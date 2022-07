Qué les falta a las mujeres para volver a competir en Fórmula 1 luego de 46 años

Cuarenta y seis años pasaron desde que Lella Lombardi participó en una carrera de Fórmula 1. La italiana protagonizó 12 competencias entre 1975 y 1976, y el sexto puesto en el Gran Premio de España resultó lo mejor. Tres décadas transcurrieron desde que la romana Giovanna Amati no superó ninguna de las tres qualies en el comienzo del calendario de 1992, cuando el Gran Circo visitó Sudáfrica, México y Brasil, y ocho años desde que Susie Wolff compitió en pruebas libres en Silverstone durante el GP de Gran Bretaña.

A los 24 años, Jamie Chadwick es bicampeona de la W Series y se impuso en las cuatro fechas de la actual temporada, enseñando un nivel superlativo bajo el paraguas de Jenner Racing, equipo que fundó Caytlin Jenner, medallista dorada en decatlón en los Juegos Olímpicos Montreal 1976. Dominante en la categoría que la Federación Internacional del Automóvil impuso en 2019 como peldaño para que las mujeres asciendan a la F. 1, la británica expone que el físico es la mayor dificultad que deben superar las damas para aspirar a una butaca en la elite del automovilismo.

Compacto de la carrera 1 en Miami

“Me fijé como objetivo competir en la Fórmula 1, pero no sé si realmente es posible. Para ingresar hay que superar los desafíos de la F. 2 y la F. 3, que son categorías muy físicas. La F. 1 es extremadamente física, y no sabemos exactamente de qué son capaces las mujeres en el deporte. A los 15 o 16 años, con autos que no tienen dirección asistida y son pesados, muchas mujeres tienen dificultades, aunque hayan tenido exitosos desempeños en los campeonatos de karts. Pero me gusta pensar que podemos lograrlo y estoy feliz de ser el conejito de Indias. Explotaré todas las oportunidades para acceder a un asiento de Fórmula 1, porque no hay mujer que en la era moderna lo haya logrado, pero también estoy tratando de entender si tiene que ver con una cuestión de físico”, señaló Chadwick, que en 2021 ganó siete de las ocho fechas de la W Series y este año lleva una tarjeta perfecta: se impuso en la doble cita de apertura en Miami, en Barcelona y el reciente fin de semana en Silverstone. El calendario continuará el 24 de julio en el autódromo de Paul Ricard, en Le Castellet, Francia.

En esta temporada Chadwick ganó las cuatro carreras de W Series: dos en Miami, una en Barcelona y la del reciente fin de semana en Silverstone. Archivo

El neerlandés Jake Aliker fue el preparador físico de Max Verstappen en los primeros años de la trayectoria del actual campeón en la F. 1, rol que ahora desempeña Bradley Scanes. En una reciente entrevista, durante el GP de Miami, el británico señaló que durante una carrera se puede quemar tantas calorías como un atleta en una media maratón. “El piloto soporta entre 40 y 45 kilos de presión en el cuello al momento de la desaceleración, en las frenadas. Pero en circuitos de alta velocidad, como Monza, se debe resistir hasta 100 kilos y la temperatura en el cockpit puede ser superior a 50°”, comentó Scanes. En el estreno del circuito de Miami, Verstappen perdió 3,6 kilos en una hora y 34 minutos. Es fácil recuperarlos en las siguientes horas, pero eso es una señal de lo complejo que es lidiar con el calor y la humedad durante una competencia. “Eso está cerca del 5% del total de su peso, lo cual se traduce en una pérdida de 30% de la capacidad de trabajo. Además de la resistencia, es muy importante el aspecto mental y de concentración”, sostuvo en una entrevista con De Telegraaf.

Jamie sostiene que no se trata sólo de fortalecerse físicamente en el gimnasio para soportar las cargas de un auto de Fórmula 1: desde los volantes hasta el tamaño de la cabina hay barreras para las mujeres. Twitter @JamieChadwick

“No creo que sea tan sencillo como fortalecerse en el gimnasio y subir al auto. Nuestro deporte es increíblemente avanzado en muchos aspectos, pero el rubro físico del rendimiento es malinterpretado. En Fórmula 2 y Fórmula 3 los volantes son idénticos y tienen grip grueso. ¿Podemos hacerlos más delgados? Habitualmente las manos de las mujeres no son grandes. ¿Podemos asegurarnos de que no existan restricciones sobre qué tan cerca están de ellas los pedales, y de que el peso de frenada puede llegar a 80 kilos? Algunos cockpits son estrechos y las mujeres de caderas grandes no entran cómodamente. Muchas de estas cosas pasan inadvertidas para el público y se las omite por una razón obvia: no hay mujeres en los autos de Fórmula 1. Pero tendríamos que analizar si estos cambios repercuten en el rendimiento”, expuso Chadwick, que compite desde los 11 años, después de que su hermano Oliver la animara para que actuara en karting y de que se alistara en el Ginetta Junior Championship. En 2015 se consagró campeona del Gran Turismo Británico, con un Aston Martin, y dos años después se estrenó en los monoplazas de la F. 3 Británica.

Chadwick fue la primera mujer en ganar el Campeonato Británico de Gran Turismo y también en vencer en una carrera de Fórmula 3 Británica; ahora, a los 24 años, es bicampeona y puntera de W Series, categoría creada por FIA para promover a las mujeres a la elite del automovilismo. Twitter @JamieChadwick

La proyección de Chadwick es similar a la que tuvo el séptuple campeón Lewis Hamilton: la mujer debería batallar para acceder a una butaca en el Gran Circo en 2025. “Me gustaría pensar que en los próximos tres o cuatro años nos veremos en la F. 1. Hay muchos talentos jóvenes, más jóvenes que yo, que podrían tener un gran éxito, pero hay detalles dentro del deporte que fueron factores limitantes antes y hay que entenderlos, estudiarlos y modificarlos. Para las próximas generaciones será importante”, apuntó la piloto de 24 años que domina la W Series y a la vez lucha para romper con los 46 sin presencia de una mujer en la Fórmula 1.