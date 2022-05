Los Pumas 7s, líderes del World Seven Series después de un domingo de sonrisas

Los Pumas 7s cerraron con una sonrisa un campeonato en el que fueron irregulares los primeros dos días. Los triunfos ante Australia por 22-7 y ante Inglaterra por 21-12 lo dejan arriba de todos en la tabla general del World Seven Series y con otra sensación en cuanto al rendimiento, a una semana del torneo de Londres, que se llevará a cabo en e emblemático estadio de Twickenham.

El equipo conducido por Santiago Gómez Cora mostró su mejor versión rugbística en el último día de competencia. Frente a los oceánicos lograron tener la posesión de la pelota y romper casi siempre el primer tackle para generar inercia en ataque. Germán Schulz golpeó en una de las primeras jugadas, Luciano González marcó sobre el final y en el medio Marcos Moneta anotó por duplicado. Una victoria vital para el ranking, ya que Australia está tercero en la tabla general y al acecho.

Lo mejor del triunfo ante Australia

En la final por el quinto puesto se volvieron a ver las caras con Inglaterra, tras el polémico final de la fase de grupos que clasificó a ambos. Con una defensa firme y una buena actitud para afrontar los duelos individuales, Argentina se lo llevó con un try de Joaquín De la Vega y otros dos de Moneta, que volvió a tener una actuación descollante. Por segundo torneo consecutivo terminó como tryman. En Toulouse marcó ocho y quedó arriba de los siete del irlandés Terry Kennedy y los seis el samoano Vaa Apelu Maliko. En las diez etapas que participó en el World Seven Series, fue el líder de ese rubro.

Una escena del triunfo ante Australia Prensa UAR

Los Pumas 7s tuvieron una gran noticia el fin de semana: el regreso de Matías Osadczuk, que, tras estar alejado de las canchas durante nueve meses por una lesión en la rodilla, volvió intacto y fue uno de los más destacados. “Estoy contento de volver y sumarme al grupo, que adentro de la cancha contagia y da muchísimas ganas de volver. Nos vamos a tomar muy en serio lo que viene para seguir manteniendo el primer puesto y seguir creciendo”, expresó el jugador de SITAS, que se fue conforme con la actuación del domingo. “Estoy muy contento por como salió el equipo al último día, con la cabeza bien arriba viniendo de perder y haciendo dos grandes partidos contra Australia e Inglaterra, demostrando para que está el equipo. Estamos convencidos de nuestro juego.”

Lo mejor del triunfo ante Inglaterra

El campeón terminó siendo Fiji, que está volviendo a encontrar su mejor versión. De los últimos tres torneos ganó dos y en el otro cayó ante la Argentina en la final. Con muchos jóvenes con un talento natural característico de ese país y con algunos jugadores con experiencia como Waisea Nacuqu, Sevuloni Mocenacagi y Josua Vakurunabili que marcan el camino, sueñan con pelear por el título de la temporada. Irlanda jugó su primera final en la historia y sigue mostrando progresos notables. En el torneo femenino, Nueva Zelanda se quedó con una final emocionante ante Australia, el seleccionado que ganó cuatro de los anteriores cinco campeonatos.

La formación de los Pumas 7s en el Seven de Toulouse (día 3) Prensa UAR

A falta de dos torneos para el final de la temporada, los Pumas 7s quedaron como líderes por primera vez. Miran a todos desde arriba, pero este año hay un asterisco que vale remarcar: como Nueva Zelanda, Fiji y Samoa no pudieron estar presentes en las primeras etapas por las restricciones del Covid, los seleccionados que participaron en el 100% de los torneos deberán descartar dos. Sudáfrica, el escolta, seguramente no sumará el de este fin de semana en el que no se clasificó a los cuartos de final de oro y terminó en el puesto 11. En ese sentido, Argentina fue más regular a lo largo del año y nunca bajó de la quinta posición.

El próximo fin de semana el circuito mundial de Seven se mudará a Londres, la anteúltima etapa en la temporada que terminará en Los Ángeles, en agosto. El torneo de Inglaterra será fundamental y la Argentina compartirá grupo con Samoa, España y Japón. Un grupo a priori accesible, pensando en clasificarse entre los mejores ocho y seguir soñando con conquistar el World Seven Series.