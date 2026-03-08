Así quedó la tabla de posiciones del TC, tras el triunfo de Julián Santero en Viedma

Se desarrolló este domingo en el autódromo de Viedma, Río Negro, la segunda final del Turismo de Carretera (TC) 2026 donde Julián Santero se quedó con el triunfo y le dio a BMW la primera victoria en su historia en la categoría. El mendocino sumó 47 puntos para la tabla de posiciones del torneo que lidera Jonatan Castellano (Dodge Challenger), octavo en la prueba, con 70.

El mendocino, que el sábado hizo la pole position, fue secundado por los Ford Mustang de Mauricio Lambiris y Elio Craparo y cosechó tantas unidades que se metió en el top 10 del certamen con el agregado de que consiguió el primer puesto obligatorio para ser campeón al final de la temporada en caso de liderar la Copa de Oro.

El escolta de Castellano, en tanto, es el uruguayo Lambiris con 64,5 puntos mientras que José Luis Di Palma (Toyota) tiene 63,5. Más atrás se ubican José Manuel Urcera (Toyota) con 58 y Marcos Quijada (Chevrolet Camaro) con 57.

Tabla de posiciones del TC 2026

Jonatan Castellano (Dodge Challenger) - 70 puntos

Mauricio Lambiris (Ford Mustang) - 64,5

José Luis Di Palma (Toyota) - 63,5

José Manuel Urcera (Toyota) - 58

Marcos Quijada (Chevrolet Camaro) - 57

Matías Rossi (Toyota) / Facundo Chapur (Torino) - 53,5

Nicolás Moscardini (Ford Mustang) - 52*

Elio Craparo (Ford Mustang) - 50

Marcos Landa (Chevrolet Camaro) - 49

Julián Santero (BMW) - 47*

*Ganó una carrera.

Nicolás Moscardini (Ford Mustang) ganó la primera fecha en El Calafate ACTC

Calendario y ganadores del Turismo Carretera 2026

El Calafate, Santa Cruz - Nicolás Moscardini (Ford Mustang).

Viedma, Río Negro - Julián Santero (BMW).

29 marzo en Neuquén.

19 de abril en Córdoba.

10 mayo en Termas de Río Hondo, Santiago del Estero.

31 de mayo en Alta Gracia, Córdoba.

21 de junio en circuito a confirmar.

12 de julio en circuito a confirmar.

2 de agosto en circuito a confirmar.

23 de agosto en circuito a confirmar.

13 de septiembre en circuito a confirmar.

4 de octubre en circuito a confirmar.

25 de octubre en circuito a confirmar.

15 de noviembre en circuito a confirmar.

6 de diciembre en circuito a confirmar.

El formato de competencia es igual al de las temporadas anteriores. En las primeras 10 fechas los pilotos suman puntos para la tabla de posiciones general y los 12 primeros ingresan a la Copa de Oro, de la que saldrá el campeón de la máxima categoría del automovilismo. A esa clasificación, en tanto, se sumarán en la última jornada tres autos ‘de último minuto’ con, también, la posibilidad de alzarse la corona. Es requisito para ser campeón ganar al menos una carrera en el año.

Tabla de campeones del TC

En sus 88 años de historia, el TC tuvo 41 ganadores diferentes de 81 títulos (entre 1942 y 1946 no se compitió por la Segunda Guerra Mundial). Quien más veces se quedó con el trofeo es Juan Gálvez con nueve coronaciones (1949, 1950, 1951, 1952, 1955, 1956, 1957, 1958 y 1960). Le siguen Guillermo Ortelli con siete estrellas (1998, 2000, 2001, 2002, 2008, 2011 y 2016) y Juan María Traverso con seis (1977, 1978, 1995, 1996, 1997 y 1999).