Elina Svitolina le ganó la final a Coco Gauff y se consagró en el Masters 1000 de Roma

La ucraniana Elina Svitolina, número 10 del mundo, conquistó este sábado el Masters 1000 de Roma por tercera vez en su carrera, ocho años después de su última consagración sobre el polvo de ladrillo de la capital italiana y de su último título en un torneo de este nivel.

Svitolina, de 31 años y madre de una niña de tres que tiene con el también tenista Gael Monfils, derrotó en la final a la estadounidense Coco Gauff (4ª) por 6-4, 6-7 (3-7) y 6-2 en dos horas y 52 minutos y acumula ahora en su palmarés veinte títulos en el circuito WTA.

Elina Svitolina superó a Coco Gauff y se quedó con el título del singles femenino en Roma Andrew Medichini - AP

La estrella norteamericana, dos veces campeona de Grand Slam y vigente campeona de Roland Garros, aspiraba a convertirse en la primera de su país en ganar en el Foro Itálico desde que Serena Williams lo logró en 2016. Partía como gran favorita para mejorar el resultado del año pasado, cuando cayó en la final ante Jasmine Paolini, pero los problemas con el saque que tanto tiempo han atentado contra su juego volvieron a aparecer en la cancha central en la noche romana.

Svitolina encadenó cuatro juegos para llevarse el primer set en una hora gracias a una doble falta de su rival que, furiosa, se golpeó la cabeza con el encordado de su raqueta. A los 22 años, comenzaba a sentir que el título de este certamen podía volver a escapársele.

Coco Gauff hits herself hard in the head with the tennis racket after double faulting to lose the set 😳 pic.twitter.com/F1Kp6a8I0n — TENNISCentel (@TennisCentel) May 16, 2026

En el segundo set, Gauff fue la primera en marcar diferencias para adelantarse por 6-5 y sacó para cerrar el set, pero cedió el servicio. Eso sí, la estadounidense luego dominó casi por completo el tie-break para igualar a un set por lado.

En el parcial decisivo, Svitolina se escapó rápidamente y entregó momentos de alto rendimiento, como cuando se quedó con el mejor punto del partido al estar 4-2 y quedar acorralada cuando su rival subió a la red. Pero sostuvo el servicio y cerró el duelo en la tercera oportunidad que tuvo para quedarse con el partido, con una volea en la red.

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Gracias a este éxito, la ucraniana llegará en el 7º puesto del escalafón mundial a Roland Garros, previsto del 24 de mayo al 7 de junio, con la esperanza de romper su techo de cristal de los cuartos de final (2015, 2017, 2020, 2023, 2025) en la cita parisina.

En 2022, meses después de que comunicara que se negaba a enfrentar en el circuito a rivales de Rusia y Bielorrusia, a menos que los órganos rectores del tenis las hicieran competir como deportistas neutrales, Svitolina decidió hacer una pausa en su carrera para ser madre. Eran los tiempos de los inicios de la guerra. Regresó en abril de 2023 y, poco a poco, fue recuperando el nivel que le permitió alcanzar el número 3 del mundo en 2017, su mejor ranking.

Este año, Elina volvió al top-10 impulsada por su conquista en Auckland y en Roma levantó su quinto trofeo de WTA1000. Su última final de esta categoría había sido en Dubái 2018, cuando perdió ante la estadounidense Jessica Pegula.

Lo mejor de Svitolina - Gauff

“Estoy muy feliz por este trofeo. Me parece increíble volver a tenerlo entre mis manos después de tanto tiempo. Lo deseaba muchísimo y mi equipo me dio mucha confianza para lograrlo”, resumió la vencedora, que en su saludo final no olvidó la referencia y el agradecimiento “al gran pueblo ucraniano que sigue apoyándome a pesar de la guerra” con Rusia, que estalló en febrero de 2022 y por la cual continúa negándole el saludo protocolar a sus rivales rusas o bielorrusas.

“Este torneo también merece un aplauso porque mejora año tras año y es uno de mis favoritos”, agregó la flamante campeona, que en el camino a la definición dejó atrás a la italiana Noemi Basiletti, a la estadounidense Hailey Baptiste, a la checa Nikola Bartunkova, a la kazaja de origen ruso Elena Rybakina (2ª), ganadora en 2023, y a la polaca Iga Swiatek (3ª), quien como ella supo conquistar este torneo en tres ocasiones también (2021, 2022 y 2024).