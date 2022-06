Lewis Hamilton: los mensajes detrás de los múltiples outfits del séptuple campeón en la Fórmula 1

La vestimenta, los peinados, la moda… Los outfits de Lewis Hamilton son una de las atracciones de los jueves, cuando el británico se pasea por los escenarios que visita la Fórmula 1. Las apariciones del séptuple campeón del mundo en desfiles no son una novedad, como tampoco su asociación con Tommy Hilfiger, marca de la que fue creador de una colección en 2019. Ese año resultó uno de los grandes protagonistas de la MET Gala que se celebró en el Museo Metropolitano de Nueva York y, fiel a su costumbre, utilizó la repercusión mediática para ensayar mensajes a favor de la diversidad, la inclusión y en contra del racismo.

La cita en Montreal, donde el Gran Circo desandará el fin de semana en el circuito Gilles Villeneuve el noveno episodio del calendario 2022, no fue una excepción: los looks son una manera de distenderse y esta vez sirvieron para celebrar los 15 años de su primera victoria en la F.1, que festejó con McLaren, en el trazado canadiense.

La recorrida de Lewis Hamilton por la pista del circuito de Spielberg, en Austria: la moda, siempre presente en el británico Archivo - AFP

El paddock es una pasarela para Hamilton, que con su estilo trasciende más allá de las estadísticas que lo tiene como el piloto más ganador y de más poles de la historia (103), mientras que comparte con Michael Schumacher la cifra de siete coronas. Las versiones del británico pueden variar entre una vestimenta naranja, un vistoso abrigo de plumas blancas, una falda con estampado azul y negro en juego con una chaqueta de punto, mamelucos multicolores, remeras con transparencias, bermudas con botas, gorras y sombreros extravagantes, raros peinados y rastas rubias…

Made it to Montréal 🇨🇦 pic.twitter.com/6qRRr1D09r — Lewis Hamilton (@LewisHamilton) June 16, 2022

“Es un mundo muy diferente, naturalmente, al de la F.1, que no se centra en eso y es muy corporativa. No hay moda en la F.1 y siempre pensé que era un lugar en el que no era fácil ser uno mismo. Cuando voy a los desfiles estoy rodeado de personas de todos los ámbitos, que se expresa de diferentes maneras. Ahora me siento libre de hacerlo en los circuitos”, reconoció el año pasado, cuando la moda era una vía de escape para las batallas que tuvo en la pista con Max Verstappen, que finalmente se consagró campeón.

En París asiste a la Semana de la Moda y en el circuito de Paul Ricard expone modelos que despiertan suspiros y fascinación Rudy Carezzevoli - Getty Images Europe

Los atuendos de diferenciación también son una marca también en la pista: el año pasado, en el Gran Premio de Qatar, lució un casco con la bandera arcoíris de la comunidad LGTBI+. El activismo fue una bandera que ondeó desde 2020, pero también la extravagancia tiene sus motivos: nada está librado al azar, porque con la vestimenta también envía mensajes. En la previa del Gran Premio de Arabia Saudita, Hamilton se presentó con un traje completamente rojo, lo que levantó murmullo en el circuito. Los que imaginaron que se trataba de un guiño para Ferrari equivocaron el camino: las intenciones fueron mucho más lejos.

Crítico con la falta de derechos, el modelo rojo simbolizó su protesta contra la ausencia de libertades en el país árabe. Las autoridades saudíes consideran que ese color es poco virtuoso y es considerado lascivo y provocativo en el cuerpo de una mujer. ¿Un ejemplo? La mutawa, la policía religiosa islámica, confisca todo aquello que pueda tener esa tonalidad. Motivos para que el británico provoque con sus modelos y peinados un fuerte rechazo.