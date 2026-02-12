Max Verstappen no puede ir a fondo y no le gusta la nueva Fórmula 1: “Es Fórmula E con esteroides”

El neerlandés Max Verstappen afirmó este jueves que “no es nada divertido” conducir los nuevos autos de la Fórmula 1 y que las radicales modificaciones para 2026 significan que la categoría en la que fue campeón cuatro veces consecutivas ya no se siente como tal.

Los cambios reglamentarios para la inminente temporada han hecho que los monoplazas sean más pequeños y ligeros, con un papel clave para la estrategia de cargar una batería a bordo y usar energía eléctrica para aumentar la velocidad. Casi como si estuvieran siendo protagonistas de un video juego, pero realmente girando en la pista.

“En realidad, para ser honesto, no es nada divertido de conducir”, manifestó Verstappen a la cadena Sky Sport en una entrevista en alemán durante las pruebas de pretemporada que se están desarrollando en Bahréin. Al compararlo con la Fórmula E, la serie totalmente eléctrica donde la gestión de la energía es crucial para la táctica de cada piloto, el piloto de la escudería Red Bull señaló: “¿Qué se supone que diga sobre eso? Es un poco como la Fórmula E cargada con esteroides”.

El Red Bull de Max Verstappen va rápido en los ensayos de pretemporada de la Fórmula 1, pero al piloto neerlandés no lo convencen los nuevos autos Rudy Carezzevoli - Getty Images Europe

Verstappen pronosticó que sería difícil gestionar la energía del auto en circuitos como Melbourne, que el domingo 9 del próximo mes alberga el Gran Premio de Australia, el primero de esta temporada y para los nuevos modelos. “No sé qué más hacer al respecto, ya sabes... ya no es la sensación original de la Fórmula 1”, expresó quien, no obstante, fue el segundo piloto más rápido en el primer día de pruebas, las efectuadas este miércoles, y no participó de las del jueves, donde Charles Leclerc (Ferrari) marcó el ritmo, con medio segundo sobre el campeón Lando Norris (McLaren).

Mientras algunos rivales tuvieron problemas de fiabilidad, el rendimiento de Leclerc fue una señal alentadora para Ferrari tras su temporada 2025 sin victorias. Y Norris, que había sido el más rápido el miércoles, acumuló la mayor cantidad de vueltas en la segunda jornada, con 149, lo que representa prácticamente triplicar la distancia completa de un Gran Premio en ese mismo circuito de Bahréin.

En ese contexto, Verstappen ofreció su voz a la prensa de manera formal por primera vez en 2026, tras haber completado 136 vueltas el miércoles y cederle el auto a su compañero de equipo Isack Hadjar para la segunda de las tres jornadas programadas esta semana. Luego, habrá otra secuencia de ensayos la próxima, entre el miércoles 18 y el viernes 20.

Verstappen y Red Bull impresionaron al resto del paddock con su ritmo y la gestión de la energía, pero el neerlandés aseguró que estaba más preocupado por cómo se sienten al conducir esta nueva generación de autos. “Las reglas, desde luego, son las mismas para todos, así que deberé lidiar con eso”, indicó.

“Como piloto, disfruto de conducir al máximo y en este momento no se puede manejar de esa manera. Están pasando muchas cosas. Mucho de lo que haces como piloto, en términos de inputs, tiene un efecto enorme en la parte energética. Para mí, eso simplemente no es Fórmula 1. Quizás entonces sea mejor correr en Fórmula E, ¿no? Porque allí todo es energía, eficiencia y gestión”, amplió su mirada.

Para Max, “estamos pobres de energía; yo solo quiero una conducción normal, como debería ser, sin tener que pensar: ‘Oh, si freno un poco más largo o menos o más, o una marcha arriba o abajo’, que eso impacte tan fuertemente el rendimiento en las rectas. Además, el agarre en este momento es bastante bajo con estos neumáticos y la configuración del coche. Es un gran paso atrás respecto a cómo era antes”.

Max Verstappen participó de la primera jornada de entrenamientos en Bahréin, donde la F1 cumple con tres días de ensayos libres Altaf Qadri� - AP�

Verstappen señaló que le dolía ser “tan directo en sus opiniones” por respeto al trabajo que realizó su equipo y la división de unidades de potencia en Red Bull Powertrains, con tanto el auto como el motor, aparentando estar en buena forma hasta ahora. E, incluso, con el nuevo departamento de motores superando las expectativas.

“Por otro lado, también sé cuánto trabajo se ha hecho en segundo plano. También del lado del motor, por parte de los muchachos. Así que no siempre es lo más agradable de decir. Pero también quiero ser realista como piloto respecto a la sensación”, añadió.

“También sé lo que está en juego para el equipo: nuestro propio motor y ver el entusiasmo de la gente. Por supuesto, cuando me siento en el auto siempre daré lo mejor de mí. Ellos lo saben. El nivel de entusiasmo no es muy alto para conducir”, completó quien ya había expresado sus preocupaciones sobre el reglamento de 2026 en los últimos años, mientras se estaba gestando.

Max Verstappen (der.) le cedió el jueves su Red Bull a Isack Hadjar, que es el nuevo compañero del neerlandés para esta temporada

“Un auto ganador para mí no lo es todo. También tiene que ser divertido de conducir. Creo que en esta etapa de mi carrera también estoy explorando otras cosas fuera de la Fórmula 1 para divertirme. Sé que estaremos con este reglamento durante bastante tiempo. Así que, sí, ya veremos”, insistió antes de una consulta con final abierto.

Lo preguntaron si correría las míticas 24 Horas de Nurburgring, competencia que deliberadamente cambió de fecha para evitar un choque directo con el calendario de la F1, y bromeó: “Viendo cómo está ahora, al menos allí puedes conducir al máximo sin tener que cuidar la batería...”.