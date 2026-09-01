Mohammed Ben Sulayem, presidente de la FIA, sobre el regreso de la Fórmula 1: “La Argentina se lo merece”

En el marco de su visita a la Argentina para participar de un congreso de las Américas, el presidente de la FIA, Mohammed Ben Sulayem, anticipó la llegada al país de la Fórmula 1, uno de los pedidos más fervientes de los fanáticos del automovilismo desde que Franco Colapinto ingresó a la competencia. El titular del organismo dijo que el país reúne las condiciones emocionales y económicas, pero que aún debe realizarse un “proceso”.

“La situación económica de la Argentina está mejor, entonces puede captar a estos eventos grandes, como la Fórmula 1 o el Rally Internacional. De esa manera, sabemos que es factible. Ahora, además de lo emocional está lo racional, con respecto al calendario”, expresó.

“La Argentina se lo merece porque tiene historia y trayectoria: la primera carrera se corrió acá en 1953. Pero hay que pasar por un proceso, un plan de negocios y un cupo. Si la Argentina entra, alguien tiene que salir. Entonces, tenemos que ver si se incorpora o no”, diagnosticó en diálogo con A24.

Mohammed Ben Sulayem, presidente de la FIA: "Si la Argentina entra, alguien tiene que salir" Tomás Cuesta

Ben Sulayem declaró que, tanto como presidente de la FIA como amante del automovilismo, va a “respaldar” la iniciativa de que haya una carrera de F. 1 en la Argentina y explicó que también hay un trasfondo empresarial. “va a ser bueno para el negocio y el deporte recuperar estas carreras”, marcó.

Por otra parte, el titular de la entidad que regula las competencias en el automovilismo destacó que recibió una “cálida y encantadora” bienvenida en el país: “Desde Buenos Aires hasta Córdoba, siempre fui bienvenido. Ahora que vengo con otro sombrero -como presidente de la FIA- siguen siendo hospitalarios conmigo”.

Mohammed Ben Sulayem, presidente de la FIA durante su discurso Tomás Cuesta

Ben Sulayem mantuvo este lunes un encuentro con el presidente Javier Milei, luego de su disertación en el congreso, y aclaró que la reunión se centró en el interés de la Argentina de ser sede de eventos de automovilismo internacional.

“Estoy muy agradecido de que haya venido a la conferencia; eso demuestra lo comprometido que está el país para apoyar a estas funciones importantes. Él es muy deportista y está lleno de energía: hablamos sobre las distintas oportunidades de desarrollar el automovilismo. Si uno mira a la Argentina, uno tiene automovilismo y fútbol, y ambas cosas son buenas para nosotros”, remarcó Ben Sulayem.

Milei: “La Argentina tiene todas las condiciones”

El jefe de Estado argentino encabezó el Congreso Americano de la Federación Internacional del Automóvil (FIA), en la sede del Automóvil Club Argentino (ACA), y dio un discurso, en el que indicó que el país cuenta con “todas las condiciones” para volver a recibir a la Fórmula 1. La última carrera fue el 12 de abril de 1998.

Milei dijo que la Argentina reúne "todas las condiciones" para que la F1 vuelva al país Tomás Cuesta

“Tenemos la tradición y los pilotos. Tenemos todo. Es momento de acelerar a toda máquina en esta dirección. Los invito a que este Congreso sea el primer paso. La Argentina que vuelve a ser sede de la FIA es la misma que tiene todas las condiciones para volver a recibir a la Fórmula 1 y al rally mundial en su calendario”, aseguró.

Además, Milei dijo que, a pesar de que la última carrera de F1 en la Argentina se dio hace 28 años, “la pasión nunca se apagó”. “Nunca dejamos de amar este deporte. Lo único que faltó es que el mundo volviera a mirarnos como sede de la máxima categoría del automovilismo”, siguió y destacó: “Queremos ver a [Franco] Colapinto en Argentina”.