Franco Colapinto largará octavo en el Gran Premio de Miami; Kimi Antonelli hizo la pole con el Mercedes
El piloto argentino repitió en Miami su mejor actuación en la Fórmula 1: ya había sido octavo con un Williams en la clasificación para el GP de Azerbaiyán en 2024
Fin de la Q3: Colapinto partirá octavo
El argentino iguala su mejor clasificación en la Fórmula 1 y termina octavo, el mismo lugar que había conseguido en el Gran Premio de Azerbaiyán, en 2024, con Williams. Termina dos puestos por encima de su compañero de equipo, Pierre Gasly (décimo), y a menos de un segundo del poleman, el italiano Kimi Antonelli (Mercedes). Max Verstappen (Red Bull) concluye segundo y Charles Leclerc (Ferrari), tercero.
LAS CURIOSIDADES DE LA FÓRMULA 1. Franco Colapinto estaba FELIZ luego de su 8° lugar en la Qualy y recibió un PAPELITO... ¿Qué diría?— SportsCenter (@SC_ESPN) May 2, 2026
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Colapinto, octavo
El argentino redondea su primera vuelta rápida y queda a 964 milésimas de Kimi Antonelli, quien por ahora tiene la pole. El argentino es casi dos décimas de segundo más rápido que Gasly, y deja detrás a uno de los Red Bull, comandado por Isack Hadjar. Colapinto, además, está a menos de una décima de Oscar Piastri (McLaren). Es muy bueno lo del piloto pilarense en la clasificación para el GP de Miami.
¡Luz verde!
Empieza la Q3, que durará apenas diez minutos y definirá los diez primeros lugares de la grilla del Gran Premio de Miami. Todos los pilotos están en la vuelta de salida, incluido el argentino Franco Colapinto.
Los dos Alpine, a la Q3
Franco Colapinto termina noveno y su compañero de equipo, décimo. Ambos avanzan a la Q3 y el equipo Alpine se confirma como la quinta escudería de la grilla, en otro gran resultado de este fin de semana.
Sólo Norris en pista
El campeón del mundo corre solo: el resto de los pilotos está en boxes. Tiene que recuperarse de un error en el primer intento: el McLaren se le fue de los límites de la pista y la vuelta fue borrada. Queda noveno, por detrás de Colapinto y por delante de Gasly. No tiene asegurada su participación en la Q3.
Colapinto, quinto
Tremenda vuelta de Franco Colapinto, que queda quinto por unos instantes. Es casi tres décimas más rápido que su compañero de equipo. Luego, la mejora del resto de los pilotos lo retrasa al octavo lugar, pero está cerca de la Q3: los Alpine van a los boxes.
¡Luz verde!
Empieza la Q2 en Miami: Alpine intentará confirmar con sus dos pilotos lo hecho en la Q2 de la carrera sprint, en el día de ayer, cuando puso a Colapinto y Gasly en la tercera instancia clasificatoria.
Colapinto, a la Q2 con holgura
El argentino termina décimo y es tres décimas más rápido que su compañero de equipo, Pierre Gasly (15º), quien ingresa con lo justo en la segunda clasificación. Mala tanda de Oscar Piastri, quien concluye 16º con su McLaren. Antonelli (Mercedes) es el más rápido, seguido por Leclerc (Ferrari) y Verstappen (Red Bull).
¡Fuego en el auto de Bortoleto!
El brasileño de Audi, que había llegado con lo justo a la clasificación, debe abandonar por un incendio en los frenos de su rueda trasera izquierda. Lo apagan los auxiliares de pista con un matafuegos y la Q2 se retrasará.
¡¡MUCHÍSIMO FUEGO EN EL AUDI DE BORTOLETTO, QUE QUEDÓ AFUERA EN LA Q1!! Tardaron en llegar con el matafuegos y el problema no pasó a mayores de casualidad.— SportsCenter (@SC_ESPN) May 2, 2026
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Advertencia para Colapinto
Los comisarios de la carrera lo advierten y le señalan la bandera blanca y negra por no haber seguido las instrucciones. El argentino acelera y ahora queda décimo, a nueve décimas de la punta. Queda a 931 milésimas de la punta y no debería correr riesgos para pasar a la Q2.
¡GRAN VUELTA DE LOS ALPINE EN LA Q1! Colapinto quedó 9° y Gasly 13°, a 5 minutos para el final de la primera clasificación.— SportsCenter (@SC_ESPN) May 2, 2026
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Suben Lawson y Antonelli y bajan Colapinto y Gasly
Lawson es décimo y Russell trepa con su Mercedes al séptimo puesto; Colapinto ahora figura undécimo; su compañero de equipo está dos lugares más atrás. Queda tiempo para una vuelta rápida.
Colapinto, noveno
Buena primera vuelta del argentino, que queda noveno y es algo más de una décima más rápido que su compañero de equipo, Pierre Gasly. Colapinto está a 818 milésimas de la punta, mientras que el francés es 993 milésimas más lento. Quedan menos de cinco minutos para el final de la Q1.
Los Alpine, en boxes
Tanto Gasly como Colapinto están en los boxes. Mientras tanto, Antonelli hace una buena vuelta y se coloca segundo, por detrás de Verstappen. El italiano, líder del campeonato mundial, es un segundo más rápido que su compañero de equipo, George Russell.
Buena vuelta de Verstappen
El neerlandés hace 1:29.099s y se coloca por delante de todos. Detrás, Lando Norris con su McLaren, a 84 milésimas. Tercero, Charles Leclerc, con la Ferrari. Todavía no hay tiempos del argentino Franco Colapinto.
Colapinto, a la pista
El argentino sale a la pista unos segundos más tarde que el resto del pelotón, y después de que lo hiciera su compañero de equipo, Pierre Gasly.
¡Semáforo en verde!
Se pone en verde el semáforo y empiezan a salir los pilotos a la pista para la clasificación del Gran Premio de Miami de la Fórmula 1.
Calor sofocante: 34º en las tribunas
La clasificación para el GP de Miami se correrá con 32º en las tribunas, pero más de 50 grados en el asfalto. La temperatura altísima será otro de los desafíos que deberán sortear los pilotos.
Varrone, cuarto en la sprint de la F2
El circuito de Miami les sienta bien a los pilotos argentinos. Nicolás Varrone había quedado sexto en la qualy de la carrera sprint, largó quinto por el sistema de grilla invertida y terminó cuarto luego de sostener un ritmo muy regular durante toda la carrera.
¡DUELO SUDAMERICANO! Nico Varrone movió mejor en la largada, pero en la primera curva se abrió demasiado y terminó perdiendo el lugar con Joshua Duerksen.— SportsCenter (@SC_ESPN) May 2, 2026
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"¿Franco? ¡Fenómeno!"
Durante una recorrido por el pit-lane, Flavio Briatore aparece en la cámara de Disney+ haciendo ejercicio para mantenerse en forma. “Esperamos de mantenernos allí”, dice el italiano, asesor deportivo de Alpine, en relación a la quinta posición del equipo en la Copa de Constructores. Y ante la pregunta por la actuación de Franco Colapinto, responde: “¿Franco? ¡Fenómeno!“. Y se va, entre risas.
Colapinto, cerca de los puntos en la carrera sprint
Tras el incidente con Verstappen, Colapinto quedó noveno y mantuvo ese puesto durante gran parte de la carrera. Sin embargo, sobre el final lo pasó Isack Hadjar, con el otro Red Bull. Y el argentino cruzó la bandera de cuadros en el décimo puesto, a 36 segundos del ganador, Lando Norris, piloto de McLaren.
"¡Max me tiró afuera!"
En el comienzo de la sprint, Colapinto exclamó “¡Max me tiró afuera!”. Su ingeniero de pista, Stuart Barlow, intentó tranquilizarlo: “Sí, amigo, vimos eso. No vemos ningún daño de nuestro lado. Todo luce bien en el auto”. Pero esa acción cambió el desarrollo de su carrera; mientras perdía velocidad por el toque con Verstappen, su compañero, Pierre Gasly, aprovechó para pasarlo y dejarlo noveno.
El lamento de Alpine luego de la carrera sprint
Alpine lamentó en las redes sociales por el toque entre Franco Colapinto y Max Verstappen en la segunda curva de la carrera sprint. “Después de una gran largada, mucha mala suerte al ser tirados hacia afuera en la primera curva. P10 en la pista. Tiempo de seguir presionando”, expresó la cuenta en X sobre el piloto argentino.
After a mega launch, unlucky to get squeezed out at T-1.— BWT Alpine Formula One Team (@AlpineF1Team) May 2, 2026
P10 on the road - Time to keep pushing 🙌 pic.twitter.com/nqqR8mTprR
La qualy de Miami, al instante
Bienvenidos a la cobertura de la prueba de clasificación del Gran Premio de Miami de Fórmula 1, que incluirá a Franco Colapinto y comenzará a las 17 de la Argentina. Habrá televisación de Fox Sports y Disney+ y el piloto de Pilar procurará una actuación similar a la del viernes, cuando quedó 8º para la largada de la carrera sprint.
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