TC 2000: Leonel Pernía, el campeón y la tradición de empezar la temporada con una victoria

El piloto campeón y una estructura sólida como respaldo fueron la unión perfecta para desatar el festejo en el comienzo de la temporada de TC2000. Leonel Pernía mantuvo la costumbre de ganar en el estreno del calendario, una situación que replica desde 2021, y el equipo Axion Energy Sport que lidera Marcelo Ambrogio le ofreció al monarca un auto contundente para señalar un doble podio en el autódromo Oscar y Juan Gálvez, de Buenos Aires.

Además del éxito en la segunda carrera, el Tanito completó el podio en la primera de las competencias, favorecido por el recargo de 10 segundos que sufrió el vencedor Facundo Marques, uno de sus compañeros de garaje. Los Renault Fluence marcaron el camino, presentaron credenciales de candidatos y enseñaron que el resto tendrá que trabajar en los talleres y esforzarse en las pistas para pulsear por la corona.

Leonel Pernía y una situación que se repite: el Tanito ganó en la apertura del calendario de las tres últimas temporadas de TC2000 Prensa TC2000

Pernía arribó al inicio del calendario de TC2000 con envión ganador, después de imponerse –una semana atrás- en la apertura del Turismo Nacional, en Alta Gracia. En Córdoba celebró con un Ford Focus, que un mes antes de la prueba estaba en fase de construcción por el equipo MG-C Pergamino. En el Coliseo porteño con el Renault Fluence que lo presenta competitivo y el modelo con el que se consagró dos veces campeón de la categoría en los últimos cuatro años.

“Feliz, porque arrancamos el año defendiendo el N°1, ganando. Sentí que hice una largada muy buena y dejé sin chances a Berni [Llaver], que hizo una largada normal. Después, cuando Julián [Santero] queda segundo me trajo cortito, venía rápido, y fue una guerra de Push To Pass. Sumamos muchos puntos para el campeonato y aunque sostuvimos el rendimiento y la performance del año pasado, creo que la lucha será más intensa. Va a ser un año durísimo para defender el N°1″, comentó Pernía, que el viernes tuvo complicaciones con una pérdida de aceite, debió cambiar el motor y se perdió uno de los entrenamientos.

Doble podio: Leonel Pernía ganó la segunda carrera de TC2000 y completó el podio en la primera, después del recargo de 10 segundos que recibió el ganador en la pista, Facundo Marques Prensa TC2000

La victoria, que compartió con sus hijas el podio en la platea José Froilán González, tuvo un sabor amargo por el accidente que sufrió su hijo Tiago, que participó de la misma carrera, pero en la categoría TC2000 Series, donde el sábado marcó la pole. “El triunfo alegra después del bombazo que le dieron a Tiago”, señaló el tandilense, sobre el fortísimo golpe lateral que le destruyó el auto a su hijo en la primera carrera, daños que impidieron que tomara parte del segundo espectáculo.

El entrerriano Emiliano Stang se quedó sin freno y el Peugeot 408 impactó sobre el Renault Fluence. “Veníamos ganando y llegó ese golpe inesperado. Lo importante es que los dos estamos bien, aunque a él lo tuvieron que retirar en camilla y lo llevaron a realizarse estudios. Trataré de llevarme todo lo positivo y el aprendizaje del fin de semana”, explicó Tiago. Las dos carreras del TC2000 Series tuvieron un mismo vencedor: Mateo Polakovich, con un Ford Focus atendido por el JM Motorsport.

Duelo de mendocinos: Bernardo Llaver, ahora piloto de Honda y quien marcó la pole el sábado, y Julián Santero, la mejor espada de Toyota Prensa TC2000

El triunfo Pernía lo definió en la largada, y desde la cabeza de la carrera logró mantener a distancia a Santero (Toyota Corolla). El ritmo del Renault Fluence se evidenció en la primera de las carreras, cuando saltó desde el décimo al tercer puesto. También Facundo Marques demostró la superioridad de los autos que prepara el Ambrogio Racing, con sede en Villa Carlos Paz. El riocuartense desanduvo un fin de semana de múltiples sensaciones: de ganador pasó al décimo puesto, tras la sanción de 10 segundos por exceder el límite de velocidad –de 80 kilómetros- en el último relanzamiento en la primera carrera, pero firmó un podio en la segunda, después de superar a Llaver en el decimotercer giro.

“Cometí un error, lo corroboré y lo acepto. Nos pudios levantar rápido en la segunda carrera: no me tocaron rivales fáciles. Me motiva a evolucionar y trabajar”, dijo el cordobés, que se estrenaba como piloto titular, ya que en 2001 debutó como compañero de Juan Ángel Rosso en los 200 Kilómetros de Buenos Aires.

Franco Vivian, ganador de la primera carrera y escolta con 35 puntos y a cuatro del líder Leonel Pernía en el campeonato; el Chevrolet Cruze que alista el ProRacing resultó competitivo en el estreno en Buenos Aires Prensa TC2000

Si los Renault Fluence se enseñaron superlativos, Santero demostró que Toyota Gazoo Racing puede pulsearle el título. “Llegamos hasta esa diferencia y no nos acercamos más. Entiendo que se guardó algunos Push To Pass, pero estamos en la pelea y con un buen auto. Redondeamos un buen fin de semana: superamos un inconveniente en la qualy y el error mío en la largada de la primera carrera que no vi el semáforo por controlar el límite de velocidad. Me veo mejor de como terminamos el año pasado. Hicimos algunos cambios y entiendo que podemos ser candidatos”, analizó el piloto mendocino.

🏁 Tiempos de las carreras 1️⃣ y 2️⃣ en el inicio del #TC2000 en @AutodromoBA 😉 pic.twitter.com/BNZAIWvN9b — TC2000 (@SuperTC2000) February 26, 2023

El resto de los equipos tendrá tareas para equiparar los rendimientos enseñados por los Renault Fluence y el Toyota Corolla. El ProRacing mostró una carta con Franco Vivian, ganador de la primera carrera. “Hace diez días estábamos abandonados en un galpón y hoy ganamos”, se entusiasmó el piloto, que finalizó cuarto la segunda carrera. Los autos son los Chevrolet Cruze que utilizó el equipo oficial, con Agustín Canapino y Llaver en 2022.

El póquer de autos del RV Racing fue de mayor a menor: inició con Facundo Ardusso al frente en el primer entrenamiento y con Llaver señalando la pole, pero los Honda no tuvieron ritmo de carrera y fue el mendocino el que rescató puntos al ver las dos veces la bandera a cuadros en los puestos dos y cinco. El modelo Cronos de Fiat, que alista el equipo Octanos Competición, tuvo mayor impacto al provocar el retorno de Josito Di Palma a la categoría que con los resultados en la pista.

Del Coliseo porteño a la velocidad de Rafaela, escenario en donde el TC2000 cumplirá el 19 de marzo la segunda fecha, con dos nuevas carreras. Tres semanas para que los pilotos y los equipos analicen datos para desatar una pulseada entre varios y elevar el espectáculo de una categoría que está lejos de los años dorados, prácticamente sin terminales automotrices apoyando, pero que pretende volver a entusiasmar.