Un ex piloto de Fórmula 1 hizo fuertes críticas a Lewis Hamilton luego de que el británico se quejara de los dolores en la espalda en la carrera de Bakú

El norirlandés John Watson fue piloto de Fórmula 1 entre 1973 y 1985, año en el que formó parte de la grilla por última vez, en el Gran Premio de Europa. Protagonizó 152 carreras y 20 podios y logró cinco victorias, y más de tres décadas después volvió a hacer ruido: se refirió críticamente a la actitud de Lewis Hamilton al cabo del Gran Premio de Azerbaiyán, cuando adujo, física y oralmente, problemas de “porpoising”, o marsopeo. El inglés salió muy despacio de su Mercedes y se quedó sentado un rato sobre el HALO, abatido. Tras las imágenes en las que se vio visiblemente dolorido en la espalda al séptuple campeón, Watson, ex rival de Carlos Reutemann, no se compadeció, sino que lo cuestionó duramente.

“Debería tener más cuidado y no hacer pantomimas. Creo que manejar autos de Fórmula 1 es muy difícil, y a los 37 años los huesos ya no están tan preparados para lidiar con las molestias que conlleva”, sostuvo Watson, de 76, ante el diario británico Daily Mail. Y amplió: “Lewis tiene que descubrir este mundo por sí mismo. Dominó con Mercedes durante siete años y durante todo este tiempo no sufrió mucho. Ahora George Russell parece estar mucho mejor”.

Mercedes se quejó de los dolores de Hamilton y los pilotos advierten a la FIA por el porpoising

Desde las primeras pruebas realizadas en el invierno boreal, Hamilton se mostró molesto por una consecuencia del efecto suelo que los nuevos monoplazas trajeron de regreso a la máxima categoría. Los equipos rápidamente se concentraron en solucionar el problema, pero Mercedes, que es el que más lo sufre, todavía no consiguió llevarle calma a Lewis, y en la última carrera los rebotes fueron más asiduos. En ese contexto, el piloto llamó la atención cuando salía de su W13 concluida la prueba de Bakú, porque los continuos sacudones durante las 51 vueltas lo habían dejado muy dolorido en la espalda. Incluso se retiró rengueando hacia la zona de pesaje.

John Watson, en 1978, cuando era una de las figuras de la categoría. Tony Duffy - Getty Images Europe

Watson, identificado con McLaren pero también piloto de Mercedes en la histórica Carrera de Campeones en Nürburgring en 1984, se sostuvo firme en sus declaraciones al poner el foco en el ex campeón y no en los nuevos autos. “Tal vez debería priorizar las cosas de manera diferente: pasar menos tiempo volando y más tiempo en el gimnasio”, disparó.

En Azerbaiyán Hamilton llegó cuarto, a más de 71 segundos del ganador, el neerlandés Max Verstappen, y 26 segundos detrás de su compañero Russell, que se encuentra mejor ubicado también en el campeonato. Lewis aparece sexto, con 62 puntos, 37 menos que el nuevo integrante de Mercedes, que ocupa la cuarta plaza, con 99 unidades. Ése, analizan, es otro factor que parece estar poniendo contra las cuerdas al múltiple campeón.

Los saltos que da el cuerpo de Hamilton en el Mercedes

“Pasé esa carrera con adrenalina, mordiéndome los dientes. No puedo expresar el dolor que se experimenta. Y al final, se piensa en las personas que confían en uno para obtener los puntos”, dijo Hamilton. No parecía aludir a John Watson, claro.