Hace dos semanas, la Federación Internacional de Automovilismo (FIA) evaluó abrir una investigación contra Lewis Hamilton por la remera que lució tras ganar el Gran Premio de la Toscana, por la novena fecha de la Fórmula 1. El británico aprovechó la celebración por su victoria en Mugello para subir al podio con una remera en la que se leía el mensaje "Arresten a los policías que mataron a Breonna Taylor".

Sucede que las continuas reivindicaciones sociales de Lewis Hamilton en la temporada de Fórmula 1, relacionadas con el racismo y el movimiento Black Lives Matter, siguen dando que hablar. Ahora fue Vitaly Petrov, primer piloto ruso que se acerca a la F1, que se pronunció fuertemente respecto del activismo del campeón del mundo.

"Arresten a los policías que asesinaron a Breonna Taylor", decía la remera que Lewis Hamilton lució en el GP de la Toscana Fuente: Reuters

"Este es un asunto personal para todos los adultos. Tienes derecho a hablar en tus redes sociales o dar entrevistas, puedes crear algún tipo de movimiento social, contactar al gobierno. Sin embargo, creo que el mismo gobierno de Estados Unidos ya está al tanto de estos problemas y no los deja desatendidos. Pero en la propia Fórmula 1 llamar a todo el mundo... Creo que la mitad de los espectadores no entendían nada de qué se trataba esta camiseta hasta que les explicaron", comentó el ex piloto de Renault y Caterham, que considera inapropiado el comportamiento de Hamilton.

Vitaly Petrov: "Y si uno de los pilotos confiesa ser gay, ¿saldrá con una bandera arcoíris e instará a todos a volverse gay o algo más? Fuente: AFP - Crédito: FRED DUFOUR / archivo

Surgido del programa SMP Racing, el ruso nacido Vyborg y que ya viaja al Gran Premio de Rusia en Sochi, lanzó su frase más polémica: "Y si uno de los pilotos confiesa ser gay, ¿saldrá con una bandera arcoíris e instará a todos a volverse gay o algo más? Puede haber muchos ejemplos. Creo que la FIA ya no permitirá tales acciones. Honestamente, tampoco entiendo la ceremonia de arrodillarse", agregó Petrov, en su frase más comprometida.

Y sentenció: "Según nuestras tradiciones, solo se arrodillan en dos ocasiones: en el templo, ante Dios y cuando le propongas matrimonio a tu futura esposa. Con este gesto, intentan llamar la atención sobre la lucha contra el racismo. En Rusia, hay una mentalidad diferente, y no tenemos el problema del que habla Hamilton".

Por último, respecto de la temporada actual, Petrov mencionó: "Me gusta, aunque nadie puede competir con Mercedes. Lo he dicho más de una vez: los pilotos, los mecánicos, los ingenieros siempre se esfuerzan por lograr más, por acercarse al límite. Mercedes está construyendo un automóvil único, y es una tontería culparlos por esto. Los fans deben comprender lo difícil que es alcanzar ese nivel y lograr victorias prácticamente sin retiros, sin averías y siempre en la cima.

