Franco Colapinto largará octavo en el Gran Premio de Miami; Kimi Antonelli hizo la pole con el Mercedes

El argentino redondea su primera vuelta rápida y queda a 964 milésimas de Kimi Antonelli, quien por ahora tiene la pole. El argentino es casi dos décimas de segundo más rápido que Gasly, y deja detrás a uno de los Red Bull, comandado por Isack Hadjar. Colapinto, además, está a menos de una décima de Oscar Piastri (McLaren). Es muy bueno lo del piloto pilarense en la clasificación para el GP de Miami.