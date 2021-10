Max Verstappen y Carlos Sainz critican a la serie de Fórmula 1 “Drive to Survive”

Si un amante del deporte quiere asomarse a la Fórmula 1, pero todavía no se anima porque le resulta aburrida o difícil de comprender, con la serie de Netflix “Drive to Survive” tiene una excelente razón para motivarse y familiarizarse con la máxima categoría del automovilismo. Las tres temporadas estrenadas hasta aquí retratan a los personajes del Gran Circo -pilotos, directores de escuderías, periodistas especializados- y cada capítulo cuenta una historia documental en donde se conjugan los conflictos, el dramatismo y la gloria dentro y fuera de las pistas.

La cuarta temporada de Drive to Survive se está rodando durante este año, con el transcurso de las fechas del campeonato, y se estrenará probablemente a principios de 2022. A juzgar por el éxito de los anteriores estrenos, la serie parece un éxito comercial asegurado y, gracias a su rating, logró que la Fórmula 1 aumentara su popularidad en el mercado de los Estados Unidos, un país en donde la F1 no es pasión de multitudes.

Pero desde que la serie está en la plataforma, sus creadores tuvieron que atajar las críticas por sobredimensionar algunas situaciones o generar rivalidades que, quizás, no son tales. A menudo, en la serie aparecen entrevistas individuales a los conductores y responsables de los equipos, en buena medida con reflexiones muy ricas, y también se exhiben escenas de lo que se vive en los circuitos y en los pits. Aunque últimamente, no solo se fustigó a Drive to Survive desde afuera, sino también de parte de los propios protagonistas.

El caso más emblemático es el de Max Verstappen, que lidera el Campeonato y estiró la diferencia sobre Lewis Hamilton (Mercedes), luego de su triunfo del domingo pasado en el GP de Austin. El neerlandés no arregló con la productora para formar parte de la serie. “Entiendo que hay que hacerlo para aumentar la popularidad en Estados Unidos”, mencionó MadMax a la agencia AP, pero aclaró: “Desde el punto de vista del piloto, no me gusta formar parte de ella”.

En esta temporada de la F1, es notoria la encarnizada lucha que están protagonizando los dos principales animadores del campeonato, con dos hechos muy concretos: el toque de Hamilton que dejó afuera a Verstappen en Silverstone y el impacto en Monza, en donde el Red Bull quedó montado sobre la máquina de Mercedes, para dejar a ambos fuera de carrera. Aquellos incidentes formaron parte de la vida real, lejos de la ficción. Sin embargo, Verstappen opinó: “Se han inventado una rivalidad que en realidad no existe”.

El piloto de 24 años explicó que ciertas declaraciones suyas en entrevistas concedidas a principios de temporada se habían editado e insertado en situaciones que no había comentado en absoluto. Su fastidio se basa en que los productores distorsionan la realidad. “Por eso decidí no participar más y no dar entrevistas desde entonces, porque así tampoco pueden mostrar nada. No me gusta el dramatismo, quiero hechos y cosas que pasen de verdad”.

La rueda Red Bull de Max Verstappen sobre el Mercedes de Lewis Hamilton durante el Gran Premio de Italia, el domingo 12 de septiembre de 2021, en Monza.

Vertstappen agregó: “No soy un tipo de persona de espectáculos dramáticos, solo quiero que sucedan hechos y cosas reales. El problema es que siempre te posicionarán de la manera que ellos quieren, así que digas lo que digas, intentarán hacerte parecer imprudente o intentar hacerte… lo que sea que encaje con la historia de la serie. Así que nunca me gustó eso. Prefiero tener una entrevista individual con una persona a la que le gustaría conocerme “.

Bernie Ecclestone apoya a Max Verstappen en su decisión de no participar en la cuarta temporada del documental de Netflix. El exdirector ejecutivo de la Fórmula 1 critica la distorsión de la realidad que hay en algunos capítulos y ve normal que algunos pilotos y aficionados se enojen por esas “licencias” que se toman los creadores. “Soy realista y sé que no es muy real. Ya conozco a estos pilotos y sé cómo piensan y cómo actúan. En el momento en el que ves que las cosas dicen lo contrario a lo que tú ya sabes, te pasa como a Max y te enfadas”, reconoció a la agencia Reuters.

Carlos Sainz, el piloto español de la escudería Ferrari

El último en alzar la voz en contra de Drive to Survive fue Carlos Sainz Jr. Según el actual piloto de Ferrari, el cuarto capítulo de la tercera temporada donde se aborda la crisis que vivió la escudería en 2020 no fue de su total agrado. “Ese episodio sobre Ferrari no es tan bueno, y me sentí relativamente decepcionado cuando lo vi, porque Ferrari es mucho más genial, mucho más grande, mucho mejor, de lo que parece en ese capítulo”, apuntó el español a la revista GQ.

“Estábamos pasando por una mala racha, y creo que todos los grandes equipos de todos los deportes pasan por años difíciles, pero ahora estamos remontando. Estamos haciendo todo lo posible para que este equipo vuelva a ser grande y campeón, y creo que tenemos un muy buen ambiente de equipo con Charles Leclerc y los ingenieros, y somos un serio aspirante para el futuro”.

El capítulo al que hace referencia Sainz resume la temporada de la casa italiana apuntando a la salida de Sebastian Vettel, la renovación a largo plazo de Charles Leclerc, la dificultad de la escudería después de solo sumar 131 puntos y finalizar sextos del campeonato y la forma en que el cuatro veces campeón del mundo se fue separando de la casa de Maranello. Sin embargo, el español sentenció que el valor de la casa italiana va más allá de lo visto en una serie de streaming. “Quiero decir, es Ferrari, ¿a quién no le gusta Ferrari en la vida?”.