El Gran Premio de Abu Dhabi de Fórmula 1, en vivo

“Vamos a intentar hacer una buena carrera. Sabemos el ritmo que tenemos que no es muy bueno, pero también pueden pasar cosas en la carrera, porque se está definiendo el campeonato adelante, ojalá haya un poco de quilombo y podamos recuperar un par de posiciones. tenemos que aprovechar las oportunidades, que es lo mejor que podemos hacer. El equipo hizo un buen trabajo todo el año, pero bueno es un poco el auto que tenemos que no estuvo costando. Va a ser dura la carrera, pero vamos con todo”, dijo Franco Colapinto en una entrevista con ESPN.