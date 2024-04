Max Verstappen se lanza a un nuevo título de la Fórmula 1 y Daniel Ricciardo perdió la sonrisa

Escuchar

Seis años atrás, Max Verstappen y Daniel Ricciardo compartían la última temporada como compañeros de garaje de Red Bull Racing. El joven neerlandés ya tenía las riendas en la escudería de Milton Keynes, tres años más tarde terminaría con el reinado de Lewis Hamilton y con aquel polémico triunfo la Fórmula 1 iniciaría un nuevo ciclo. El australiano entró en una espiral negativa tras el alejamiento, con pasos intrascendentes por Renault y McLaren: descubrió cobijo en Alpha Tauri, ahora RB, donde desanda sin rumbo los grandes premios.

MadMax se impuso con autoridad y con un ritmo arrollador en el Gran Premio de Japón, el cuarto episodio de la temporada 2024, ratificó la superioridad de los autos que diseña Adrian Newey, regaló un nuevo éxito a Honda en Suzuka y comienza a tomar distancia en el Mundial de Pilotos, donde es el favorito para sellar el póquer de coronas. Ricciardo no logra frenar la caída libre, es superado por su compañero de escuadra y el accidente con Alexander Albon (Williams), en la Curva 3 del circuito japonés, que provocó la bandera roja, perfila la curva descendente de quien tuvo la posibilidad de pulsearle el liderazgo a Verstappen en Red Bull Racing y optó por rechazar un contrato que era igual al de su entonces compañero.

Daniel Ricciardo y Max Verstappen, compañeros en Red Bull Racing entre 2016 y 2018; el australiano desestimó la oferta del equipo para 2019, que era similar a la del joven neerlandés, y desde entonces la campaña entró en declive Mark Thompson - Getty Images Europe

El primer abandono en el año, en el Gran Premio de Australia, que resultó el final de una serie de nueve victorias consecutivas y no terminar una carrera desde la visita a Melbourne en 2022, no le quitó enfoque a Verstappen ni al equipo. Los autos de Milton Keynes se enseñaron arrolladores en un circuito que por características los tenía un escalón por sobre el resto y entre el neerlandés y Sergio Checo Pérez compusieron un 1-2 -el tercero del año- para marcar el rumbo en el campeonato. “La largada fue crucial para estar al frente. Después el rendimiento del auto fue mejorando, tal vez haya tenido que ver las condiciones de nubosidad. Las paradas en boxes fueron buenas y también la estrategia: no podía haber sido mejor la carrera”, apuntó Verstappen, que ganó por tercer año consecutivo en Suzuka -en 2022 el triunfo le valió un título-, aunque en el inicio del gran premio el comportamiento del RB20 lo intranquilizó, con el comportamiento del alerón delantero: “Era subviraje y ahora cambia a sobreviraje. Ajustar uno o dos clics estará bien”, señaló en la radio. La respuesta, entre risas, de su ingeniero Gianpiero Lambiase detalló el entendimiento y la relación que se forjó con el piloto: “No voy a decir que lo predije”.

El resumen del Gran Premio de Japón

El ajuste, un segundo stint demoledor y un triunfo con una diferencia de 12 segundos sobre Checo Pérez, la mejor credencial para hacer desaparecer el trago amargo del abandono por un problema en los frenos traseros del neumático derecho en Alberto Park. Recuperar la autoridad era un objetivo y Verstappen lo cumplió sin complicaciones y el protocolo de operatividad que se estableció después de la deserción -la escudería modificó el sistema de evaluación de las reparaciones, ya que observó que fue la razón del incidente en Australia- devolvió la serenidad en el garaje y las celebraciones en el podio. La presencia de Checo Pérez en el festejo, después de realizar su mejor clasificación desde Miami 2023 y volver a largar desde la primera fila -no lo hacía desde Bélgica, el año pasado- una invitación para que el mexicano retome confianza y se anote para mantenerse el próximo año dentro de la estructura con un nuevo contrato.

El 1-2 de Red Bull Racing en el Gran Premio de Japón: Max Verstappen lideró sobre Sergio Checo Pérez y la escudería de Milton Keynes repitió el festejo y con las mismas posiciones como en Bahréin y Arabia Saudita TOSHIFUMI KITAMURA - AFP

La carrera tuvo un pasaje de zozobra cuando el auto de Ricciardo salió despedido contra las barreras de contención, en la Curva 3. El australiano tuvo un encontronazo con Albon, que intentaba una superación: la estrechez de la pista y la presencia de Lance Stroll (Aston Martin) por el sector externo, la combinación para que los autos se engancharan y la dirección de carrera detuviera la competencia con una bandera roja en los primeros compases del primer giro. Casi media hora después, los autos tomaron parte de la segunda largada, aunque Ricciardo veía desde el garaje cómo su pronóstico de revertir su floja campaña era imposible. En el año, nunca logró pasar a la Q3 en la qualy y en Japón su compañero Yuki Tsunoda volvió a rescatar puntos para RB y así quebrar una racha de 14 años sin que un piloto local sumara en Suzuka: el último, Kamui Kobayashi (Sauber), con el tercer puesto en 2012.

Daniel Ricciardo camina sobre la leca, tras el accidente que protagonizó junto a Alexander Albon en el comienzo del Gran Premio de Japón; el australiano marcha tras la estela de su compañero Yuki Tsunoda en la escudería RB STR - JIJI PRESS

Las incógnitas que se presentaron al inicio del calendario sobre el futuro de Checo Pérez en Red Bull Racing impusieron el nombre de Ricciardo como alternativa para 2025, aunque las actuaciones del piloto, de 34 años, impiden proyectar un nuevo desembarco en Milton Keynes. “Nunca quise que se fuera de Red Bull”, comentó el año pasado Verstappen, sobre quien entre 2016 y 2018 fue su compañero de garaje y con el que tuvo un encontronazo en el GP de Azerbaiyán en 2018. Aquel accidente, totalmente evitable, generó una reprimenda para los dos y aunque la camaradería no estalló quedó en evidencia que para el futuro el equipo debía elegir un líder y a una segunda espada. “Nunca nos odiamos, simplemente queríamos ser mejor que el otro. Éramos la mejor pareja de pilotos y fuera del equipo subestimaron la dupla que formábamos con Max. Nos presionábamos uno al otro para ser mejores”, apuntó Ricciardo, después de abandonar Milton Keynes.

Daniel Ricciardo y Max Verstappen en Bakú, escenario en donde en 2018 protagonizaron un accidente siendo compañeros en Red Bull Racing Dan Istitene - Getty Images Europe

Para la campaña 2019 a Ricciardo le ofrecieron el mismo contrato que a Verstappen, pero decidió marcharse a Renault, donde tuvo como laderos a Nico Hulkenberg y a Esteban Ocon en sus dos temporadas con los autos de Enstone. “Daniel recibió muy malos consejos. Todo el mundo mete la pata y creo que él reconoció que cometió un error cuando se fue de Red Bull”, señaló Christian Horner, el jefe de equipo y quien empujó a Dietrich Mateschitz -dueño de la empresa de bebidas energizantes y que falleció en 2022- a ofrecerle un vínculo por dos años y una cifra importante al australiano. La mala elección continuó con la partida a McLaren, donde el equipo, el auto y un talento joven como Lando Norris lo vapuleó en resultado de carreras y de pruebas de clasificación. “No es la misma situación, tengo que seguir trabajando con mis ingenieros y no aceptar demasiadas sugerencias o consejos del exterior”, relató quien en las pistas perdió la sonrisa que lo caracteriza cuando circula por el paddock.