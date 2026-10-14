Ruanda, el candidato que corre con la ventaja de completar los cinco anillos que persigue la F.1 y con Qatar como socio

Era uno de los rivales con los que confrontaba la Argentina para integrarse al calendario de la Fórmula 1. Era el candidato que más entusiasmaba a Liberty Media, porque con Ruanda el Gran Circo dispondrá de los cinco continentes para repartir los escenarios de una temporada, una situación que no se repite desde 1993. La ceremonia de la Gala de la Federación Internacional del Automóvil (FIA) 2024 se desarrolló en el BK Arena de Kigali, la capital de Ruanda, y resultó un acto histórico para el deporte motor, ya que fue la primera vez que un país africano se presentó como anfitrión.

La cita, además, coincidió con los 120 años de la FIA y ese encuentro se consagró como uno de los primeros episodios para proyectar un gran premio: la FIA, como el CEO de la F.1, Stefano Domenicali, observaron con beneplácito el interés. El desembarco de Ruanda envuelve a la política, la economía, el costado social e inclusivo que proclama el organismo y también algunas sospechas. Un negocio que cerraba a todas las partes y que se anunció un martes 13, desalentando las supersticiones que arrastra esa fecha: un contrato por una década, que regirá no antes de 2030 y que tiene el respaldo de Qatar.

El dibujo del circuito de Ruanda, de 6 kilómetros y 17 curvas, que fue presentado y se construirá desde cero; el proyecto que incluye la reconstrucción del aeropuerto está valorado en 3200 millones de dólares JEAN BAPTISTE NKURUNZIZA - AFP

Los circuitos de East London y de Kyalami fueron los autódromos que cobijaron a la F.1 en Sudáfrica, que junto a Marruecos –Ain Diab, en 1958- son los dos países africanos que organizaron un gran premio. Ruanda se independizó en 1962 y se ilusiona con albergar un gran premio antes de cumplir el 70° aniversario. El estreno dependerá de la construcción de un circuito en Bugesera, a 40 kilómetros de la capital, un dibujo que tiene el diseño de Tilke Engineering & Architects –liderado por Hermann Tilke, el mismo estudio que planificó el nuevo autódromo Oscar y Juan Gálvez, de Buenos Aires- y la tarea de ingeniería de la consultora DAR y Wurz Desing, representada por el expiloto austríaco Alexander Wurz, ahora presidente de la Asociación de Pilotos de Grandes Premios (GPDA, por sus siglas en inglés). El gobierno ruandés, con el presidente Paul Kagame, oficia de garante, aunque detrás opera Qatar.

La expresión “La nueva Qatar”, es un modelo que describe a Ruanda. La relación entre Kagame y el emir qatarí Tamim bin Hamad Al Thani no es nueva, y el circuito de Losail los descubrió juntos en 2024, a la par de Domenicali y de Mohammed ben Sulayem, el presidente de la FIA. Ruanda es el país elegido para extender la influencia económica de Qatar en África, mientras que los ruandeses observan a un aliado de billetera abultada para acelerar la transformación. La F.1 es la que engloba, de modo estratégico, el deporte, el turismo y... el negocio. El megaproyecto está valorado en 3200 millones de dólares e incluye el circuito y la expansión del aeropuerto internacional: Qatar asume alrededor del 70% del financiamiento.

El italiano Stefano Domenicali, CEO de la Fórmula 1, señaló que 100 millones de aficionados siguen a la F.1 en el continente africano JEAN BAPTISTE NKURUNZIZA - AFP

El fondo soberano de Qatar controla el proyecto y la construcción del aeropuerto –la pista ya está finalizada y las grúas trabajan en los edificios de la terminal- y la finalidad es multiplicar la capacidad de Ruanda para recibir visitantes y erigirse como un punto de conexiones, lo que posibilitaría a Qatar Airways a sortear restricciones regionales. Junto al aeropuerto estará el circuito, de 6 kilómetros, 17 curvas y con capacidad para 100 mil espectadores, que será escenario de ferias y exposiciones.

El misma beneficio y uso que el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires pretende para el autódromo porteño, que el año próximo recibirá al MotoGP y negocia para retornar al calendario de la F.1. “Hay que ser pacientes, esperar el momento preciso y tener el autódromo adecuado. Hay otros factores que se involucran, como la situación económica de una región, del país, el plan de negocios... Argentina puede organizar la F.1 y se la merece, pero son 24 plazas y la F.1 es un plan de negocios que tiene un desarrollo de cinco años y existen rivales”, había sentenciado Ben Sulayem, en su visita al país, en septiembre.

El circuito de Losail, de Qatar: el emir qatarí Sheikh Tamim bin Hamad Al Thani respalda económicamente el proyecto de Ruanda Mark Thompson - Getty Images Europe

El circuito se construirá desde cero y se aprovecharán las características naturales, las dos colinas por las que la traza subirá y bajará, con un cambio de elevación de 197 metros, casi el doble del que ofrece Spa-Francorchamps. Curvas de alta velocidad y una recta trasera de un kilómetro, seguida de una horquilla para favorecer las maniobras de sobrepaso, otros detalles del dibujo. “África representa una de las oportunidades de crecimiento más interesantes para el deporte, con más de 100 millones de aficionados que ya siguen la F.1 en el continente, y casi un 60% de los fans en los principales mercados de África subsahariana es menor de 35 años”, argumentó Liberty Media, en un comunicado.

País pobre, sin salida al mar, y todavía asociado al genocidio de 1994, los deportes son mecanismos para renovar la imagen. El sportswahing, el uso de grandes acontecimientos y patrocinios de deportivos para mejorar el estatus internacional de un Gobierno cuestionado por su historial democrático, es una receta que en el pasado aplicaron Qatar y Arabia Saudita. El tenista argentino Marco Trungelliti ganó en 2024 y este año el Challenger que se juega en Kigali. Asociaciones con clubes como PSG, Atlético de Madrid, Aston Villa para promocionar la marca Visit Rwanda y la organización, en 2025, de los campeonatos mundiales de ciclismo –los primeros que se realizaron en un país africano- son muestras de la inversión con el firme propósito de disimular los reportes en los que se documentan de forma sistemática graves restricciones y vulneraciones a los derechos humanos.

El presidente de la FIA Mohammed Ben Sulayem, el presidente de Uganda, Paul Kagame Y el CEO de la Fórmula 1 Group Stefano Domenicali conversan durante la presentación de Ruanda como sede africana para la Fórmula 1 desde 2030 (Photo by Jean Baptiste Nkurunziza / AFP) JEAN BAPTISTE NKURUNZIZA - AFP

Kagame, antiguo comandante del Frente Patriótico Ruandés -el movimiento que terminó con el genocidio de 1994- gobierna desde 2000 con victorias aplastantes, de porcentajes tan elevados que las organizaciones de derechos humanos reclaman por las condiciones en las que compite la oposición. Amnistía Internacional denunció restricciones a los partidos opositores, detenciones arbitrarias, amenazas contra periodistas y obstáculos a las organizaciones de la sociedad civil. Es el costado oscuro del anuncio, ese que sentencia que no es Ruanda si no África la que regresa a la Fórmula 1.