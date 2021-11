Un circo dentro del Gran Circo: en la Fórmula 1, las peleas Hamilton vs. Verstappen y Wolff vs. Horner llegaron hasta México

Está visto que el circo detrás del “Gran Circo” no va a parar hasta que se defina el campeonato 2021. La puja entre Max Verstappen, de Red Bull, y Lewis Hamilton, de Mercedes, que alcanza a sus directores de equipo, Christian Horner y Toto Wolff, respectivamente, no se detiene, en las pistas ni fuera de ellas. El Gran Premio de México tendrá su carrera este domingo a partir de las 16 de la Argentina, y a la par de los ensayos siguen brotando los mensajes cruzados, las chicanas y esa batalla mental en la que se ha transformado el certamen, que tiene al neerlandés al frente por apenas 12 puntos, con cinco competencias por delante.

Hamilton repite en cada rueda de prensa que “la desventaja de Verstappen es no haber estado nunca en la definición por el título”, y el hombre de Red Bull contraataca: “Claro que he estado, y en varias categorías”. Wolff explota contra Horner: “Sobre lo que dice Christian de que me siento presionado: no, en absoluto. Siento que es uno de los protagonistas de una pantomima, parte del circo de la Fórmula 1, y para mí, como propietario de un equipo, es genial que genere este tipo de historias, pero es irrelevante. La gente tiene un micrófono delante o una cámara encima y empieza a comportarse como pequeños actores, como en Hollywood”, afirmó con ironía.

Compacto de las prácticas del viernes en México

En las últimas horas, Hamilton adoptó otro mensaje, e involucró a Verstappen. “Creo que en el centro de todo tiene que haber respeto. Cuando escucho las cosas que salen de la boca de los pilotos, pienso que hay niños mirándonos y nos tienen como fuente de inspiración y orientación. Fueron dichas muchas cosas, lo cual no es bueno para los niños pequeños que están mirándonos. Yo sólo estoy tratando de mantener una actitud positiva y calma, y de ser respetuoso con los pilotos con los que estoy peleando”.

Este viernes, en la jornada de entrenamientos en el Autódromo Hermanos Rodríguez, de la Ciudad de México, los Mercedes empezaron dominando con Valtteri Bottas y Hamilton, en orden descendente, seguidos por Verstappen. Pero la cuestión cambió en la segunda sesión de prácticas y fue el piloto de Red Bull el que quedó al frente, con 1m17s301/1000, un tiempo 1,04 segundos mejor que el matutino del finlandés. Max fue escoltado por Bottas a 424/1000 y Hamilton a 509. En la cuarta posición se ubicó el piloto local, Sergio “Checo” Pérez, compañero de equipo de Verstappen. Los autos Ferrari resultaron 5º, con Carlos Sainz, y 7º, con Charles Leclerc, mientras que 6º se ubicó Pierre Gasly, de Alpha Tauri.

“Son definitivamente demasiado rápidos para nosotros”, comentó Hamilton una vez que Verstappen estableció esa superioridad en la tanda final del día; la respuesta salió de Horner, que dijo que Mercedes se guarda tiempo “en el bolsillo”.

Christian Horner, el jefe de Rud Bull, y Toto Wolff, el de Mercedes, entraron a una dialéctica de dardos no tan diplomáticos de la que no salen. Fotobaires

La jornada tuvo como matices llamativos dos leves impactos de Leclerc y Pérez en un mismo sector, el curvón de entrada a la recta principal. Ambos coches se fueron de cola y impactaron contra las defensas a baja velocidad, pero el Red Bull del mexicano no se la llevó gratis: rompió su alerón trasero. Leclerc pasó por los boxes, pero su Ferrari pareció quedar intacto.

Este sábado, desde las 17, se realizará la prueba de clasificación, que transmitirán ESPN Extra, Star Action y la plataforma Star+.