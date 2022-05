TC2000: Bernardo Llaver y Jorge Barrio, los dueños de los festejos en Neuquén

Un formato de carrera especial presentó el TC2000 en la visita a Neuquén, donde la categoría desanduvo la cuarta fecha del calendario. Dos finales, aunque en una de ellas el piloto debía elegir para ensayar el cambio del neumático delantero derecho, resultó la particularidad de la prueba, que enseñó desde la clasificación detalles atípicos: los participantes tuvieron una primera tanda de 15 minutos, luego estuvieron los 10 mejores tiempos y finalmente, los cinco más rápidos batallaron por la pole. Y desde el inicio asomaron los golpes de escena: Ignacio Montenegro (Renault Fluence) marcó su primera pole en el TC2000; con 17 años es el piloto de menor edad en el historial. Los éxitos de Jorge Barrio (Toyota Corolla) y de Bernardo Llaver (Chevrolet Cruze), las restantes pequeñas sorpresas en el trazado neuquino, aunque para el mendocino el sabor del éxito fue por partida doble: es el nuevo puntero del campeonato.

Con la victoria en Neuquén, Bernardo Llaver sumó el cuarto podio consecutivo en la temporada www.supertc2000.com.ar

La carrera, que se dividió en dos, descubrió en la llovizna un invitado insospechado para una competencia que requería de una estrategia ajustada. La mala partida de Montenegro determinó una pelea entre Barrio y Llaver, aunque el joven y talentoso piloto de Toyota Gazoo Racing sostuvo el ritmo y se quedó con el primer tramo y el estreno en celebraciones en el TC2000. El regreso al podio de Facundo Ardusso, que utilizó el Honda de 2021, debido a las flojas performances que enseñaba el auto de este año, una caricia para el parejense.

Escudero de Agustín Canapino en el equipo oficial Chevrolet, la segunda competencia le tenía reservada una sorpresa a Llaver, que se trepó por cuarta vez consecutiva al podio en 2022, aunque la primera en el escalón más alto. El triunfo resaltó el dominio del conjunto y le posibilitó a mendocino quitarle el liderazgo a Julián Santero (Toyota Corolla), que sufrió problemas desde el comienzo con el embrague.

Jorge Barrio, del Toyota Gazoo Racing, ganó la primera de las dos carreras en Neuquén y se estrenó como vencedor en el TC2000 www.supertc2000.com.ar

La obligatoriedad de quienes marchaban en los cuatro primeros puestos a cambiar la goma -el que no cumplía con el reglamento particular de la carrera era excluido- le abrió la ventana para el triunfo a Llaver. “Es toda del equipo, arriba del auto no sabía de la estrategia. Fue raro, porque cuando me llamaron a boxes marchaba en el segundo puesto, pero salió bien y hay que reconocer que el mérito fue de ellos”, comentó con emoción el mendocino, que ahora suma 110 unidades, 9 más que Santero. “Los autos con kilos [lastre] son difíciles de manejar, venía muchísimo de cola y me llevó algunas vueltas acomodarme. Barrio y Montenegro, que estaban descargados creo que tenían autos más rápidos. Ahora tendré que cargar 60 kilos y va a ser difícil, pero irse puntero del campeonato es algo hermoso”, resaltó Llaver, el escudero que quiere batallar por la corona.