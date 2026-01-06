Steve Nielsen, el director de Alpine, habló del tiempo de maduración de Franco Colapinto para que explote su talento

Crece la expectativa sobre el desempeño de Alpine para la temporada 2026 de la Fórmula 1. El nuevo desarrollo del monoplaza, el cambio de motorización y las nuevas disposiciones de la categoría suponen un paso adelante de la escudería francesa. En ese contexto, el director general, Steve Nielsen, habló de Franco Colapinto y su crecimiento dentro del equipo considerando que necesita tiempo para la explosión plena de su talento.

A pesar de que los resultados de la temporada 2025 estuvieron lejos de ser los ideales, Alpine renovó la confianza en Colapinto para 2026 y le dará al piloto de 22 años su primera oportunidad de disputar una temporada completa desde el principio, con un programa completo de pruebas de pretemporada. “Franco necesita tiempo para que ese talento que tiene madure y rinda para sumar puntos“, dijo Nielsen.

Nielsen valoró lo que el argentino demostró durante 2025 al detallar sus expectativas para este año: “Franco es un piloto joven. Hemos visto a otros pilotos jóvenes pasar por momentos buenos y difíciles; él está en esa trayectoria”.

Con el equipo con sede en Enstone terminando el año último en el campeonato de constructores con solo 22 puntos y sin unidades aportadas por el piloto argentino, Nielsen explicó: “Hubo carreras a principios de año en las que estuvo a la altura de Pierre, y en un par de ocasiones incluso llegó a ser más rápido. Está en ese camino, y le brindaremos todo el apoyo necesario para que sea lo más rápido posible, ya sea más rápido que Pierre o casi”.

Y continuó: “Lo importante para nosotros es tener dos pilotos puntuando en el campeonato. Necesitamos estabilidad en el segundo coche y darle tiempo a ese talento para que madure y nos aporte puntos. Se necesitan dos pilotos”.

Steve Nielsen considera que el proceso de maduración de Colapinto será determinante para que pueda sumar puntos con Alpine Mark Sutton - Formula 1 - Formula 1

Lo que sucedió con Alpine en el final de la temporada 2025 fue muy complejo, porque la escudería había detenido el desarrollo del A525 a principios de año para centrarse en la nueva normativa de 2026, mientras sus rivales seguían introduciendo actualizaciones en sus coches; esto dejó a Gasly y Colapinto casi sin posibilidades de acceder a la zona de puntos. Es más, apenas pudieron sumar unidades con el piloto francés en uno de los últimos 11 grandes premios de la temporada, en Brasil.

Mirando hacia adelante y con la pronta apertura de la pretemporada (entre el 11 y el 13 de febrero), el director Alpine dijo: “Creo que ambos pilotos eran mejores que el auto que les dimos. En las pocas ocasiones en las que el auto fue lo suficientemente bueno como para pelear por los puntos, pudimos acceder a la zona (en Brasil)”.

Y finalizó: “Cuando el auto es bueno, ambos pilotos son más que capaces de entregar lo que el auto permite. El desarrollo de nuestro monoplaza es muy superador y entonces veremos si los pilotos son capaces de acompañarlo”.