Mick Schumacher, de 21 años e hijo del legendario piloto alemán, fue campeón en la Fúrmula 2 antes de dar el salto a la Fórmula 1. Fuente: AFP

6 de diciembre de 2020

El alemán Mick Schumacher, futuro piloto de la escudería Haas F1 Team a partir del año que viene e hijo de Michael Schumacher (leyenda del automovilismo, que en 2013 sufrió un accidente de esquí y, desde entonces, han trascendido pocos datos sobre la evolución de su salud), se proclamó campeón del mundo de la Fórmula 2 en la carrera del Gran Premio de Sakhir.

El hijo de 21 años del heptacampeón mundial acabó en el puesto 18 en una carrera ganada por el indio Jehan Daruvala, mientras que su rival por el título, Callum Ilott, fue décimo en una prueba en la que solo puntuaban los ocho primeros. Pero Schumacher terminó el campeonato con 215 puntos, 14 por delante de Ilott, mientras que el japonés Yuki Tsunoda, que se espera que pase ahora a la Fórmula 1 con el equipo AlphaTauri con motor Honda de Red Bull, terminó tercero.

Problemas en los neumáticos obligaron al alemán a entrar en los 'pits' después de 15 vueltas, por lo que se reintegró a la carrera en la última posición. "Me sentiría o sonaría mucho mejor si hubiera hecho una buena carrera hoy", dijo Schumacher tras conquistar el título. "Pero sin embargo hicimos lo suficiente", apuntó.

El momento más emocionante: apenas termino la carrera, Mick Schumacher rompió en llanto por el título en la Fórmula 2.

"Para ser honestos, estoy un poco abrumado. No entiendo realmente o no me siento como un campeón aún. Puede que necesite unos días", reconoció Mick Schumacher. Apenas terminó la carrera y una vez que descendió de su auto, el joven piloto rompió en llanto.

Hace un tiempo, el presidente de la Federación Internacional de Automovilismo (FIA), Jean Todt, se refirió a Mick: "Es un piloto joven y con talento, y tiene un gran nombre, aunque los grandes nombres no conducen el coche. Si se estrena en la Fórmula 1, aún no tiene un coche ganador. Necesitará tiempo, es muy pronto para saber si tiene el mismo talento que su padre, Max Verstappen o Lewis Hamilton". Por lo pronto, el hijo del legendario piloto alemán sigue evolucionando y haciendo ruido.

