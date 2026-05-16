Un piloto argentino fue elegido el mejor de la historia de la F1: “Ninguno se le acerca”

Décadas después de haber dejado una huella imborrable en el automovilismo, una figura histórica volvió a quedar en el centro de la escena tras recibir un reconocimiento que despertó debate y admiración entre fanáticos del deporte. Un prestigioso medio británico elaboró un ranking con los mejores pilotos de la historia de la Fórmula 1 y ubicó en el primer puesto a un nombre que marcó una era: el argentino Juan Manuel Fangio.

El diario británico The Telegraph elaboró un ranking con los 20 mejores pilotos de la historia de la Fórmula 1. Entre nombres que marcaron distintas épocas del automovilismo, el primer puesto quedó para una figura que continúa siendo sinónimo de grandeza y legado dentro de la categoría.

Juan Manuel Fangio fue elegido el mejor piloto de la historia de la F1

El argentino Juan Manuel Fangio es considerado una de las máximas leyendas de la F1 gracias a una carrera repleta de logros históricos. A lo largo de su trayectoria conquistó cinco campeonatos mundiales, obtuvo 24 victorias y sumó 29 pole positions. Además, alcanzó una hazaña que aún hoy parece casi imposible de repetir: convertirse en campeón con cuatro escuderías distintas. Sus títulos llegaron junto a Alfa Romeo en 1951, Mercedes-Benz en 1954 y 1955, Ferrari en 1956 y Maserati en 1957.

“El mayor problema de cualquier clasificación es la dificultad de comparar épocas. Si bien Hamilton y Senna son comparables en líneas generales, la Fórmula 1 era un deporte muy diferente en la década de 1950. No contaba con la misma cantidad de talento que tiene ahora, pero Fangio compitió contra muchos otros campeones y grandes figuras, y salió victorioso en la mayoría de las ocasiones. Lo que es indiscutible es su dominio estadístico”, explicaron desde el medio.

Franco Colapinto homenajeó a Juan Manuel Fangio durante el Road Show de la Fórmula 1 en Buenos Aires (AP Photo/Gustavo Garello) Gustavo Garello - AP

Luego, profundizaron en los números que respaldan la elección del argentino y remarcaron que su rendimiento proporcional continúa siendo incomparable. “Si analizamos las cifras proporcionalmente, en lugar de en su totalidad, Fangio es mejor que nadie: ganó cinco títulos en ocho temporadas, consiguió la pole position el 56,9 % de las veces y ganó más del 47 % de las carreras en las que participó. Ningún otro piloto, ni moderno ni de otra época, se le acerca”, argumentaron.

Asimismo, el periódico británico dejó una reflexión que resume el lugar que ocupa el argentino en la historia del automovilismo. Más allá de que con el paso del tiempo algunos récords fueron superados, consideran que su figura sigue manteniendo un peso único dentro de la categoría. “Sigue estando en la cima de este deporte”, cerraron.