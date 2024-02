escuchar

Si bien la Fórmula 1 calienta motores para la temporada 2024, la salida del inglés Lewis Hamilton de Mercedes y su ingreso a Ferrari a partir de 2025 sigue siendo tema de conversación. En este sentido, la prensa especializaba especulaba con la posibilidad de que el piloto se llevara a la escudería de Maranello a dos allegados que trabajan con él hace años en el equipo alemán: Peter Bonnington (ingeniero de pista, más conocido como “Bono”) y Andrew Shovlin, director de operaciones en pista. Sin embargo, el contrato del inglés con la “Flecha de Plata” impide que otros empleados lo sigan en su nueva aventura. Salvo, claro, que haya un acuerdo amistoso para sus salidas, un escenario altamente improbable en la actualidad.

Una de las cláusulas incluidas en el convenio Hamilton-Mercedes, firmado en agosto del año pasado, se denomina “non poaching clause” (en inglés “cláusula de no robo furtivo”). Impide la salida unilateral de ciertos empleados jerárquicos para acompañar a un superior que decide irse a la competencia. Funciona para altos ejecutivos de diversas compañías y ya había sido utilizada en 2014: hace una década, Ferrari -otra vez- no pudo sacar de Red Bull a Guillaume “Rocky” Rocquelin, el hombre de confianza de Sebastian Vettel en pista. Esa temporada el alemán se mudó hacia la escudería de Maranello. Igual que Hamilton en 2025.

Sainz: “No estoy decepcionado”

La llegada de Hamilton a Ferrari en 2025 implicará la salida del español Carlos Sainz. El piloto ibérico habló por primera vez con Sky Italia acerca de sus sensaciones sobre este movimiento y aseguró que no lo tomó por sorpresa. “No, no estoy decepcionado. Viviendo Ferrari desde adentro ya sabía varias cosas, y me preparé con el equipo en vista de los futuros cambios. Pero, como ya he dicho, no quiero pensar en otra cosa que no sea darlo todo en la temporada que tenemos por delante”, señaló Sainz.

Carlos Sainz Jr. manejará por última temporada un auto de Ferrari; la escudería no renovará su contrato y en 2025 llegará Lewis Hamilton Agencia AFP - AFP

El español agregó: “Estoy tranquilo, sabemos que tenemos por delante un año muy importante. Este será mi último año con Ferrari, así que quiero hacerlo lo mejor posible: también me estoy entrenando con los kartings para dar lo mejor de mí cuando esté en la pista”. No fue un invierno europeo tranquilo para Sainz, y él mismo dio detalles sobre la pretemporada en la nota con Sky Sports: “Viví un invierno diferente al habitual: cambié de equipo técnico, cambié mi preparación, estoy haciendo más trabajo cardiovascular y también vuelvo a subirme a la bicicleta. Asimismo, también haré todos los entrenamientos en los karts y en el coche, que es lo que más disfruto”.

Sainz insistió: “Soy consciente de lo que valgo como piloto y por eso estoy muy tranquilo de cara al futuro. Definitivamente vendrán cosas buenas, pero por ahora mi objetivo sigue siendo hacerlo lo mejor posible con Ferrari”. Y admitió que no se sintió bien cuando leyó en las noticias que Hamilton llegaría a Ferrari para ocupar su lugar: “Ciertamente no es la mejor sensación para empezar la temporada, pero en el momento en que me ponga el casco en Bahréin y salga a la pista, la única sensación que sentiré será el deseo de ir siempre más rápido, con el objetivo también de ganar el Campeonato del Mundo”.

Gasly: “Sabía de las charlas entre Hamilton y Ferrari”

El piloto francés Pierre Gasly, amigo del monegasco Charles Leclerc, contó que estaba al tanto de las charlas entre el inglés Lewis Hamilton y Ferrari. El estreno del nuevo modelo de Alpine, su escudería, fue el escenario para que Gasly hablara de las negociaciones entre el heptacampeón del mundo y el equipo italiano. “Obviamente, ha estado mucho tiempo con Mercedes, pero yo estaba al tanto de algunas conversaciones con Ferrari”, confesó Gasly. Y agregó: “Al final, se acerca al final de su carrera, así que era ahora o nunca. Creo que se mantuvo en secreto durante mucho tiempo. Le deseo lo mejor. Obviamente, es algo emocionante con el mercado de pilotos y todo lo que vendrá después, lo cual es normal”, completó.

Pierre Gasly, durante la presentación del último modelo de Alpine, su escudería en la Fórmula 1, en la que habló de las negociaciones entre Lewis Hamilton y Ferrari BEN STANSALL - AFP

Ante una pregunta de la prensa española sobre el futuro de Carlos Sainz Jr. en la grilla de la F1, Gasly respondió: “¿Qué es justo en F1? Carlos es un gran piloto, Lewis es un piloto fantástico, el mejor de todos los tiempos. Era una oportunidad para ambos, para Lewis y para Ferrari, de estar juntos. Es verdad que para Carlos es una situación complicada, nada fácil”, apuntó el francés. El otro piloto de Alpine, Esteban Ocon, sí se mostró sorprendido por el pase del año: “A todo el mundo le ha sorprendido. También, que se haga en invierno, porque normalmente estas cosas se deciden más adelante”. El nombre de Ocon, justamente, figura en una lista de candidatos a reemplazar a Hamilton en Mercedes desde 2025.

