TC 2000: Agustín Canapino, el piloto que no reconoce escenarios, categorías ni rivales

Un triunfo contundente, aplastante. Sin ofrecer margen para que los rivales se ilusionen con el festejo, Agustín Canapino demostró en el autódromo de Concordia que es el piloto del momento en el automovilismo nacional. En el trazado entrerriano marcó la pole, se adueñó de la Carrera Final de la tercera fecha del calendario de TC2000 y lideró un nuevo 1-2 de Chevrolet, junto con Bernardo Llaver como escudero. Una victoria que refleja la superioridad del conjunto, que repitió la fórmula del éxito, la que estrenó en 2022 en Bahía Blanca. El arrecifeño acumula tres primeros puestos en seis carreras en la categoría, porque también se impuso en el Sprint de la fecha pasada. El doble abandono en el debut en Rosario le impide ser puntero en el campeonato, posición de la que disfruta Julián Santero (Toyota).

Para el actual curso Canapino ensayó algunos movimientos. Piloto estrella del equipo oficial Chevrolet en TC2000, ser quien comanda en la pista el proyecto que la marca diseñó con su padre Alberto -murió el 15 de febrero del año pasado- es una responsabilidad y la necesidad de llevar adelante un legado. Porque la estructura es el ensamble de piezas que prácticamente se convierte en una familia: su hermano Matías es quien está encargado del manejo de la radio, el interlocutor directo de cuando el piloto está en la pista; el ingeniero Guillermo Cruzzetti, la persona que tomó el desafío de continuar con las pautas que estableció Alberto. Es el director técnico, el responsable del desarrollo y de la evolución de los Cruze. La continuidad del mendocino Llaver, que cumple su sexto año en el equipo, otro fundamento para tomar una ventaja mientras el resto de los conjuntos sufrieron alteraciones.

“Se trabaja muchísimo para esto. Estamos bien: no estamos primeros en el campeonato, pero sí con un gran presente. No es fácil y hay que valorarlo y agradecerlo. Se realiza una gran tarea en equipo”, comentó Canapino, que obtuvo la victoria N°28 en la categoría e igualó a Ernesto Tito Bessone en el podio de pilotos con más triunfos, por detrás de Matías Rossi (42) y Juan María Traverso (68). Para Chevrolet el retorno a Concordia -no se corría desde 2005, cuando festejó Peugeot, con Guillermo Ortelli- significó la segunda victoria de la marca, después de la que logró Christian Ledesma, en 2004.

Bicampeón y defensor del título, Canapino y Llaver además de la experiencia mantienen una competencia sin roces ni rivalidades. Desde el equipo ordenaron que no haría una disputa innecesaria por la victoria y en la pista los pilotos se ajustaron al mandamiento. “Tenemos un conjunto espectacular de mecánicos y de ingenieros y a una marca que está haciendo esfuerzos muy grandes en una situación difícil. Por eso tenemos que disfrutar de estos resultados, pero sin dejar de trabajar”, alentó Llaver, que acompañó sin exigir a Canapino: “Agustín cuidaba el auto en la chicana, porque con el resultado asegurado no hay que intentar romper elementos de la suspensión. Ahí es cuando yo me acercaba y aunque no hubo ningún momento en el que tuve espacio para ensayar una maniobra, a él se le corrió un poco el auto en la Curva 1 y yo también que transitar el sector un poco desacomodado. Hubiera sido un papelón si lo tocaba”.

El triunfo resultó inobjetable, como la superioridad de Chevrolet. Y aunque la carrera asomó como un trámite, los dos pilotos de la marca expresaron que corrieron al límite, extrayendo al máximo el potencial del auto. “No vamos tranquilos ni fácil, vamos siempre en el aire”, comentó Llaver. “Sobrevivir a las vueltas, porque de afuera parece ser fácil. Para el relanzamiento, después del ingreso del Auto de Seguridad [la carrera cumplió los 40 minutos y se le agregaron cinco, más una vuelta], nos pusimos de acuerdo para que Berni pudiera leer la maniobra y no perjudicarnos. Terminó todo bien, como lo planeado, pero con trabajo. No es sencillo, aunque el que no está en la pista o en el box piense que es fácil”, agregó Canapino, mientras que Matías Milla (Renault Fluence), que completó el podio, afirmó las definiciones de quienes firmaron el 1-2: “Están en un momento extraordinario. En mi caso, después del primer entrenamiento estaba para irme a mi casa, a casi segundos de Berni. El equipo hizo retoques y aparecimos en una vuelta fantástica: el Sprint lo corrí sin arriesgar, me guardé todo para la carrera Final, porque pensamos que tendríamos más posibilidades. Si no entraba el Auto de Seguridad, posiblemente hubiera terminado a la cola de ellos”.

Ganador del Sprint y cuarto en la carrera Final, Santero pretende neutralizar con la táctica el avance de Chevrolet. Los Toyota Corolla no tienen el mismo rendimiento que el que demuestran los autos del Moño, pero el mendocino sumó parejo en las tres fechas y acumula 98 unidades, contra las 83 de Canapino y las 81 de Llaver. La siguiente cita será en Neuquén, el 22 de mayo. En el trazado de Centenario, Canapino logró un podio en Turismo Carretera el 6 de marzo pasado. Allí también se destaca el arrecifeño, que también con Chevrolet -recibe apoyo para el equipo que alista el JP Carrera- ganó en Concepción del Uruguay y en Toay. Como en el TC2000, tampoco es puntero del campeonato, aunque en las dos categorías demuestre que es el auto que marca el pulso.