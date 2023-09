escuchar

Veintiséis años demoró el TC2000 en regresar al autódromo de Nueve de Julio, un circuito emblemático de la provincia de Buenos Aires que lentamente recupera las visitas de las categorías nacionales. Como la última vez, en 1997, una estructura marca el camino y un piloto domina en la pista: Leonel Pernía, con Renault Fluence, del Axion Energy Sport, es la guía en el actual calendario y enseñó con el triunfo en la Carrera Final que no le pesa el cartel de candidato a la corona; en aquella época, el sanjuanino Henry Martin (Ford Escort Zetec), bajo el paraguas del equipo Berta, firmó una doble victoria y, al final del año, se consagró campeón. Con 283 puntos, el tandilense señala el pulso de la campaña; el escolta en la carrera por el título es Julián Santero (Toyota Corolla), que finalizó segundo, por delante de Berni Llaver (Honda Civic), que se impuso con una magnífica maniobra en la Carrera Sprint, en la apertura de la jornada.

El Renault Fluence N°1 de Leonel Pernía, el bicampeón alista el salto para la tercera corona Prensa TC2000

Bicampeón de la categoría, Pernía y el equipo enseñan un ritmo aplastante sobre el resto. Un conjunto que no demostró fisuras cuando Renault dejó de ofrecer apoyo oficial: fuera y dentro de la pista, los líderes enseñan experiencia, fiabilidad y serenidad al momento de tomar decisiones radicales. Lo hizo en su momento Alejandro Reggi, entonces director de Renault Sport Argentina, que cuando los programas deportivos de la automotriz francesa pasaron a la órbita de Alpine mantuvo la alianza con Marcelo Ambrogio, el silencioso pero exitoso encargado de alistar los Renault Fluence. El emprendimiento tenía como piloto a Pernía, que aceptó el desafío y disfruta de la amalgama que se logró para construir un sendero de triunfos.

Leonel Pernía junto a Marcelo Ambrogio en la celebración de la victoria en Nueve de Julio; el equipo modificó el set-up y el tandilense marcó dos podios en el fin de semana Prensa TC2000

Y lo hizo el Ambrogio Racing, que llegó a Nueve de Julio con un set-up que se traducía en un auto lento, fuera de ritmo, sin mayores posibilidades de pulsear por el podio y se marchó del circuito con una victoria y un tercer puesto. “Dimos vuelta un viernes muy difícil, pero rectificamos y leímos muy rápido el problema. Eso demuestra el nivel del equipo, porque la clave de lo que nos llevamos de Nueve de Julio es la capacidad técnica de los ingenieros, de los mecánicos: entienden todo muy bien. Encontraron el déficit del auto y con tranquilidad hicieron los cambios, sin dudas y sin nerviosismo. El secreto de todo es que el equipo sabe explotar el auto”, comentó Pernía, en la transmisión oficial.

Em mendocino Julián Santero (Toyota Corolla), escolta en la carrera de Nueve de Julio y en el campeonato de Leonel Pernía Prensa TC2000

La superioridad quedó manifiesta en la pista en la Carrera Final, cuando superó a Llaver y se encaminó a una victoria inapelable. El mendocino, que había festejado en la Carrera Sprint por el infortunio de su compañero Facundo Ardusso –el ingreso del Auto de Seguridad le quitó la ventaja y luego un pinchazo de neumático lo dejó vacío- y una maniobra de superación imperial en el último giro sobre Facundo Aldrighetti (Toyota Corolla), no tuvo cómo defenderse, porque había gastado los Push to Pass. Tampoco Santero logró poner en riesgo el festejo. “Nos falta trabajar para correr a Pernía, pero estamos mejorando. Nos tocó penalizar y eso hizo que tengamos que avanzar mucho desde atrás. No sé si hubiera sido diferente, Leo estaba con muy buen ritmo. Sí, creo que estábamos parecidos con los disparos de Push to Pass, pero no sé si cambiaba mucho”, opinó el piloto de Toyota Gazoo Racing.

Berni Llaver, ganador de la Carrera Sprint, el ritmo decayó y con menos Push To Pass no logró detener el avance de Leonel Pernía y de Julián Santero en la Carrera Final Prensa TC2000

Buenos Aires, Córdoba, San Jorge, La Rioja, Río Cuarto, Nueve de Julio, son los seis escenarios en los que Pernía se trepó a lo más alto del podio en el actual campeonato. El tandilense se ausentó por un problema de salud en la fecha en Rosario. La próxima cita del TC2000 es la carrera insignia de la categoría: los 200 Kilómetros de Buenos Aires. Pernía es tres veces ganador del reto: desde 2019, en dupla con Antonino García, firmaron los éxitos. El 8 de octubre intentarán sellar un póquer de victorias en una jornada singular, ya que el TC2000 será anfitrión del Stock Car, de Brasil.

LA NACION