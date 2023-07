Max Verstappen extendió su magnífica obra y Silverstone vibró con Norris y Hamilton

escuchar

Los diferentes factores que asoman para romper la estructura de una carrera no le quitan el sueño a Max Verstappen. El neerlandés, junto con Red Bull Racing, los controla, los domina. Las ráfagas de viento, las sorpresas que arrojó el rendimiento de los neumáticos, el ingreso del Auto de Seguridad con un cuarto de carrera para la bandera a cuadros, una partida desajustada en la que fue sorprendido y relegado al segundo puesto…, condimentos que MadMax sujetó para celebrar por octava oportunidad en diez estaciones del calendario y firmar la victoria 43 en su recorrido, la segunda en Silverstone.

Imperial para absorber los obstáculos y avanzar con la magnífica obra que lo conducirá al tercer título en la Fórmula 1, el público británico reconoció la tarea, pero tuvo motivos para exponer su favoritismo en otros nombres: Lando Norris (McLaren) y Lewis Hamilton (Mercedes), los locales que completaron el podio y desataron la locura y las ovaciones en un Gran Premio de Gran Bretaña que tuvo una concurrencia de 480 mil personas durante el fin de semana.

Lando Norris (McLaren) supera a Max Verstappen (Red Bull Racing) y ensaya un inicio espléndido en el Gran Premio de Gran Bretaña de Fórmula 1; el piloto británico finalizó segundo y sumó el podio 400 de la escudería de Woking Luca Bruno - AP

El movimiento sorpresivo de Norris cuando se apagaron las luces de los cinco semáforos encendió una virtud que Verstappen no enseña de modo continuo: la paciencia. Esperó la habilitación del DRS, tras el tercer giro, midió al rival y en la quinta vuelta ejecutó la maniobra de superación para conducir hasta la victoria. En Silverstone descubrió a un nuevo rival, después de sobresalir frente los pilotos de Aston Martin, Mercedes y Ferrari: McLaren le presentó batalla con Norris y el australiano Oscar Piastri, aceptó el convite y los conquistó. Pero en la factoría de Milton Keynes afinan la mirada, entienden que las actualizaciones que presentó el equipo de Woking en Austria mejoraron todavía más la performance en Gran Bretaña. McLaren se trepó al carrousel de escuderías que avanza: en las dos últimas citas sumó 42 puntos, mientras que en las restantes ocho fechas juntó 17 unidades.

Norris fue la bandera de la escalada y con él McLaren celebró el podio 400 de su historial. Una fiesta completa en Silverstone: una escuadra británica y un piloto británico para delirio de los fanáticos locales que tiñeron de naranja las gradas. El mismo color animó una semana atrás a Verstappen en el Red Bull Ring, ahora las remeras, gorras, camperas, impermeables y banderas respondían a los seguidores de Woking. El rugido afloró en la largada y al aplauso fue compartido cuando Norris y Hamilton pulsearon por el segundo puesto, tras el Auto de Seguridad, por la rotura del motor de Kevin Magnussen (Haas).

Con Verstappen dominante, el resto tuvo a ganadores y perdedores frente al incidente. Ferrari, en particular Carlos Sainz Jr., quedó condicionado: la posibilidad de ensayar un segundo pit-stop se traducía en la pérdida de tres posiciones, un riesgo que no se tomó y terminó con un peor resultado: el español batalló con éxito con neumáticos de compuesto duro frente a rivales que montaban medios y blandos. Pero también McLaren calzó duros a sus pilotos y Norris sostuvo a raya a Hamilton y Piastri hizo lo propio con George Russell (Mercedes), enseñando que existieron factores como el viento -las ráfagas alcanzaban los 35km- afectaron de manera diferente a los equipos.

McLaren admite que se inspiró en Red Bull Racing para desarrollar las actualizaciones del modelo MCL60: en Gran Bretaña la escudería de Woking sumó 42 puntos entre sus pilotos Lando Norris y Oscar Piastri Nigel French - PA Wire

“No sé por qué me pusieron los neumáticos duros… Hay cosas que aun no entiendo y quizás hicieron las cosas un poco más difíciles”, señaló Norris. La performance entre los compuestos duros y blandos oscilaba en 1,8 segundos, informó Pirelli. Siempre bromista, le apuntó al director ejecutivo de la escudería Zak Brown por la elección: “Supongo que me quería poner un poco más a prueba”. El británico logró su séptimo podio, el segundo como primer escolta. Y con él, McLaren retornó a la ceremonia de premiación desde el GP de Emilia Romagna, el 24 de abril del año pasado.

Los primeros giros enseñaron a Norris dándole pelea a Verstappen, que recién después del décimo giro tomó una luz indescontable, y el desenlace lo descubrió pulseando con Hamilton. El séptuple campeón del mundo fue de los pilotos que se benefició con el Safety Car y con gomas blandas -con uso de un par de vueltas en la clasificación- intentó arrebatarle a su compatriota el segundo puesto. En la Curva Copse -la del recordado incidente con Verstappen en 2021- lo aventajó por unos metros, pero la velocidad del MCL60 en la recta lo devolvió al tercer puesto. “Ese McLaren es un cohete espacial. Esa velocidad es una locura. Quiero felicitar a Lando y a McLaren, que era mi familia: ahí empecé y es agradable verlos tan fuertes y peleando arriba”, las palabras de Hamilton, que desde su estreno en 2007 y hasta 2012 disputó 110 carreras y 21 triunfos con McLaren. “Una vez que vez que pasaba por Stowe [Curva 15], lo perdía. Teníamos buen ritmo a baja velocidad, nos faltó contundencia en las rectas. Pero estoy contento de largar séptimo y llegar tercero, es un gran trabajo y es positivo para Mercedes saber que no estamos tan lejos”, analizó Hamilton, máximo ganador en Silverstone -ocho victorias- y que sumó el podio 195 en 320 grandes premios.

Lewis Hamilton, máximo ganador del Gran Bretaña, completó el podio; el séptuple campeón del mundo atacó, pero no pudo doblegar a su compatriota Lando Norris BEN STANSALL - AFP

El salto de McLaren, para muchos, tiene como referencia el diseño de Red Bull Racing. “Si los ponen al lado se parecen mucho. Funciona, es genial”, apuntó Hamilton. El director del equipo, Andrea Stella, admite que se adoptaron conceptos filosóficos, pero también reclama que es injusto que lo declaren una copia. “Inspirarse, incluso mirar fotos, no significa copiar la geometría, instalarla en la simulación por computadora o en el túnel de viento. Estoy seguro que todos los equipos se inspiraron observando los detalles del auto de Red Bull, pero le restaría mérito al trabajo de nuestro departamento de aerodinámica: los detalles se ven, pero hay que trabajar, desarrollar, no existen soluciones mágicas con solo mirar”, respondió a las críticas el ingeniero italiano.

El festejo de Max Verstappen, una imagen que se repitió ocho veces en diez grandes premios del calendario 2023 de la Fórmula 1 Dan Mullan - Getty Images Europe

Verstappen arrolla y expone a su compañero Sergio Checo Pérez, que sumó la quinta clasificación enredada y en Silverstone arribó sexto, después de largar 15. El neerlandés, con 255 puntos, supera en soledad a las demás escuderías en el Mundial de Pilotos. Red Bull Racing festejó su undécima victoria consecutiva en la F.1, un récord absoluto para el equipo que marca el pulso en el Gran Circo, mientras el resto se esfuerza para ser segundo o el mejor del resto.