Oscar Piastri, líder de la Fórmula 1, chocó en la primera vuelta del Gran Premio de Azerbaiyán

El australiano Oscar Piastri (McLaren), líder del Mundial de Fórmula 1, se accidentó -sin lamentar daños personales- en la primera de las 51 vueltas del Gran Premio de Azerbaiyán, el decimoséptimo del campeonato de la máxima categoría del automovilismo, que se disputa en el circuito urbano de Bakú.

Piastri, de 24 años y nacido en la ciudad de Melbourne, que llegó a Azerbaiyán con 31 puntos de ventaja sobre su compañero, el inglés Lando Norris, perdió el control del McLaren entre la quinta y la sexta de las 20 curvas de la pista azerbaiyana, se estrelló contra una de las paredes del circuito y abandonó, provocando la entrada en la pista del coche de seguridad, en una carrera que lidera el cuádruple campeón mundial neerlandés Max Verstappen (Red Bull) por delante del español Carlos Sainz (Williams), que marcha segundo.

El accidente de Piastri

Piastri salió noveno en la carrera después de una salida de pista en la clasificación de este sábado. Este domingo, en la carrera principal, se quedó detenido en la salida y terminó último del pelotón, antes de bloquear sus neumáticos al frenar en la curva 6 y chocar directamente contra el muro de protección.

Es la primera carrera sin puntos en esta temporada para el australiano, que puso fin a una racha de 34 carreras puntuando. McLaren había comenzado la carrera buscando asegurar un segundo campeonato de constructores consecutivo: necesitaba superar a Ferrari por nueve puntos. Piastri, sin dificultades físicas tras el accidente, se lamentó y, resignado por un fin de semana muy opaco, siguió el resto de la carrera desde un teléfono celular.

Lando Norris, asimismo, comenzó desde el séptimo lugar en la parrilla, dos posiciones por delante de Piastri, y estaba octavo cuando se desplegó el ‘Safety Car’ tras el choque del australiano.