unidades, pero Max Verstappen consiguió la pole en Yas Marina y buscará su quinto título con Red Bull, ya que apenas está a 12 puntos (396) del piloto británico de McLaren. Oscar Piastri (392) intentará dar el golpe, aunque es el más relegado en la lucha por la corona 2025.
Norris. Verstappen. Piastri. 🍿— Formula 1 (@F1) December 3, 2025
Here's how we could see a World Champion crowned in Abu Dhabi 🏆👇#F1 #AbuDhabiGP pic.twitter.com/2CM0rlVZRQ
Esta es la grilla de partida
Max Verstappen voló en el circuito de Yas Marina y se quedó con la pole en la carrera que definirá al campeón 2025 de la F1. Detrás del neerlandés partirán los McLaren de Lando Norris y Oscar Piastri, respectivamente. Franco Colapinto partirá desde el puesto 20.
THE STARTING GRID FOR THE SEASON FINALE 👀#F1 #AbuDhabiGP pic.twitter.com/ICa1fOfByx— Formula 1 (@F1) December 6, 2025
Bienvenidos al minuto a minuto del Gran Premio de Abu Dhabi
Bienvenidos a la transmisión en vivo del Gran Premio de Abu Dhabi, la última carrera de la temporada de la Fórmula 1 en la que se definirá el campeonato de pilotos de la categoría. La prueba, que comenzará a las 10, hora de la Argentina, será televisada por Disney+ y Fox Sports.
Seguí leyendo
"Es muy difícil". Aman a Messi, a los hinchas argentinos y también se enamoraron del polo: el nuevo plan de Qatar, pero de a caballo
De Maradona a Messi. EE.UU., otra vez anfitrión: del ocaso de Diego y cambios de reglas en 1994 al doble de selecciones en 2026
Sospechas... y algo más. Bolas frías, arreglos, dudas y manipulaciones: siete polémicos sorteos del Mundial de fútbol
- 1
Horario de la qualy del GP de Abu Dhabi de la Fórmula 1, con Franco Colapinto
- 2
Franco Colapinto terminó 19° en la segunda práctica del GP de Abu Dhabi y Lando Norris quedó primero
- 3
Norris dominó en las prácticas del viernes mientras McLaren ordenaría a Piastri retrasarse para impedir Max Verstappen gane el campeonato
- 4
Horario del GP de Abu Dhabi de la Fórmula 1 2025, con Franco Colapinto