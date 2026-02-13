Colapinto dio 144 vueltas e hizo el octavo mejor tiempo en los tests de Bahréin de Fórmula 1

Franco Colapinto tuvo un buen viernes en la última jornada de pruebas de la Fórmula 1 en el autódromo internacional de Bahréin. El pilarense giró a bordo del A526 y ocupó el sexto puesto en la tanda matutina. En la vespertina, y con el cambio de algunos pilotos, retrocedió dos lugares y quedó octavo en la clasificación completa del día, a algo más de dos segundos de distancia de Andrea Kimi Antonelli -el más rápido- y George Russell, su compañero de equipo en Mercedes.

El dato más saliente es que, a diferencia de lo ocurrido el miércoles en la tanda matutina, cuando un problema mecánico obligó a los asistentes de pista a mostrar una bandera roja y una grúa retiró su monoplaza para llevarlo a los boxes, esta vez no hubo ningún tipo de desperfecto. Todo marchó de acuerdo al plan de trabajo de la escudería de Enstone, que probó varias configuraciones e incluso partidas desde cero en la calle de boxes. El argentino, que se mostró alegre para las cámaras desde el inicio de la jornada, terminó el programa sin inconvenientes y fue uno de los pilotos que más vueltas dio (144) en el desierto de Sakhir, sólo detrás de Oscar Piastri (161) y Lewis Hamilton (150).

Colapinto tuvo un desempeño sin fisuras, más allá de una salida de pista por un bloqueo y un mal cálculo al final cuando debía estacionar su Alpine en el cajón para practicar la largada. Incluso pudo mejorar su mejor tiempo en la última media hora y subir un puesto en el clasificador para treparse al octavo puesto de la grilla. Además, el argentino quedó a algo más de dos segundos del más rápido (Antonelli), una distancia menor que la de Pierre Gasly (séptimo) a Charles Leclerc (primero) en la jornada del jueves.

Detrás de Russell, y en el tercer puesto, quedó Hamilton, con la Ferrari. El inglés llegó a dar 150 vueltas con el nuevo modelo de la escudería italiana y, a diez minutos del final, sufrió el primer problema mecánico en los tres días de testeos. Se fue de pista, entró el auto de seguridad y hubo bandera roja. El inglés enfiló hacia los boxes con una mirada de resignación hacia su monoplaza.

Colapinto realizó el sexto mejor tiempo en la primera tanda de tests en Bahréin Mark Sutton - Formula 1 - Formula 1

El cuarto puesto fue para el australiano Oscar Piastri (McLaren), mientras que quinto terminó Max Verstappen (Red Bull). Sexto fue Isack Hadjar, su compañero de equipo, mientras que Esteban Ocon llevó al Haas al séptimo lugar. Por disposición de la Federación Internacional del Automóvil (FIA), cada equipo tuvo un representante tanto en la tanda de la mañana como en la de la tarde, pudiendo coincidir o no. Así, once pilotos salieron a la pista en la prueba matutina y otros once en la vespertina. McLaren (con Piastri), Alpine (con Colapinto), Aston Martin (con Lance Stroll), Ferrari (con Hamilton) y Racing Bulls (con Liam Lawson) fueron las cinco escuderías que designaron a un solo piloto para toda la jornada. El resto de los equipos alternó: un corredor a la mañana y otro a la tarde. En total, hubo 17 conductores registraron tiempos en la jornada del viernes.

El espaldarazo del director deportivo de Alpine a Colapinto

La alegría del 2025 por la confirmación de Franco Colapinto como piloto de Alpine se fue diluyendo a medida que pasaban las carreras y quedaba en evidencia la falta de competitividad de su auto. Para los de la escudería francesa, la mira estaba puesta en 2026, con un nuevo monoplaza y el cambio de reglas que altera a más de uno en la Fórmula 1. Pues bien, ya se hizo realidad el nuevo motor Mercedes que impulsa el auto del piloto argentino, que este viernes volvió a sumar kilómetros en Bahréin. A la para de su rendimiento en la pista, el director deportivo de Alpine, Steve Nielsen, se mostró confiado en que esta temporada se pueda ver lo mejor de Franco, que este viernes volvió a subirse al número 43 en el circuito de Bahréin, donde registró el octavo mejor tiempo entre los 17 pilotos que participaron.

Primero, Nielsen fue cauto: “Creo que Franco es un talento y que quizás sea de desarrollo más gradual, quizá esté evolucionando más lentamente que algunos de los otros”, señaló el británico al sitio Motorsport.com. Luego, Nielsen le dio un espaldarazo: “Lo vimos el año pasado producir algunas buenas carreras, particularmente en comparación con Pierre Gasly, que desafortunadamente fue nuestra única referencia en algunas carreras porque estábamos en el fondo. Pero no, creo que Franco mejorará con el tiempo, ya lo estamos viendo. Y si le hemos dado un auto mejor, que estoy seguro de que lo hemos hecho, entonces creo que veremos lo mejor de él”, concluyó.

Steve Nielsen, director deportivo de Alpine Mark Sutton - Formula 1 - Formula 1

Acerca de la evolución en el auto, Nielsen afirmó: “No es ningún secreto que el auto del año pasado tenía algunos problemas. Hemos solucionado absolutamente algunos de ellos con este auto, lo cual es genial”. Y analizó el panorama general: “Los pilotos ahora pueden usar mucho más los pianos. No se están quejando del comportamiento, pero supongo que es porque ya no estamos en la era del efecto suelo. Así que algunos de esos grandes hándicaps están resueltos”.