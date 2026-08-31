Se retiró Messi de la selección: la aclaración que hizo sobre cuándo tomó la decisión y qué lo terminó de convencer

Lionel Messi anunció este lunes que se retira de la selección argentina. Lo hizo en una carta escrita a mano que publicó en su cuenta de Instagram. Junto a eso, redactó también un posteo donde aclaró algunos términos sobre esa decisión. Sin embargo lo que más llamó la atención fue el asterisco que puso al final de todo. “*Estas palabras las escribí el 21 de julio, dos días después de la final. Hoy después de lo de mi papá, estoy más convencido que antes”.

La foto con la que Messi anunció su retiro de la selección argentina Instagram Messi

Tras la muerte de Jorge Messi el pasado 8 de agosto, Lionel Messi publicó también una carta donde ya había dejado en duda su futuro en la selección argentina.

Este lunes confirmó que la carta de su retiro la escribió dos días después de perder la final de la Copa del Mundo ante España. Y que ahora, tras la muerte de su padre, está “más convencido que antes”. Es decir, La Pulga guardaba esta carta desde hace más de un mes. Más específicamente, desde hace un mes y diez días.

De puño y letra, en tres hojas, Messi descargó todas sus emociones en un comunicado que llegó a las redes sociales, marcando así el final de su etapa en la selección argentina, donde cosechó seis títulos, cuatro de ellos en la mayor -Mundial, Finalissima y dos Copa América- y los restantes en la era juvenil -Mundial sub-20 y Juegos Olímpicos 2008-.

“Me vacié, ya no tengo más para dar y aparte vienen chicos muy grandes atrás que merecen estar”, reflexionó el delantero de 39 años, quien fue el capitán de la selección argentina y condujo al equipo en la era exitosa de Lionel Scaloni.

Messi tras perder la final con Argentina ante España en el Mundial (Foto AP/Ashley Landis) Ashley Landis - AP

Después de 20 años ininterrumpidos, bajo la tutela de distintos entrenadores y acompañando a otros tantos compañeros que dejaron una huella en su camino, Messi agradeció la compañía de sus seres queridos. “Gracias a mi familia por estar siempre, por acompañarme en este viaje tan hermoso pero difícil. Gracias a cada uno de entrenadores, compañeros y dirigentes que me tocó compartir. Me llevo recuerdos y momentos inolvidables vividos”, cerró La Pulga.

Messi se despidió de la Selección: esto dice la carta completa

Después de este tiempo que pasó desde la final, pensándolo mucho, quiero comunicarles a todos que me retiro de la Selección… Fue una decisión que dolió y duele en el alma pero entiendo que es el momento. Les juro que siempre dejé todo, no solo los últimos años que se ganó todo antes también y siempre peleé y me dejé todo por esta camiseta, por darles alegrías y hacer que se sientan orgullosos de ser argentinos a través del fútbol.

Queda poco y se van cerrando etapas y esta es una que me duele mucho. Amo, amé y amaré siempre estar en la Selección. Me vacié, ya no tengo más para dar y aparte vienen chicos muy grandes atrás que merecen estar. Gracias por todo el cariño de estos 20 años. Voy a extrañar mucho escucharlos desde adentro. Ahora voy a ser uno más de ustedes, alentando y bancando siempre desde afuera (en las buenas y en las malas, mucho más). Gracias a mi familia por estar siempre, por acompañarme en este viaje tan hermoso pero difícil.

Gracias a cada uno de entrenadores, compañeros y dirigentes que me tocó compartir. Me llevo recuerdos y momentos inolvidables vividos. Me voy con la tranquilidad y el orgullo de haberles regalado, juntos con mis compañeros, momentos soñados. Fue una locura haberlo vivido con ustedes. ¡Los quiero!

Gracias Dios por hacerme argentino.

¡Vamos Argentina!

*Estas palabras las escribí el 21 de julio, dos días después de la final. Hoy después de lo de mi papá, estoy más convencido que antes.