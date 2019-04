Pernía, la espada de Renault que se adueña de la era turbo del Super TC2000

Pernía triunfó en la 2da fecha del Super TC2000, en General Roca; Ardusso y Werner, al podio Crédito: super tc2000

28 de abril de 2019 • 21:43

"Como rival también me hubiera ido preocupado", dijo el bicampeón Facundo Ardusso, después de la apertura del calendario de Super TC2000 , en el autódromo Oscar Cabalén. Tres semanas más tarde cambió el escenario, pero la superioridad de la estructura de Renault Sport sigue vigente. Ahora, la mejor espada del conjunto que dirige Marcelo Ambroggio es Leonel Pernía ; ayer se impuso en General Roca, Río Negro, con la misma contundencia que lo hizo en el trazado cordobés. El tandilense no le deja espacios al resto: las pole en las pruebas de clasificación son ratificadas en ritmo de carrera. "Hay que aprovechar los buenos momentos, pero hubo que trabajar y apoyarse en un grupo. No es un secreto que teníamos todo cerrado en octubre y en enero se empezó a trabajar. Eso se nota en las primeras fechas, donde la organización plasma en la pista ese trabajo", comentó Pernía, cuya victoria no sufrió riesgos a lo largo de las 26 vueltas; Ardusso y Mariano Werner (Fiat Tipo) lo acompañaron en el podio, pero nunca estuvieron a tiro de quitarle el triunfo.

"No estamos el nivel de Leo [Pernía]. Él y su conjunto tuvieron una mejor adaptación y nos están ganando bien. Parecía que habíamos descubierto algunos detalles, algunas mejorías, después de la fecha en Córdoba, pero no terminó de encontrar el auto", señala Ardusso, quien admite que dos segundos puestos resultan buenos puntos, en particular porque Renault repite el 1-2. Las palabras del parejense las refrendó Werner y Víctor Rosso, director de Honda Racing. "Progresamos, pero están en un nivel superior. Con el neumático frío pude presionarlos, después se me escaparon", reconoció el paranaense. Para Rosso, la complicación mayor fue iniciar desde cero y con un presupuesto inferior a equipos como Renault Sport y Toyota Gazoo Racing. "Creo que recién después de Villicum vamos a avanzar. Descubrimos hacia dónde tenemos que ir", declaró en el programa Mundo Sport.

La victoria de Pernía no sufrió riesgos a lo largo de las 26 vueltas en el Cabalén Crédito: super tc2000

La era de los motores turbo, los autos con menos carga aerodinámica y la largada con partida detenida le dan forma al nuevo modelo del Super TC2000, aunque se mantiene el viejo dominio. "No vengo cómodo arriba del auto, siempre parece que te vas a pasar y aplicar la potencia es complicado. La diferencia es que los demás vienen más complicados, aunque Werner fue rápido en la primera mitad de la carrea, tienen velocidad, solo le falta ritmo de carrera", admite Pernía, que no se quiere presentar como el piloto imbatible, aunque sumó 48 puntos y aventaja por 16 unidades a su compañero Ardusso en el campeonato.