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Max Verstappen en Las 24 horas de Nürburgring: una falla mecánica frustró su ilusión de ganar con Mercedes
El triunfo quedó para el team hermano de la escudería alemana; la próxima semana, el neerlandés vuelve a la Fórmula 1
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Las posibilidades del cuádruple campeón de Fórmula 1 Max Verstappen de lograr la victoria en su debut en una carrera de 24 horas, en el célebre circuito de Nürburgring, se terminaron el domingo por un problema mecánico en su auto. La ilusión del neerlandés se astilló, antes del regreso de la Fórmula 1 en Canadá la próxima semana.
Verstappen había estado liderando por la mañana con más de medio minuto de ventaja, compartiendo un Mercedes AMG GT3 con los experimentados pilotos de autos deportivos Lucas Auer, Jules Gounon y Dani Juncadella. Con tres horas y media por delante, Juncadella acababa de relevar a Verstappen cuando tuvo que reducir la velocidad por un semieje dañado y perdió el liderazgo antes de entrar a boxes, donde el auto fue llevado al garaje.
Finalmente, la victoria fue para el Mercedes del equipo hermano, conducido por Maro Engel, Luca Stolz, Fabian Schiller y Maxime Martin.
The smiles say it all 🥹🏆— ADAC RAVENOL 24h Nürburgring (@24hNBR) May 17, 2026
The first Mercedes win at the #24hNBR in 10 years!#24hNürburgring #Motorsport #Mercedes #Nürburgring pic.twitter.com/GwkLOA2S9o
“Lamentablemente tuvimos un problema técnico en la parte trasera derecha”, explicaba en plena carrera el director del equipo Winward Racing, Steve Buschmann. “No ha habido contacto, es puramente un problema mecánico. Es muy frustrante, pero el coche está ahora en el box. Vamos a solucionarlo y después volveremos inmediatamente a la pista”.
Unas tres horas después de su incidente, Juncadella pudo volver al circuito y asegurar que el equipo fuera contabilizado como finalista en el puesto 38.
Al disputarse una semana antes de que la F1 regrese con el Gran Premio de Canadá, la carrera de Nurburgring era un proyecto de “lista de deseos” para Verstappen. Es un gran aficionado a las carreras y este año llegó a poner en duda su futuro en la F1 porque no está contento con la dependencia de los autos de 2026 de la energía eléctrica.
Verstappen causó un impacto inmediato en su primer relevo el sábado por la tarde con un estilo rápido y agresivo típico de su conducción en la F1, al pasar del 10º puesto a la vanguardia con una serie de adelantamientos. En un momento, perdió adherencia al pasar por un bache y se fue largo hacia el césped, quedándose a poco de la barrera, y más tarde protagonizó una reñida batalla por el liderato durante la noche.
Al hablar poco antes del incidente que truncó sus esperanzas de ganar, Verstappen comentó que disfrutó su carrera más larga hasta ahora y que esperaba volver en 2027. “Creo que, en general, es simplemente la competencia, el estilo de carreras de resistencia en el que compartes con compañeros de equipo. La carrera de 24 horas aquí, la pista es súper exigente, así que es toda una combinación”, afirmó. Sobre el próximo año, señaló: “Seguro que lo intentaré. Siempre depende un poco de mi calendario, pero primero disfrutemos ahora”.
Oscuridad, lluvia y adelantamientos
Verstappen conocía Nurburgring tras participar en una serie de carreras más cortas en los últimos meses, además de sus años de experiencia virtual en realistas carreras de simulador en línea. Aun así, fue un desafío distinto a cualquier cosa en la F1.
🏁 ¡FINAL de las 24h de Nurburgring!— Fórmula Directa (@FormulaDirecta) May 17, 2026
🥇 VICTORIA para el Mercedes-AMG de Engel (#80).
🇳🇱🇪🇸 El equipo de Verstappen y Dani Juncadella finaliza la carrera 38º. #24hNBR pic.twitter.com/GghNzRRi42
Con 161 autos inscritpos -159 tomaron la salida- en un circuito de 15,8 millas (25,3 kilómetros), Verstappen tuvo que abrirse paso entre autos mucho más lentos y evitó por poco un choque cuando dos Porsche más lentos colisionaron delante de él. También tuvo que lidiar con condiciones meteorológicas en constante cambio en una pista con desniveles, donde puede estar lloviendo con fuerza en un punto y estar seco en otro.
También fue su primera prueba real de carreras de resistencia nocturnas sin los enormes reflectores que la F1 utiliza para iluminar la pista. Ahora, volverá en Canadá.
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