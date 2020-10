Lewis y Anthony Hamilton, una imagen del reencuentro más esperado por el séxtuple campeón de Fórmula 1 Crédito: @lewishamilton

Claudio Cerviño Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 14 de octubre de 2020 • 07:00

Lewis Hamilton vive horas de grandes emociones, luego de conseguir su 91a victoria en la Fórmula 1 y de igualar una de las legendarias marcas de Michael Schumacher. Recibir de manos de Mick Schumacher el casco de su padre, el piloto alemán al que Lewis creció admirando en sus tiempos de gloria con Ferrari, donde ganó 5 de sus 7 títulos mundiales, lo shockeó más de lo que pudo haber imaginado en una jornada muy especial para él, tras ganar el Gran Premio de Eifel en el mítico circuito de Nürburgring. Pero no fue todo en ese domingo inolvidable: también se dejó llevar por la emoción cuando tomó contacto, vía teléfonica, con su padre Anthony, del que estuvo mucho tiempo distanciado hasta que decidió retomar progresivamente el vínculo.

"Mi padre y yo nunca hemos estado tan unidos. Es extraordinario y me hace mucho más feliz que hablemos mucho, lo que nunca pensé que haríamos", señaló en The Guardian. Anthony fue quien apostó por Lewis para su carrera como piloto, llegó a hipotecar varias veces su casa y fue su mano derecha hasta 2010, cuando se produjo el quiebre, y no en buenos términos: Lewis lo despidió. "Me rompió el corazón", dijo Anthony alguna vez sobre la actitud de su hijo, que entendió, a los 25 años y después de compartir 17 temporadas ininterrumpidas desde los tiempos de kart, que era hora de independizarse. Hamilton ya había ganado su primera título mundial, en 2008, con McLaren.

Pasaron mucho tiempo sin hablarse. Año y medio, casi dos. Hasta que fueron retomando el contacto. Fueron años de hegemonía de Sebastian Vettel con Red Bull. Hasta que desembarcó en Mercedes y su vida cambió literalmente con los campeonatos que empezó a ganar en 2014. Aunque le faltaba lo más importante: volver a sentir a su padre como tal.

Lewis Hamilton y su foto con el padre: fue porel mensaje que le envió en su cumpleaños 60, en mayo pasado Crédito: @lewishamilton

Algo empezó a cambiar el año pasado y se profundizó a comienzos de este atípico 2020. Primero fue una cena de Navidad lo que reunió a la familia. Y a partir de ahí, las sensaciones de ambas partes cambiaron paulatinamente. Hamilton confesó abiertamente en entrevistas que extrañaba el vínculo con su padre, que le hacían falta sus consejos, su compañía, tener una referencia familiar a su lado, y que uno de los objetivos, además de los deportivos, era reestablecer definitivamente esa relación. Lo que ha conseguido: Lewis llamó a su padre y a su madrastra después de la carrera del domingo que le posibilitó llegar a la marca de 91 triunfos con la que ya es parte de la historia grande de la categoría, junto con el emblemático alemán Schumacher.

"Ha sido una montaña rusa emocional y fue muy duro para mi padre. Puedo tratar de imaginar a su edad cómo era mentalmente, cómo era luchar con el trabajo. Sólo puedo tratar de comprender lo difícil que era. Hablamos mucho de ello. De alguna manera, estuvimos juntos en todo momento. Estaba orgulloso de mí", contó Lewis sobre las charlas que ha ido teniendo con Anthony, luego de algunos años de nula relación y una década global en la que el contacto no fue lo que hubiesen querido, más allá de ciertas caricias para el alma que iban y venían de ambos lados.

El mensaje en Instagram

No hace mucho, en febrero de este año, en su cuenta de Instagram, Lewis posteó una foto suya caminando con Anthony por la playa y el siguiente mensaje: "Nuestro viaje no ha sido uno fácil, nos hemos enfrentado a muchos obstáculos como personas y también como familia. Mi padre y yo no hemos tenido la más fácil de las relaciones. Hemos trabajado muy duro para crear una oportunidad para nosotros como familia y gracias a él, yo estoy aquí hoy. En la búsqueda del éxito, con toda la presión que eso supuso para nosotros, estuvimos tan inmersos en el camino hacia el éxito que perdimos la visión de lo que era más importante: nuestra relación. "Con el paso del tiempo, perdimos nuestro lazo de padre e hijo y es algo que los dos hemos querido traer de vuelta durante mucho tiempo. Los últimos dos años, hemos crecido más cerca y este parate de invierno he pedido a mi padre que me viniese a visitar para que pudiésemos pasar tiempo juntos, sólo nosotros. No habíamos hecho esto antes. Así que pasar por fin tiempo de calidad con él me ha dado mucha felicidad. Sólo quería compartirlo con ustedes. La familia es lo más importante del mundo. No puedes elegir a tu familia, pero puedes hacerla funcionar, sin importar vuestras diferencias. Ellos son los que van a estar ahí cuando no tengas nada. Mando a todos positividad y amor".

Lewis Hamilton con el casco de Michael Schumacher y que lo emocionó al igualar el récord de victorias: 91 Fuente: Reuters

Y por mayo, un nuevo posteo saludándolo en su cumpleaños 60 con una imagen de ambos en un helicóptero. "Quería tomarme un momento para reconocer a mi padre, un fuerte y exitoso hombre negro. Empezamos sin nada. Tenía la visión de una vida mejor para sus hijos, así que se puso a trabajar, se esforzó más que nadie que yo conozca y sacrificó todo para que eso sucediera. A pesar de que todo estaba en su contra para tener éxito, lo hizo. Gracias a él, tanto @nicolashamilton como yo tenemos carreras, una mente fuerte, determinación y grandes personas a nuestro alrededor. Le estoy muy agradecido. Siempre ha sido mi héroe y siempre lo será. Feliz 60 cumpleaños, papá, por muchos otros grandes recuerdos...".

En medio de las mieles, el choque con Jackie Stewart

La felicidad que le brinda por estas horas ese reencuentro con el padre, y todos las metas que tiene por delante, como igualar los 7 títulos de Schumy, no impidieron que Hamilton se ocupara de otras cuestiones. Por ejemplo, responder a las críticas que curiosamente recibió de parte de otra gloria del automovilismo británico: el escocés Jackie Stewart, tricampeón mundial (1969, 1971 y 1973). Antes del GP de Eifel, Stewart, de 81 años, que fue el piloto más exitoso del Reino Unido hasta que apareció Lewis, dijo que "le resultaba difícil justificar la inclusión del piloto de 35 años entre los más grandes de todos los tiempos, ya que en gran parte disfrutaba de una ventaja injusta con su coche Mercedes".

Hamilton con Jackie Stewart, tricampeón mundial, que dijo que no lo incluiría "entre los mejores de la F.1" y desató la polémica

Hamilton no se desconcentró durante el fin de semana, se preocupó por prepararse mentalmente para la competencia, y luego se ocupó de Stewart, ganador de 27 carreras sobre un total de 99 disputadas.

Me pega mucha gente, sobre todo los pilotos mayores. No sé por qué. Tal vez algún día lo superen, pero tengo mucho respeto por las leyendas del pasado Lewis Hamilton, tras las críticas de Jackie Stewart

"No creo que debas pegarle a nadie por la forma como hacen las cosas. Me pega mucha gente, sobre todo los pilotos mayores. No sé por qué. Tal vez algún día lo superen, pero tengo mucho respeto por las leyendas del pasado, incluso por los que siguen hablando negativamente de mí todo el tiempo. Todavía les tengo una alta estima. Fue una época diferente en la historia. Fue increíblemente duro para ellos. Siempre se habla en el deporte de quién es el más grande, del pasado y del presente, pero es imposible de comparar. No es importante para mí", sostuvo Lewis.

Y remató con un mensaje contundente: "Dentro de 20 años, cuando mire hacia atrás, puedo prometerles esto: no voy a hablar mal de ningún joven piloto que se esté superando y teniendo éxito. Porque la responsabilidad de un piloto mayor es hacer brillar la luz lo más posible y animar a los demás".

Lewis Hamilton, camino a ser el más ganador de todos los tiempos y bajando su propio mensaje en medio de las polémicas que nunca faltan. Aunque está claro que la victoria más importante de su vida no fue la 91, sino volver a sentir la hermosa sensación de tener un padre. El podio del que, probablemente, nunca haya querido bajarse.

El video de los campeones: 182 triunfos entre Hamilton y Schumacher

Conforme a los criterios de Más información