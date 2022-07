Contrapunto en el rugby: las maravillas que generan los Pumas en el interior y el destrato de la UAR a medios que difunden el deporte

Eduardo Antonio Vera nunca jugó al rugby, pero es fanático de los Pumas. Salteño, de 37 años, tiene desde el de 2009 ante Inglaterra asistencia perfecta a cada test match que el seleccionado argentino juega en su provincia. Para el encuentro de este sábado frente a los escoceses ya aseguró desde hace varios días su lugar en el estadio Pedro Martearena. Es que lleva tiempo esperando esta oportunidad. Vera exterioriza su pasión Puma por medio de International Rugby, un grupo de Facebook que creó en 2014 y en el que 80.000 inscriptos del mundo (los 16.000 sudafricanos son mayoría) informan, discuten y se divierten alrededor de este deporte. “Mi padre sí jugó al rugby, pero no fue él quien me transmitió esta pasión. Mi disparador fue el Mundial de 2007″, sostiene.

Vera es una muestra de lo que genera el seleccionado argentino de rugby, sobre todo cada vez que se presenta en el país. La historia remite a estadios repletos en Gimnasia y Esgrima, Ferro, Vélez y hasta River. Y, desde este nuevo siglo, en la saludable idea de llevar al equipo fuera de Buenos Aires. En ese sentido, la comunión que encuentran los Pumas en el norte del país es especial. El del sábado pasado en San Salvador de Jujuy fue un ejemplo. Se dio esa maravillosa aventura que se genera con los chicos de clubes de la zona y, también, con gente que no es del rugby pero que se acerca por ese imán que tiene la camiseta celeste y blanca.

Matías Moroni enseña a pasar la pelota y algo mucho más profundo: lo más importante del rugby es hacer amigos. Prensa UAR

En el primer test frente a Escocia, entre las 21.000 personas hubo camisetas agrupadas de varios clubes del NOA en distintos sectores del estadio del Lobo jujeño. En estas ocasiones la visita del seleccionado sirve para que los clubes locales hospeden a los chicos que llegan desde otros lugares para ver de cerca a sus ídolos. En San Salvador de Jujuy, varias familias de esa ciudad alquilaron casas durante el fin de semana para alojar a los visitantes. Madres y padres se alternaron con las comidas, los traslados y, sobre todo, el cuidado de los chicos. Es un acto maravilloso que genera el rugby desde su fuerte costado voluntario.

Esto se replicará esta semana en Salta. Y, sin dudas, también la próxima en Santiago del Estero, cuando los Pumas visiten por primera vez esa provincia. En Salta, uno de los lugares que más han recibido a la selección en los últimos años, se dio un acercamiento de algunos jugadores mediante el programa Probá Rugby, en una jornada realizada en el club Tiro Federal. Además, Andrés Bordoy, responsable de scrum en el staff del seleccionado, brindó una charla en el Club Universitario en el marco de Conecta Rugby.

No solamente los chicos se tomaron fotos con los jugadores de la selección; el retornado Agustín Creevy es uno de los favoritos de la gente. Pablo Gasparini/Gaspafotos/UAR

Mientras Lautaro Bazán Vélez explicaba a los chicos cómo se pasa la pelota, Matías Moroni les decía que lo más importante de este juego es hacer amigos. Esto último, precisamente, es lo que le atrapa del rugby a Eduardo Antonio Vera: “Me asombra ver cómo luego de golpearse durante 80 minutos, los jugadores se saludan como si fueran amigos de toda la vida. Y también el respeto que hay por el árbitro”.

Es una pena que la Unión Argentina de Rugby no acompañe estas acciones con una lógica atención a los periodistas y los medios que no pertenecen a la empresa con la que firmó su contrato, y que cada vez se ven sometidos a mayores requisitos y limitaciones para ejercer su trabajo. Pasan los años y los consejos de la UAR y la situación empeora. Varios periodistas independientes que tienen sus medios, y que desde hace décadas difunden lo que pasa en el rugby, decidieron no viajar a Jujuy ni tampoco lo harán a Salta, en vistas de todas estas trabas.