Lewis Hamilton y Fernando Alonso van en 2025 por algo que Juan Manuel Fangio logró 20 veces en la Fórmula 1

Siete veces campeón y debutante con Ferrari desde el Gran Premio de Australia. Bicampeón y piloto con más grandes premios en el Gran Circo, con 401 presencias. Lewis Hamilton y Fernando Alonso son los dos protagonistas más longevos de la grilla: 40 años cumplió el británico el 7 de enero pasado y 43 años resalta el pasaporte del español. Los dos, en 2025, tendrán la posibilidad de ser parte de una selecta lista de nombres que marcaron la historia de la categoría. Apenas nueve apellidos, de los 750 que participaron, firmaron una victoria después de los 40 años. Juan Manuel Fangio es uno de los consagrados, aunque las marcas del Chueco son de ensueño y prácticamente imposibles de repetir en los tiempos modernos del automovilismo.

Lewis Hamilton se estrenará con Ferrari en 2025; el séptuple campeón de la Fórmula 1 es el piloto más ganador de la historia y quiere ser el décimo en vencer con cuatro décadas cumplidas. FADEL SENNA / AFP - AFP

Desde aquella primera aventura en Silverstone, en 1950, con la que la F. 1 abrió el espectáculo, el promedio de edad de los pilotos descendió década tras década. El Gran Circo experimentó un proceso de rejuvenecimiento al extremo de establecer una regla que impide a los menores de 18 años competir en un gran premio. El único que lo hizo fue Max Verstappen, en Toro Rosso, en el GP de Australia una década atrás: 17 años y 166 días tenía el neerlandés, cuya autorización desató una polémica y propició voces a favor y en contra de su estreno. En el inicio de la F. 1, en el GP de Gran Bretaña, el promedio de edad de los participantes fue de ¡39 años! y dos de esos conductores superaban las cinco décadas: Luigi Fagioli presentaba 51 años, y el francés Philippe Etancelin, 53. El más joven de aquella primera grilla fue Geoff Crossley, con 29.

Con el Aston Martin AMR25, Alonso intentará cumplir el anhelo de la trigésima tercera victoria; el español no se impone desde el Gran Premio de España 2013, con Ferrari. Kin Cheung - AP

La primera década tuvo un promedio de edad de 37 años. Para la siguiente, la caída fue abrupta e hizo que la media etaria de los pilotos fuera de 31. Desde entonces se produjo un balance: 30,5 años fueron el promedio de aquellos que corrieron entre 1970 y 1979, y 29,8 entre 1980 y 1989. No se enseñaron cambios grandilocuentes, aunque la baja continuó: 29,2 reflejaron los años noventas y 28 marcó el nuevo milenio, con la entrada de jóvenes como Alonso y Kimi Räikkönen. El año pasado el rango se situó en 28 y bajará a 25 en el nuevo calendario con la irrupción de tres rookies: Andrea Kimi Antonelli (18; Mercedes), Isack Hadjar (20; RB) y Gabriel Bortoleto (20; Sauber), mientras que Oliver Bearman (19; Haas), Jack Doohan (21; Alpine) y Liam Lawson (23; Red Bull Racing) ofrecen experiencia, aunque por primera vez iniciarán un calendario. Ninguno de los seis había nacido cuando Alonso hizo su estreno en Australia 2001.

Oliver Bearman y Andrea Kimi Antonelli, dos de los pilotos que remozarán la grilla en 2025; el británico conducirá para Haas, y el italiano será piloto de Mercedes. Song Haiyuan/MB Media - Getty Images Europe

“No podés compararme con otro piloto de 40 años. Ni del pasado ni del presente, porque no se parecen en nada a mí. Tengo hambre, estoy motivado y no tengo mujer ni hijos. Estoy centrado en una cosa, y es ganar”, apuntó Hamilton, que el año pasado firmó dos victorias y rompió con el hechizo de tres años sin treparse a lo más alto del podio. Celebrar desde la cima es una marca del británico, que con 105 triunfos es el más ganador de la historia y que en 2022 no logró darle continuidad a la serie de 15 años consecutivos imponiéndose en al menos un gran premio de cada temporada.

Para Alonso, el festejo N° 33 se convirtió en un objeto de deseo. El asturiano es el séptimo piloto de la historia en triunfos, pero la cuenta se detuvo en el GP de España 2013, cuando corría en Ferrari. “Siempre le tienes miedo a defraudar a tanta afición y a tanto movimiento que hay con la 33, pero es bonito y creo que el deporte se basa en eso también: en ilusionar, en soñar con algo. Cada día que te pones a trabajar hay una meta y si compartes eso con más gente y todo se reúne alrededor de un número, todos seguimos en la misma dirección para ver si se consigue”, señaló Alonso en 2023, año en que se relamió con Aston Martin por ese éxito esquivo: ocho podios sumó el ovetense, incluidos tres segundo puestos –siempre de Verstappen– en Mónaco, Montreal y Zandvoort.

Nigel Mansell junto a Frank Williams; el primero fue el último ganador de un gran premio con más de 40 años de edad: en Australia 1994 tenía 41. Len Trievnor - Hulton Archive

Tres décadas pasaron desde que Nigel Mansell se convirtió en el noveno piloto de más de 40 años en ganar en la F. 1. El GP de Australia 1994 fue la última victoria de ese piloto brillante, campeón en 1992: el polémico incidente entre Michael Schumacher (Ferrari) y Damon Hill (Williams), que derivó en la consagración del alemán en la última cita de aquel calendario, robó el foco del triunfo del británico, que andaba por los 41. La estadística indica que Fagioli, con 53 años, fue el vencedor de mayor edad del Gran Circo, en el GP de Francia de 1951. Completan la lista Graham Hill, con 40 en Mónaco 1969; Maurice Trintignant, con 40 en Mónaco 1958; Sam Hanks, con 42 en Indianápolis 1957; Jack Brabham, con 43 en Sudáfrica 1970; Piero Taruffi, con 45 en Suiza 1952; Fangio, con 46 en Alemania 1957, y Giuseppe Farina, con 46 en Alemania 1953.

La bandera de cuadros cae sobre el Maserati de Juan Manuel Fangio en Nürburgring en 1957: la cátedra destaca que la vigesimocuarta y última victoria del Chueco en la Fórmula 1 resultó una obra maestra

Fangio es una leyenda por sus cinco coronas, pero también porque 20 de sus 24 triunfos fueron conseguidos con más de 40 años y porque en su última victoria, en el Infierno Verde de Nürburgring en 1957, el Chueco tocó la perfección al volante de un Maserati. La cátedra señala que fue la mejor obra en una pista del balcarceño, que con el éxito además se consagró monarca por quinta vez en el Gran Circo. Una proeza que exigió coraje, inteligencia, talento y paciencia, un trabajo en el que Fangio elaboró una estrategia que incluyó el estudio a los rivales, las características de los autos, de los neumáticos, del intrincado circuito en tiempos en los que no existían la telemetría ni las computadoras.

“Cuando me bajé de aquella máquina supe que nunca más en mi vida, pero nunca más, iba a volver a manejar como ese día”, recordaba quien se detuvo con 29 segundos de ventaja y retornó a la pista 1m18s más tarde. Un giro después al trazado que tenía 22,772 kilómetros y 176 curvas, 51 segundos lo separaban del puntero. “Inútil contenerlo. Si no me hubiera corrido a un costado, el viejo diablo me habría pasado por arriba”, relató el británico Mike Hawthorn. Fangio manejó como un poseído y el desgaste físico y mental resultó tan extremo que después de Nürburgring estuvo dos noches sin dormir: “La excitación era tal que cerraba los ojos y me aparecía la carrera una y otra vez”, reveló el Chueco, el piloto que dejó una estela que en los tiempos modernos persiguen Hamilton y Alonso.

