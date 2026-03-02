Guía para entender los cambios de reglamento de la Fórmula 1 en 2026: pero los favoritos no cambian

La nueva temporada de Fórmula 1 está considerada como revolucionaria por los expertos debido a los profundos cambios en la normativa del chasis y los motores, aprobados para favorecer los adelantamientos y lograr que las carreras sean más emocionantes (también para que este deporte sea más sostenible ambientalmente).

Sin embargo, Max Verstappen, cuatro veces campeón del mundo, ya dijo que los nuevos monoplazas “no son divertidos de pilotar”, mientras que el ganador del último Mundial de pilotos, Lando Norris, afirmó en un primer momento que sí eran divertidos, pero enseguida se retractó y comentó que los nuevos monoplazas “no son desde luego la forma más pura de competición”.

Pero, ¿qué significa eso? ¿Hasta qué punto será diferente 2026 respecto a 2025, cuando McLaren ganó el título con Red Bull, Mercedes y Ferrari a rueda?

Max Verstappen expresó su malestar por los cambios en la Fórmula 1 Altaf Qadri� - AP�

A continuación, según un punteo de la agencia AFP, los principales cambios del reglamento de la F1 para 2026:

Los monoplazas:

Los autos tendrán un aspecto claramente distinto al de los modelos del año pasado, en particular el Aston Martin con “nariz de pelícano” diseñado por Adrian Newey.

En términos generales serán 30 kilos más ligeros, 20 centímetros más cortos y 10 centímetros más estrechos, lo que debería hacerlos más ágiles en las curvas.

Neumáticos:

Se mantiene el tamaño de la llanta de 18 pulgadas de Pirelli, introducido en 2022, pero el ancho de los neumáticos delanteros se reducirá en 25 mm y el de los traseros en 30 mm, lo que disminuirá la resistencia aerodinámica.

Alerones:

Habrá muchos cambios en este apartado, pero el principal es la introducción de la aerodinámica activa, que permite a los coches ajustar el ángulo de los elementos de los alerones delantero y trasero según el punto del circuito en el que se encuentren. El objetivo, de nuevo, debería reducir la resistencia y aumentar la velocidad punta.

Franco Colapinto, ensayando y girando con el nuevo Alpine F1 A526 en Baréin Sona Maleterova - Getty Images Europe

Sin DRS:

El Sistema de Reducción de la Resistencia (DRS) desaparece. En su lugar llegan dos modos aerodinámicos que ayudarán al piloto a encontrar más velocidad.

Uno es el “modo Z”, que abre elementos en los alerones delantero y trasero para aumentar la carga aerodinámica y la velocidad en curva.

El otro es el “modo X”, que reduce la resistencia para maximizar la velocidad en recta.

También habrá un modo manual de “adelantamiento” que los pilotos activan con un botón cuando estén a un segundo del coche de adelante, lo que les permite obtener energía extra.

Pierre Gasly (Alpine) y Lando Norris (McLaren) en sus monoplazas durante una prueba de pretemporada de Fórmula 1 en el Circuito Internacional de Baréin Altaf Qadri� - AP�

Existe, no obstante, un riesgo con esta estrategia, ya que puede hacerlos vulnerables y ser superados de nuevo en la siguiente recta, mientras tratan de recuperar la energía eléctrica.

Unidades de potencia:

Las unidades de potencia, de las cuales el motor es el elemento principal, están preparadas para ofrecer un aumento de casi el 300% en la potencia eléctrica.

También habrá un reparto equitativo entre el motor de combustión interna y la parte eléctrica, lo que proporcionará a los coches tres veces más potencia de frenado eléctrico.

La FIA se dispone a cerrar una laguna reglamentaria que Audi, Honda y Ferrari creen que Mercedes ha encontrado para utilizar la expansión térmica y tecnologías de materiales con el fin de superar la relación de compresión reglamentaria, algo que podría reportarles hasta tres décimas se segundo por vuelta.

Pero si empiezan la temporada con esa ventaja no solo se beneficiaría Mercedes, sino también los equipos a los que suministra motores, Alpine, Williams... y McLaren.

Combustible:

Independientemente de quién gane el título, es poco probable que ningún piloto termine tragando gases de escape, ya que el combustible de todos los coches será 100% sostenible, lo que significa que no se quemará carbono fósil nuevo.

En lugar de eso, el combustible procederá de carbono obtenido de fuentes no alimentarias, residuos en general o carbono capturado de la atmósfera.

Los candidatos de siempre:

Los equipos que dominaron el Mundial en los últimos años aparecen de nuevo como favoritos en la carrera por el título. En los ensayos de pretemporada unos y otros se han acusado de esconder sus cartas y el verdadero potencial de los nuevos monoplazas, con algunos equipos aprovechándose de un vacío en el nuevo reglamento para sacar una ventaja.

El horizonte comenzará a aclararse a partir del próximo fin de semana, en Melbourne, y a lo largo de las otras 23 carreras que componen un campeonato que contará con dos Grandes Premios en España (el tradicional en Barcelona y el nuevo en el circuito urbano de Madrid), además de las citas latinoamericanas en Brasil y México.

Los fanáticos de la F! disfrutando del equipo Williams en el distrito financiero de Melbourne, antes del Gran Premio de Australia que inaugurará la temporada WILLIAM WEST� - AFP�

Por ahora todo hace indicar que el campeón saldrá de uno de estos cuatro equipos, los candidatos habituales: McLaren, Mercedes, Red Bull y Ferrari.

Pero los profundos cambios normativos en chasis y unidades de potencia, diseñados para fomentar los adelantamientos, podrían beneficiar a los otros siete equipos que han estado por detrás en estos últimos años, incluidas también las dos nuevas escuderías: Audi (sucesora de Sauber) y Cadillac.

Sólo cuando los motores empiecen a rugir en Melbourne se tendrán certezas de si Norris estará en condiciones de defender su corona, si su compañero Oscar Piastri puede cambiar los papeles en McLaren, si Verstappen (McLaren) tiene opciones de recuperar su corona perdida, si Ferrari se recuperó de su mala temporada y, sobre todo, si Mercedes es el equipo que mejor aprovechó el nuevo reglamento y confirma que tiene el mejor monoplaza.