El piloto argentino Kevin Benavides mantuvo la punta de la clasificación general de motos, disputada hoy la undécima y penúltima etapa del Rally Dakar, con un recorrido de 598 kilómetros (464 cronometrados) entre las ciudades de Al'Ula y Yanbu, en Arabia Saudita. El salteño ingresó tercero con su Honda en el penúltimo tramo, que tuvo como ganador al británico Sam Sunderland (KTM) y escolta al chileno Pablo Quintanilla (Husqvarna).

En la tabla acumulada, Benavides ocupa el primer lugar con un tiempo de 45 horas, 1 minuto y 44 segundos y tiene como inmediatos perseguidores a Sunderland (cuatro minutos y 12 segundos) y al vigente campeón estadounidense Ricky Brabec (Honda, siete minutos y 13 segundos).

"Un día duro, muy largo, 460 kilómetros. Hemos empujado lo más que hemos podido. Partía tercero y después alcancé a mis compañeros. Me puse delante a abrir durante más de 200 kilómetros. Con Ricky he empujado en la parte de dunas. No ha sido fácil", afirmó Benavides. "Abriendo pista en estos sectores se pierde mucho tiempo. Pero creo que hemos sacado una buena etapa adelante. Veremos qué es lo que pasa mañana. Joan ha cometido un grave error que lo ha dejado fuera de carrera, así que lo lamentamos. Tendremos que pelear hasta mañana, hasta el final", resumió el argentino.

A los 31 años, el salteño persigue el sueño de ganar el tradicional rally después de clasificarse cuarto en 2016, segundo en 2018, quinto en 2019 y decimonoveno el año pasado. En busca de ese objetivo irá mañana en el último segmento de la carrera más extrema del mundo, que unirá las ciudades de Yanbu y Jeddah con un circuito de 452 kilómetros (225 cronometrados).

Por otro lado, en cuatriciclos, el argentino Manuel Andújar (7240 Team) continúa con su sueño intacto de consagrarse campeón: con su Yamaha, terminó segundo en la prueba especial de 464 kilómetros que ganó el chileno Giovanni Enrico (Enrico Racing Team Yamaha) y se mantiene en lo más alto de la clasificación general.

Además, Andújar contó con una noticia favorable: por problemas de motor debió abandonar el francés Alexandre Giroud, quien iba segundo en la tabla. Ahora, el escolta es el chileno Enrico, al que le lleva una diferencia de 25 minutos y 52 segundo, y el tercer puesto lo ocupa el cordobés que corre con licencia estadounidense Pablo Copetti (Yamaha), pero se ubica a tres horas, un minuto y 34 segundos del líder. Todo terminará este viernes con la etapa 12 entre Yanbu y Jeddah que incluirá una especial de 225 kilómetros.

En tanto, en autos, el qatarí Nasser Al-Attiyah (Toyota Gazoo Racing) fue el ganador de la especial de este jueves, penúltima de las doce que integran el recorrido en Arabia Saudita. Pese a eso, el francés Stéphane Peterhansel (X-Raid Mini JCW) terminó segundo en la prueba únicamente con un minuto y 56 segundos de diferencia y ahora tendrá la ventaja de afrontar la última etapa del Rally Dakar como líder absoluto de la competencia con una distancia de 15 minutos sobre Al-Attiyah.

Este viernes, el francés Peterhansel buscará su su decimocuarto triunfo en el Rally. Mientras tanto, el español Carlos Sainz terminó la etapa en tercera posición, a dos minutos y 26 segundos de Al-Attiyah, y también ocupa esta plaza en la general, pero con una distancia de una hora, cuatro minutos y 14 segundos de su compañero Peterhansel.

La clasificación general en motos tras la etapa 11

Kevin Benavides (ARG/Honda): 45h01'44'' Sam Sunderland (GBR/KTM) a 04'12'' Ricky Brabec (USA/Honda) a 07'13'' Daniel Sanders (AUS/KTM) a 33'05'' Skyler Howes (Estados Unidos/KTM) a 49'07''

La clasificación general en cuatriciclos tras la etapa 11

Manuel Andújar (ARG/Yamaha): 57h19'11'' Giovanni Enrico (CHI/Yamaha): a 25'52'' Pablo Copetti (USA/Yamaha): a 3h1'34'' Tomás Kubiena (CZE/Yamaha): a 07h07'17''

La clasificación general en autos tras la etapa 11

Stéphane Peterhansel (MINi X-Raid): 42h09'26'' Nasser Al-Attiyah (Toyota) a 15'05'' Carlos Sainz (MINi X-Raid) a 01h04'14'' Jakub Przygonski (Orlen Team) a 2h32'24'' Nani Roma (BRX) a 03h15'54''

